Рождество Христово 2020 в Уфе: список храмов и расписание богослужений

7 января весь православный мир отмечает главный и древнейший христианский праздник – Рождество Христово. Этому дню предшествует сочельник, знаменующий окончание рождественского поста, длящегося с 28 ноября. По канону к вечеру 6 января – с появлением первой звезды – на праздничном столе должно быть 12 постных блюд. Число символизирует 12 апостолов Христа и количество праздников Церкви.

После трапезы православные идут на богослужение в храмы. В ночь с 6 по 7 января в Уфе праздничные службы пройдут в 19 храмах. Ниже представлены их адреса, а также время проведения богослужений.

Демский район

Свято-Андреевский храм (Дюртюлинская, 9), с 6 на 7 января 23:30-02:00.

Кировский район

Собор Рождества Богородицы (Кирова, 102), с 6 на 7 января, 23:00-04:00;

Спасский храм г. Уфа (Октябрьской революции, 37а), 7 января, 00:00-04:00;

Свято-Сергиевский кафедральный собор (Бехтерева, 2), с 6 на 7 января, 23:30-04:00;

Покровский храм (Мингажева, 4), с 6 на 7 января 23:30-04:00.

Калининский район

Богородско-Уфимский храм (Ферина,15), с 6 на 7 января 23:00-02:00;

Свято-Никольский храм (Касимовская, 3), с 6 на 7 января 23:00-02:00;

Приход в честь Максимовской иконы Божией Матери (Ашкадарская, 1), с 6 на 7 января 23:00-02:00.

Октябрьский район

Петро-Павловский храм (с. Нагаево, ул. Парковая, 11а), с 6 на 7 января 23:00-02:00;

Храм Блаженной Матроны Московской (Баязита Бикбая, 32а), с 6 на 7 января 23:00-02:00;

Воскресенский Собор (Комсомольская, 161а), с 6 на 7 января 23:00-02:00.

Орджоникидзевский район

Свято-Пантелеимоновский храм (Архитектурная, 7), 7 января 00:00-02:30 и 06:30-08:30;

Пророко-Илиинский храм г. Уфа, (Кемеровская, 89а), 7 января 00:00-01:30 и 12:00-13:30.

Ленинский район

Крестовоздвиженский храм (Лесопильная, 2), 7 января, 00:00-00:30 и 17:00-19:30;

Храм великомученика Георгия Победоносца (Летчиков, 1), с 6 на 7 января 23:00-00:00 и 7 января 00:00-01:30.

Советский район

Приход храма св. Симеона Верхотурского (Белякова, 25), с 6 на 7 января 21:00-00:00 и 7 января 00:00-02:00 и 08:30-11:00;

Приход Никольской вокзальной церкви (Вокзальная, д. 39А), 7 января 00:00-02:00;

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (50-летия Октября, 21А), с 6 на 7 января 22:00-00:00 и 7 января 00:00-00:30 и 10:30-12:00.

В уфимской администрации рассказали, что во всех религиозных учреждениях города прошли профилактические осмотра на соблюдение норм и требований пожарной безопасности. На территориях храмов на Рождество будут выставлены усиленные наряды полиции и сотрудников центра общественной безопасности. Со вчерашнего дня коммунальные службы города расчищают подъездные пути и тротуары к столичным храмам и церквям.