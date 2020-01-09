В Уфе пенсионер игрой на баяне заработал на восемь мешков игрушек для сирот

«Так вот ты какой, Дед Мороз!» – вся Уфа обсуждает историю, в которой 69-летний пенсионер, играя на баяне, заработал на восемь мешков игрушек для детей-сирот из дома малютки.

ИГРАЕТ И В МОРОЗ, И СТУЖУ

Юрия Ивановича знает каждый житель микрорайона Черниковка. Пожилой мужчина уже несколько лет сидит у торгового центра «Тополя» на старом пенечке, с потертым баяном и отличным настроением.

- Мы его частенько видим. Мои доченьки всегда как его видят, берут у меня денежки и кладут ему. Вот что значит, детей не обманешь. Он им сразу понравился, - говорит местная жительница Марина.

Когда становится совсем морозно и холодно, Юрий Иванович садится в автобус №249, который возит пассажиров с северной части города до центра, и поет песни прямо в общественном транспорте. Водители не против, все уже знают Юрия – с ним и поездка веселее, и народу в салоне больше.

НЕПРОСТАЯ СУДЬБА

Судьбе Юрия Ивановича не позавидуешь. Когда ему было всего четыре года, он остался без родителей – отец умер, мама от сына отказалась. Других родственников у мальчика не было, так и попал тогда еще маленький Юра в детский дом. Сначала он жил в Белебеевском детском доме, затем в Бижбулякском, а потом его перевели в Бирский.

- Однажды под Новый год в детский дом пришли курсанты из военной части по соседству, чтобы поздравить нас с праздником. Я запомнил на всю жизнь, как один из них подарил мне коробку карандашей. Это воспоминание навсегда врезалось в мою память, - рассказывает журналистам Юрий Иванович.

Со слов пенсионера, в детском доме его называли птенчиком из-за маленького роста. Тот добрый поступок Юрий Иванович не забыл до сих пори теперь сам несколько раз в год ездит в дом малютки, где живут без мам и пап малыши от двух месяцев до четырех лет.

В этом году он привез целых восемь мешков игрушек для малышей. В доме малютки все сотрудники его знают и любят – с нетерпением ждут на каждый праздник. На достигнутом Юрий Иванович не хочет останавливаться – в 2020 году планирует заработать еще больше подарков.