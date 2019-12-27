Новогодняя елка вместе со SKODA в автосалоне Барс-Авто

23 декабря 2019 официальный дилер ŠKODA автосалон «Барс-Авто» распахнул свои двери для самых маленьких ценителей бренда ŠKODA и провел Новогоднее детское представление.

Театрализованное представление погрузило участников мероприятия в волшебную атмосферу зимнего леса, сказочные герои провели яркую музыкальную костюмированную программу, постоянно взаимодействуя со всеми присутствующими.

Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами детвора водили хороводы, рассказывали стихи, зажигали Елочку.

Ну, а как же без угощений. В фуршетной зоне всех присутствующих ждали вкуснейшие и сладкие угощения.

Под занавес праздника все маленькие гости получили от Деда Мороза сладкие новогодние подарки и памятные фото.

Новогодняя Ёлка в «Барс-Авто» для всех гостей стала ярким и запоминающимся событием уходящего года.

Всегда рады видеть Вас в салоне официального дилера ŠKODA компании Барс-Авто на Рязанской, 16.

г. Уфа, ул. Рязанская, 16. Тел.(347) 246 52 52.

www.barsavto-ufa.ru, e-mail:info@barsavto-ufa.ru

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