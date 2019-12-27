Новый год в Уфе-2020: как будут работать магазины, аптеки, травмпункты, такси и экстренные службы

САЛЮТ – БУДЕТ!

Какой Новый год без салюта? Местом для салюта в честь 2020 года по традиции выбрана площадь имени Ленина, здесь же пройдут основные новогодние гуляния. Развлекательная программа начнется в 22.00 и продлится до 02.00 часов ночи. На протяжении этого времени уфимцев и гостей столицы будут радовать своими выступлениями звезды башкирской эстрады и уфимские коллективы. Фейерверк прогремит в 02.00 ночи.

АВТОБУСЫ БУДУТ ХОДИТЬ КАЖДЫЕ 20 МИНУТ ДО 3 НОЧИ

Общественный транспорт будет ходить в новогоднюю ночь до трех часов.

- В новогоднюю ночь работа отдельных муниципальных маршрутов будет осуществляться до трех часов ночи. Пассажирские перевозки будут осуществляться во все районы города. Для развоза зрителей после проведения на площади имени Ленина новогоднего фейерверка будет организовано накопление пассажирского транспорта рядом с остановкой «Горсовет», – сообщили в мэрии. – Всего по городу пустят 15 маршрутов.

В городской администрации также добавил, что с 1 по 8 января госперевозчики будут работать по расписанию выходного дня.Также в Уфе задействуют «новогодний маршрут», аналогичный 290 маршруту, охватывающий все новогодние елки в Уфе. Автобусы будут ходить с интервалом в 20 минут.

ПОЛИКЛИНИКИ

31 декабря поликлиники будут работать в первую смену – до обеда, а 1 января – во вторую, после обеда.

Амбулаторно-поликлинические учреждения будут работать с 30 декабря по 8 января с 8.00 до 16.00 В экстренных случаях горожане могут обратиться в приемный покой следующих больниц:

- Лесной проезд, 3 (ГКБ №21);

- Блюхера, 3 (ГКБ №18);

- Шафиева, 2, к3 (клиника БГМУ);

- Нежинская, 28 (ГКБ №18);

- Батырская, 39/2 (больница Скорой медпомощи).

ТРАВМПУНКТЫ

В случае получения травм, ожогов или обморожений, необходимо обратиться в травмпункт – все новогодние каникулы они работают в обычном режиме.

Травмпункты для взрослых расположены:

- в городской клинической больнице №5 (ул. Цюрупы, 84), тел. 8(347) 250-68-00;

- больнице № 10 (ул. Максима Горького, 47), тел.8(347)243-25-38;

- больнице № 21 (Лесной проезд, 3), тел.8(347)232-54-9.

Режим работы у них круглосуточный.

Травмпункт для детей расположен в детской поликлинике № 4 (ул. Орджоникидзе, 15), тел.8(347)283-51-84. Также работает травмпункт детской поликлиники № 5 (ул. Маршала Жукова, 18), тел.8(347)241-27-97. Режим работы: с 08.00 до 22.00 часов.

После 22.00 жители северной части города могу обратиться в детскую больницу № 17 (ул. Свободы, 29), тел.8(347)263-56-00. А жители южной части - в травмпункт детской республиканской больницы (ул. Кувыкина, 98), тел.8(347)229-08-17, который работает в круглосуточном режиме.

С глазными травмами в праздники можно обратиться в круглосуточные офтальмологические травмпункты: больница № 10 (ул. Кольцевая, 47), тел.8(347)243-37-70, и в Уфимский НИИ глазных болезней (ул. Авроры,14), тел.8(347)255-07-12 .

Если случилось заболеть в праздники, помните, что 31 декабря поликлиники работают по субботнему графику (до обеда), а 1 января (в первой половине дня) примет дежурный терапевт.

Городская клиническая больница №5 (ул. Цюрупы, 84)

Телефон регистратуры: 8 (3472)50-68-00.

Городская клиническая больница № 10 (ул. Максима Горького, 47)

Телефон регистратуры: 8 (3472)43-25-38.

Городская клиническая больница № 21 (Лесной проезд, 3, корпус 3)

Телефон регистратуры: 8 (3472)32-54-91.

