2020-01-09T13:42:03+03:00
Происшествия

Летевший из Москвы в Оренбург самолет вынужденно сел в аэропорту Уфы

На борту воздушного судна находились 69 пассажиров
Павел КРАЙНОВ
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Сейчас аэропорт Оренбурга работает в штатном режимеСейчас аэропорт Оренбурга работает в штатном режимеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 9 января, Оренбургскую область заволокло сильным туманом, из-за чего два воздушных судна, летевших из Москвы в областной центр, не смогли приземлиться в аэропорту Оренбурга. Диспетчеры приняли решение перенаправить их на запасные аэродромы. Один борт направился в Уфу, другой – в Самару. По данным уфимского аэропорта имени Мустая Карима, самолет Москва – Оренбург с 69 пассажирами на борту вылетел на место назначения.

Известно, что из-за неблагоприятных погодных условий воздушное судно, направлявшееся из Москвы в Оренбург, приземлилось на запасном аэродроме в Уфе. В 13:41 (11:41 по московскому времени) Boeing 737 авиакомпании «Россия» вылетел на место назначения. Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта «Уфа», борт должен был отправиться в Оренбург еще в 2 часа ночи.

Перед тем как развернуться в Уфу, самолет петлял над Оренбургом

Перед тем как развернуться в Уфу, самолет петлял над Оренбургом

На данный момент оренбургский аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Несмотря на снегопад, воздушная гавань вновь отправляет и принимает самолеты по расписанию. Туман над Оренбуржьем рассеялся.

Напомним, что днем ранее похожая ситуация возникла в аэропорту Челябинска. В условиях сильного тумана пилот «Суперджета», летящего из Москвы, решил не рисковать и ушел на посадку в аэропорт Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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