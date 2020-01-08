2020-01-08T10:32:48+03:00
Общество

«Кто воспитывает этих людей?»: во что превратились ледовые городки Башкирии после долгих каникул

Вандалы оставили свой след почти в каждом городе республики.
Эльвина АПАРИНА
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Даже такие красивые и дорогие украшения не остановили вандалов.Даже такие красивые и дорогие украшения не остановили вандалов.
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Отшумели новогодние затяжные выходные, и завтра вся республика выходит на работу. В этом году Новогодняя Башкирия была особенно красива – республику украсили по-новому, включили больше огоньков для настроения, установили светящиеся арт-объекты. Только вот даже такие красивые и дорогие украшения не остановили вандалов. «Комсомолка» покажет, во что превратились ледовые городки к концу праздников.

УКРАЛИ ИГРУШКИ

Воры не дремлют в новогоднюю ночь – в селе Шарипово во время народных гуляний ночью 1 января украли игрушки с главной елки.

- В ночь на 1 января с елки перед клубом вандалы сняли все игрушки и украшения. Этот вандализм был заснят на видеокамеру установленной на сельсовете. Предлагаем вандалам самим явиться в клуб и вернуть все украшения. В противном случае 3 января обращаемся в полицию, - написала администрация в соцсетях.

НЕ ПРОСТОЯЛИ И ТРЕХ ДНЕЙ

2 января неприятную картину лицезрели жители Стерлитамака. Здесь хулиганы испортили световые скульптуры в историческом парке перед кинотеатром «Салават». Со слов местных жителей, они не простояли даже трех дней. Новогодних оленей включили в канун Нового года, а 2-го числа провода, от которых питались световые фигуры, оторвали.

Сначала вандалы погнули столб освещения, а затем оторвали провода

Сначала вандалы погнули столб освещения, а затем оторвали провода

Начальник городского управления ЖКХ Константин Шахтарин сказал, что сначала вандалы погнули столб освещения, а затем оторвали провода. Сами скульптуры также были деформированы. Хулиганов найти не удалось.

Хулиганы испортили световые скульптуры в историческом парке перед кинотеатром «Салават».

Хулиганы испортили световые скульптуры в историческом парке перед кинотеатром «Салават».

УРОНИЛИ СНЕГОВИКА, РАЗБИЛИ ЛЕД

Следующий акт вандализма произошел в ночь с 4 на 5 января 2020 года на Центральной площади села Зилаир. Фотографии с места появились в социальных сетях – на них видно, как хулиганы сломали ледяные фигурки, уронили снеговика, оторвали провода у световых скульптур.

Вандалы сломали ледяные фигурки, уронили снеговика, оторвали провода у световых скульптур.

Вандалы сломали ледяные фигурки, уронили снеговика, оторвали провода у световых скульптур.

- Кошмар!!! Очень много оскорбительных слов хочется сказать этим нелюдям. И спросить зачем, зачем вы это сделали? Почему вы не уважаете и не жалеете труд других людей? Люди старались для нас, для наших детей, - возмущены местные жители.

Со слов представителя администрации Зилаира, все это сделал один человек. Его лицо установлено сотрудниками МВД, с ним проводятся следственные мероприятия.

РАЗЛОМАЛИ ФИГУРУ

В канун Нового года в Аскино установили фигуру изо льда «Я люблю Аскино». Только вот продержалась она от силы неделю – ее также разбили вандалы.

- Идет праздник, у всех приподнятое настроение, мы решили сделать патриотичное фото. Только подошли и увиденным расстроились донельзя. От буквы Я остались мелкие кусочки, от души разломали. Первая мысль была, это же наши аскинцы. В лютый мороз, и в снег, пургу на морозе больше месяца эту красоту создавали … для чего и для кого? Вот и подумайте, уважаемые аскинцы, на досуге, - написала местная жительница.

Эту фигуру тоже сломали хулиганы. Местные жители расстроились

Эту фигуру тоже сломали хулиганы. Местные жители расстроились

СЛОМАЛИ СТРАШНЫХ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКУ

В образе вандалов пришлось предстать и уфимским коммунальщикам. Они избавились от фигур Деда Мороза и Снегурочки. Изваяния, установленные на детской площадке одного из городских дворов, наводили ужас на местных жителей внешним видом. Неизвестный автор сделал своим творениям пугающе алые губы и пустые черные глазницы. Поначалу статуи скрывались от глаз прохожих за деревянными ограждениями, но впоследствии предстали во всей красе.

Уфимские коммунальщики избавились от фигур Деда Мороза и Снегурочки.

Уфимские коммунальщики избавились от фигур Деда Мороза и Снегурочки.

6 января, коммунальные службы при помощи трактора снесли сказочных героев с площадки. Причиной сноса фигур стал не их жуткий вид, а реальная опасность для детей. Дело в том, что статуи накренились и в любой момент могли упасть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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