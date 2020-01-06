2020-01-06T16:18:58+03:00
Происшествия

В Башкирии двухлетний ребенок четыре дня голодал в квартире с пьяным отцом

Мужчине доверили ребенка на новогодние праздники
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мать смогла вернуть своего малыша домойМать смогла вернуть своего малыша домой
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В Баймакском районе Башкирии двухлетний мальчик четыре дня голодал на съемной квартире с пьяным отцом. Мать малыша понадеялась на бывшего супруга, оставив ребенка на новогодние праздники, но впоследствии мужчина перестал выходить на связь.

Бывший муж Лилии Р., с которым она официально не разведена, увез мальчика к себе в конце декабря, пообещав вернуть его 2 января. В канун Нового года 31 декабря мужчина перестал отвечать на звонки. Это не на шутку обеспокоило Лилию, и она начала обзванивать родных и друзей мужа, а 4 января написала заявление в полицию и подняла шумиху в соцсетях.

По словам женщины, с бывшим они расстались в августе 2019 года – экс-супруги стали жить в разных населенных пунктах, но в том же районе. Он часто угрожал ей, что увезет ребенка, и через органы опеки добился того, чтобы видеться с сыном два раза в месяц – на выходные и праздники.

Вечером 4 января мать смогла найти своего малыша благодаря соцсетям. Адрес съемной квартиры, где находился двухлетний мальчик с отцом, подсказал человек, случайно наткнувшийся на один из десятков постов, в котором Лилия просила о помощи.

– Ребенок был весь голодный, холодный, муж рядом пьяный спит, - с ужасом вспоминает Лилия тот день, когда зашла в злополучную квартиру. – Забрала сына домой. До сих пор наесться не может.

По словам женщины, муж еще долгое время не мог протрезветь. Она намерена подать на мужа заявление в полицию и обратиться в суд, чтобы пересмотреть порядок, по которому горе-отец может видеться со своим ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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