Программа новогодних мероприятий 2020 в Уфе: где будет салют, куда сходить с ребенком

В преддверии нового года власти республики опубликовали полный список праздничных мероприятий, которые пройдут во время длинных каникул. Новогодняя программа стартует уже с субботы, 28 декабря.

Новогодние мероприятия в Уфе 2020 начнутся с парада Дедов Морозов, который состоится в 12:00 на площади Ленина.

31 декабря празднование нового года в Уфе пройдет на нескольких площадках. В 22:00 на Гостином дворе уфимцев поздравят официальные лица и начнется праздничный концерт. Непосредственно в полночь начнется концерт Элвина Грея. В 2 часа ночи на площади Ленина прогремит новогодний салют. Общественный транспорт в этот день будет ходить до 3 часов ночи.

Праздничные мероприятия 2020 в Уфе продолжатся 1 января. В 12:00 от Гостиного двора стартует забег Бегу и обещаю». В 14:00 там же власти обещают устроить эстафеты, игры и национальные зимние забавы народов России. В 17:00 начнется концерт звезд башкирской эстрады.

Праздничные мероприятия в честь нового 2020 года в Уфе пройдут и 2 января. В 12:00 на Гостином дворе начнется шоу Эльбруза Нигматуллина. В 14:00 там же вновь организуют национальные зимние забавы народов России. В 14:00 стартует развлекательная программа для детей от Детского радио, а в 15:00 состоится дог-шоу «Собака улыбака!». В 18:00 на Гостином дворе будет выступать DJ Север.

3 января праздничные мероприятия 2020 в Уфе начнутся с большого новогоднего выступления от коллектива театра Оперы и балета.

В 14:00 там же горожанам и гостям новогодней Уфы предлагают принять участие в различных играх и эстафетах, а федерация фигурного катания предлагает посетить в это же время показательные выступления спортсменов на Гостином дворе.

В это же время начнется парад Снегурочек на Советской площади. В 17:30 начнется гала-концерт лауреатов фестиваля Уфимская волна, а в 20:00 при хорошей погоде состоится шоу воздушных шаров.

4 января в новогодней Уфе 2020 в Кашкадане пройдет парад башкирских конно-санных упряжек во главе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Стартует он в парке Кашкадан.

В 12:00 там же, в парке Кашкадан, состоится зимний сабантуй «Настоящая Башкирия». Он продолжится и на следующий день, 5 января.

В дни новогодних праздников по всей Башкирии будут бесплатно работать музеи.