2019-12-27T09:20:44+03:00
Общество

Новогодний стол-2019: сколько стоит отпраздновать Новый год в Уфе

«Комсомолка» посчитала, во сколько обойдутся традиционные новогодние блюда в уходящем году
Павел КРАЙНОВ
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Уфимцы привыкли готовиться к новогодним праздникам заранееУфимцы привыкли готовиться к новогодним праздникам заранее
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Совсем скоро жители городов и сел Башкирии будут праздновать новый 2020 год – хозяйки уже вовсю закупают продукты для новогоднего стола. «Комсомолка» посчитала, сколько будет стоить накрыть традиционный праздничный стол на четверых человек в Уфе. Для объективности мы выбрали два вида меню: подороже и поскромнее. Мы рекомендуем закупать продукты заранее, пользоваться всевозможными скидками и посещать предновогодние ярмарки, где продовольствие всегда продается дешевле, чем в магазинах.

ВСЕГДА НА СТОЛЕ

Без чего нельзя представить новогодний стол? Конечно, без мандаринов. Этот фрукт по понятным причинам мы решили включить как в экономное, так и в дорогое меню. Сегодня килограмм мандаринов в башкирской столице обойдется в среднем в 90 рублей. На четверых человек вполне хватит трех килограммов, так что на оранжевый атрибут праздника придется выложить 270 рублей.

Обычно на стол ставят и другие фрукты, например, яблоки и виноград. Сейчас в Уфе можно купить килограмм яблок примерно за 80 рублей, а за килограмм винограда придется выложить порядка 150 рублей.

Таким образом, только на фрукты у уфимцев уйдет примерно 500 рублей.

Также на столе всегда должны быть напитки – сок или газировка для детей и шампанское для взрослых. Два литра сока в зависимости от марки производителя можно купить за 100-150 рублей. Лучше взять две упаковки, чтобы наверняка. Итого соки обойдутся максимум в 300 рублей.

Новогодний стол можно сделать как скромным, так и роскошным

Новогодний стол можно сделать как скромным, так и роскошным

Двухлитровая бутылка газировки обойдется от 80 до 125 рублей, смотря, где ее покупать и успели ли вы «зацепить» скидки. Бутылка шампанского в специализированных магазинах будет стоить около 150 рублей, а в обычных супермаркетах порядка 180 рублей.

Итого, на напитки уфимцы потратят, если будут экономить, примерно 430 рублей. Если же времени на поиски товаров с красными ценниками нет, то придется выложить чуть больше – 600 рублей.

Более крепкие спиртные напитки мы решили не включать в обязательный список того, что должно быть на новогоднем столе. Редакция «Комсомолки» за здоровый образ жизни.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Не обойтись во время праздника и без легких холодных закусок. Например, для овощной нарезки вам потребуются помидоры и огурцы, за которые придется выложить 130 и 170 рублей за килограмм соответственно. Итого примерно 300 рублей только за свежие овощи.

Для мясной и колбасной нарезки можно купить ингредиенты как подороже, так и подешевле. Если кошелек позволяет, то лучше поставить на стол готовую нарезку из копченостей. Это обойдется примерно в 300 рублей за 300 граммов. Можно купить и чуть дешевле кусочек копченой свинины и самим ее нарезать. Свиная рулька, например, стоит от 310 рублей за килограмм.

Палка вареной и две палки копченой колбасы, в зависимости от предпочтений и возможностей обойдутся в среднем по 120 и 300 (150+150) рублей соответственно. Итого на мясную и колбасную нарезку придется выложить в экономном варианте около 720 рублей.

Еще один вид холодных закусок – бутерброды с икрой. На все про все уйдет порядка 640 рублей – 80+60 на два батона и масло и две банки красной икры.

Покупаем для бутербродов из колбасы и овощной тарелки как минимум два батона по 40 рублей каждый и получаем итоговую сумму примерно в 1960 рублей.

ДЕСЕРТЫ И СЛАДКОЕ

Грех не порадовать детей или побаловать себя любимого сладким в новогоднюю ночь. В зависимости от кошелька можно накупить побольше шоколадных конфет, либо целый торт. За конфеты придется выложить порядка 300 рублей за килограмм, тортик будет стоить примерно 350 рублей.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ: ЭКОНОМ

Традиционный новогодний стол нельзя представить себе без как минимум двух видов салатов – оливье и селедка под шубой. Сколько же жителям Уфы придется выложить только за салаты? Посчитаем вместе.

Чтобы приготовить селедку под шубой нам понадобятся свекла, морковь, яйца, лук, картофель, собственно сама сельдь и майонез. Для того, чтобы хватило на троих, возьмем следующее количество ингредиентов:

- Свекла – 1 штука;

- Морковь – 2 штуки;

- Яйца куриные – 3 штуки;

- Лук – 4 штуки;

- Картофель – 3 штуки;

- Сельдь – 300 граммов;

- Майонез по вкусу.

Производим нехитрые подсчеты. Свекла - 15 рублей за килограмм; морковь – примерно 13 рублей за кг; десяток яиц – 60 рублей; лук – 11 рублей; картофель – 11 рублей за кг; пачка майонеза – около 70 рублей; филе сельди обойдется примерно в 200 рублей.

Итого, на ингредиенты для салата сельдь под шубой придется выложить чуть меньше 400 рублей. Однако этих продуктов вполне хватит на два салата - часть из них пойдут на то, чтобы приготовить оливье.

Салат оливье или «зимний» состоит из картофеля, лука, свежих или маринованных огурцов, картофеля, яиц, зеленого горошка, моркови, в экономном варианте докторской колбасы и сметаны с майонезом.

Путем нехитрых вычислений выясняем, что на все необходимые ингредиенты придется выложить порядка тех же 400 рублей за такое количество продуктов, что их с лихвой хватит на два вида салатов. Да еще и овощи на суп останутся.

В экономном варианте новогоднего меню в качестве горячего блюда мы предлагаем приготовить запечь в духовке курицу с картофелем. Для этого нам понадобится туша курицы, как минимум 1,5 кг веса, ее можно купить за 180 рублей. Добавим туда недорогие приправы, 1,5 кг картошки и лук – еще 30-35 рублей. При должной экономии горячее обойдется чуть дороже 200 рублей.

Итого, экономный вариант новогоднего стола обойдется в среднем около 3100 тысяч рублей.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ: ДОРОГОЙ ВАРИАНТ

Помимо двух видов салатов, на которые округленно придется потратить 500 рублей, на праздничный стол можно приготовить холодец и запеченного гуся с яблоками. Если есть деньги, конечно.

Приготовить холодец обойдется примерно в 300 рублей. За эту сумму можно приготовить не три и даже не четыре порции – этих ингредиентов с лихвой хватит и на пятерых.

В качестве горячего при наличии денег можно приготовить печеного гуся с яблоками. За пятикилограммовую тушу гуся придется выложить примерно 2 тысячи рублей. Для приготовления блюда понадобится килограмм яблок и приправа. Итого можно уложиться в 2100 рублей.

«Дорогой» вариант новогоднего стола на троих человек для жителей башкирской столицы обойдется как минимум в 5400 рублей. За эти деньги у вас будут два вида салатов, прохладительные напитки, фрукты, холодные закуски, холодец, горячее блюдо и бутылка шампанского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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