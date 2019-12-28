2019-12-28T15:46:22+03:00
Общество

В Уфе прошел традиционный парад Дедов Морозов

Праздник собрал более 700 белобородых старцев
Рустем АХУНОВ
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Днем 28 декабря в Уфе прошел уже традиционный для города парад Дедов Морозов.

Днем в субботу на площади Ленина было многолюдно, но дело тут не в нарядной елке или новогодней иллюминации от итальянца Валерио Фести. У здания уфимского планетария начал выстраиваться в ряды целый полк Дедов Морозов – более 700 человек. Каждый район города «поставил» на праздник как минимум по 100 символов Нового года.

Фото: Рустем АХУНОВ

В аккуратные ряды волшебники выстроились на удивление быстро, и уже вскоре начали парадное шествие к елке, установленной прямо перед памятником еще одному дедушке – Владимиру Ленину. По дороге Деды Морозы поздравляли всех собравшихся с наступающим новым годом, а кто-то из проворных зевак даже успел на ходу сделать «морозное» селфи. Ярче всех выделялись дедушки, которые шли в самом начале колонны – они задавали темп игрой на духовых инструментах и барабанах.

Фото: Рустем АХУНОВ

После этого зимние волшебники выстроились в одну длинную шеренгу, которая заняла несколько сотен метров. От каждого района города выступал главный Дед Мороз, который давал торжественные обещания – создавать праздничную атмосферу, развлекать детишек и оберегать их от «новогодних» опасностей в виде опасной пиротехники.

Фото: Рустем АХУНОВ

Закончился парад традиционным образом - хороводом вокруг елки.

Фото: Рустем АХУНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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