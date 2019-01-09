«Так не хватает тебя, любимая»: девушка из Башкирии потеряла в ночной трагедии сестру-близняшку

В Башкирии стали известны личности молодых сестер-близняшек, разбившихся в аварии на трассе в Благоварском районе. Напомним, что жуткое ДТП произошло в ночь на 5 января на автодороге Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли, возле деревни Дмитриевка. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, 21-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, вылетел на обочину и на скорости врезался в ограждение моста, после чего машина перевернулась на крышу.

СКОНЧАЛАСЬ В СКОРОЙ ПО ДОРОГЕ В БОЛЬНИЦУ

Больше всего досталось 19-летней пассажирке «легковушки» Альбине Н. – от полученных травм девушка скончалась в карете скорой помощи. Ее сестра-близнец Алина получила черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и ссадины и была госпитализирована в Буздякскую районную больницу. Еще одна пассажирка, 18-летняя Лиана Т., получила небольшую гематому и была отпущена домой после осмотра медиками, а сам виновник аварии и вовсе отделался лишь легким испугом и царапинами.

Автомобиль врезался в ограждение моста, а потом перевернулся

Как рассказали очевидцы аварии, вполне возможно, что молодой и неопытный водитель не справился с управлением из-за сильного снегопада и скользкой дороги.

- В это же время примерно домой ехали. Погода и дорога просто в ужасном состоянии были, и ребят, скорее всего, занесло. Соболезную родным и близким, - пишет в социальных сетях Айнур О.

Сейчас в обстоятельствах смертельного ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», уже точно известно, что молодой парень за рулем "четырнадцатой" был трезв, но превысил допустимую скорость на дороге.

Сестры-близнецы, разбившиеся в ДТП, жили в Буздякском районе, в селе Амирово. Девушки в прошлом году окончили школу, строили большие планы на жизнь и мечтали переехать в большой город. Куда они направлялись в ту роковую ночь и были ли близко знакомы с водителем - пока точно неизвестно.

- До сих пор не могу поверить, что Альбины больше нет. Они с сестрой не разлей вода же были – молодые, красивые, добрые. Вся жизнь впереди, жить бы да не тужить, - сокрушается односельчанка девушек Мира С. – Соболезную родным, а Алине поскорее поправиться.

- Моя сестра! Так не хватает тебя, любимая! – не может сдержать своих слез сама Алина Н. Девушка до сих пор находится в больнице и очень тяжело переживает потерю любимой сестры.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования родным погибшей Альбины, а Алине желает скорейшего выздоровления.