БОЛИТ ЗУБ? ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В «НЕОТЛОЖКУ»

Одним из неприятных сюрпризов, который может случиться в новогодние праздники – внезапно разболевшиеся зубы. Не стоит глотать обезболивающее или лечиться народными методами, а обратитесь в один из кабинетов неотложной помощи, которые будут работать круглосуточно все праздничные дни.

МУП «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника» (Жукова, 4/1)

С 30 декабря по 08 января работает круглосуточно. Подробности можно уточнить по телефонам 8(3472)34-31-30(взрослая регистратура) и 8 (3472)34-31-52 (детская регистратура).

Стоматологическая поликлиника №2 (проспект Октября 105/3)

Запись в дежурный кабинет неотложной помощи по номеру 8(3472)235-45-35.

Детская стоматологическая поликлиника № 7 (ул. Блюхера 25/1)

Кабинет неотложной помощи 30 декабря работает круглосуточно, 31 декабря с 08.00 до 16.00 поликлиника по субботнему графику, а с 16.00 до 08.00 функционирует кабинет неотложной помощи. С 1 по 8 января кабинет работает круглосуточно.

Телефон регистратуры 8(3472)33-88-33.

Частная стоматологическая клиника «Саида» (проспект Октября 174, корп.2)

С 31 декабря по 3 января здесь будет круглосуточно работать кабинет неотложной помощи, а с 3 января все специалисты будут принимать в штатном режиме. Все подробности уточняйте в регистратуре по номеру 8(3472)16-48-82.

Инновационный стоматологический центр «Гулливер» (ул. Софьи Перовской, 54)

Клиника начинает принимать пациентов со 2 января. График работы: 2 и 3 января с 10.00 до 21.00, а с 4 января - с 9.00 до 21.00.

Телефон регистратуры: 8 (3472)87-72-76.

АПТЕКИ

В новогодние праздники лекарствами от отравления, пищевых расстройств, аллергии и другими необходимыми медикаментами, конечно, стоит запастись заранее. Но если вдруг в домашней аптечке нужного лекарства не оказалось, то на помощь придут круглосуточные аптеки.

«Фармленд» (ул. Айская, 72а; ул. Первомайская, 95а; проспект Октября, 106; ул. Дагестанская, 21).

Аптека «Леко» (пр.Октября, 93).

Аптека «Имплозия» (ул. Коммунаров, 59; ул. Юрия Гагарина, 29; ул. Маршала Жукова, 8; бульвар ТухватаЯнаби, 51).

Аптека №6 (Цюрупы, 93) 31 декабря работает с 10.00 до 21.00; 1 января с 10.00 до 19.00, а со второго января с 10.00 до 21.00.

Аптека №308 (50 лет СССР, 8) 31 декабря работает с 10.00 до 19.00; 1 января с 10.00 до 19.00; со 2 января с 10.00 до 21.00.

Остальные аптеки 31 декабря и 1 января работают с 11.00 до 19.00, а со 2 января с 10.00 до 20.00.

Муниципальные аптеки в праздничные дни работают до 23.00.

Аптека № 111 (ул. Зайнуллы Расулева, 6; ул. Гафури, 6; ул. Ленина, 20; ул. Менделеева, 9; ул. Рабкоров, 20; ул. Ухтомского, 12; ул. Мубарякова, 3).

Аптека № 350 (проспект Октября, 6).

ЕСЛИ ПОНАДОБИЛАСЬ ПОЛИЦИЯ, СКОРАЯ ИЛИ ПОЖАРНЫЕ:

Единый телефон службы спасения – 112 (набирать номер можно как с городских, так и мобильных, объяснить ситуацию и вас переключат на нужную службу)

Пожарные – 010

Полиция – 020

Скорая помощь – 030

Аварийная газовая служба – 040

Абонентам «Билайн» стоит добавлять «нолик» перед номером нужной службы – 001, 002, 003, 004.

ЕСЛИ В ДОМЕ АВАРИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И КАНАЛИЗАЦИЕЙ:

Уфимцам следует обращаться в аварийные диспетчерские службы районов.

Демский – 281-22-30 или 281-71-67.

Кировский – 293-11-00.

Калининский – 293-35-11.

Ленинский – 293-56-40.

Октябрьский – 292-73-00.

Орджоникидзевский – 260-52-67

Советский – 223-12-42

УЖХ Сипайлово – 291-24-24, аварийка: 230-09-28.