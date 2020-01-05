Смертельные ДТП, пожары и хлопок газа в квартире: ЧП, которые омрачили начало 2020 года в Башкирии

2020 год только начался, новогодние праздники в самом разгаре, а в Башкирии уже произошло несколько серьезных аварий и пожаров и других неприятных происшествий, в которых погибли и пострадали люди. Так, например, по данным госкомитета Башкирии по ЧС, с 1 по 4 января в республике произошло 44 пожара – чаще всего, из-за брошенных окурков нетрезвыми жильцами. В огне погибли три человека. Что касается дорожно-транспортных происшествий, то только за первые два дня на дорогах погибли 4 человека. По поручению главы республики, с 30 декабря по 8 января все аварийные службы Башкирии работают в режиме повышенной готовности.

«Комсомолка» вспомнила самые громкие ЧП, которые омрачили первую неделю года в республике.

ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ДО НОВОГО ГОДА В ДТП РАЗБИЛИСЬ ДВЕ МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Страшная массовая авария произошла за несколько часов до нового года в Дюртюлинском районе Башкирии: там на трассе М-7, неподалеку от деревни Таймурзино, столкнулись сразу три «легковушки» - ВАЗ-2113, Chevrolet Lacetti, Kia Riо, и «КамАЗ». Больше всего досталось «тринадцатой»: там ехали две подруги детства – Римма и Гульнара, а также трое детей Риммы – десятилетние сыновья и пятилетняя дочка. Гульнара погибла на месте, а Римму и детей увезли в больницу. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась в реанимации, а ее малыши остались круглыми сиротами, ведь их отец умер 4 года назад. Подруг похоронили в их родном селе.

В один момент сиротами остались пятеро детей

- Какие же они ещё молодые, жить да жить девочкам! Жалко детей, без самых близких людей остались, - соболезнуют в соцсетях земляки погибших.

В УФЕ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ТОЛПА ХУЛИГАНОВ ИЗБИЛА МУЖЧИНУ

Неприятный инцидент произошел прямо в новогоднюю ночь в уфимской Черниковке: неподалеку от ДК «Моторостроитель» толпа хулиганов жестоко избила мужчину. Расправа над несчастным попала на камеры видеонаблюдения: на кадрах видно, как обидчики повалили свою жертву на землю и начали его пинать. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы за мужчину не заступились случайные прохожие. Только тогда хулиганы разошлись, оставив свою жертву валяться на снегу. Что стало причиной конфликта, и как сейчас себя чувствует пострадавший – неизвестно.

В УФЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ОБСТРЕЛЯЛИ ПЕТАРДАМИ ОКНА МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА

Едва не закончилось трагедией празднование нового года в уфимском квартале Энтузиастов: там по традиции ночью горожане запускали новогодние фейерверки, но в какой-то момент все пошло не по плану. Кто-то из празднующих неправильно установил ракетницы, и в итоге залпы полетели прямо в окна многоэтажки. Только чудом горящие петарды не разбили стекла и не вызвали серьезный пожар, хотя повредился фасад дома. Сейчас хулиганов разыскивает полиция, а жильцы злополучного дома до сих пор с содроганием вспоминают страшные минуты.

Огненные залпы летели прямо в окна. чудом не разгорелся пожар

— Это вообще не смешно, когда ты спиной прикрываешь ребёнка, видишь, откуда в тебя летит, а сделать ничего не можешь, - рассказал житель дома журналистам.

В УФЕ ПОСТРАДАЛИ ДВОЕ ДЕТЕЙ, КАТАВШИХСЯ НА СКЛОНЕ ВОЗЛЕ КОНГРЕСС-ХОЛЛА

На новогодних каникулах многие родители с детьми отправляются кататься на тюбингах и санках на горки и ледовые городки. Спасатели в очередной раз напоминают, что катание в необорудованных местах может привести к серьезным последствиям. Например, 2 января, семилетняя девочка с разрешения родителей решила скатиться с крутого склона возле Конгресс-холла «Торатау», но неудачно упала и повредила шею. Ребенка отвезла скорая в больницу, а уже через час на том же месте травмировался 10-летний мальчик, решивший с ветерком прокатиться по склону. Пострадавшего ребенка также увезли в больницу для обследования.

Пострадавших детей отвезли на обследование в больницу

В УФИМСКОЙ ПЯТИЭТАЖКЕ ПРОИЗОШЕЛ ХЛОПОК ГАЗА

3 января заставило серьезно поволноваться жителей уфимской пятиэтажки на улице Парковой: там в угловой квартире на пятом этаже случился хлопок газа – на кухне, в тот момент когда хозяева квартиры готовили обед. На место происшествия немедленно прибыли пожарные, спасатели и медики. К счастью, обошлось без серьезных разрушений, погибших и пострадавших, лишь только вылетели стекла из окон. Что именно произошло, сейчас выясняют специалисты.

Никто не пострадал, лишь только выбило стекла из окон

- Сотрудниками газовой службы проведен осмотр газового оборудования, установлена заглушка, утечек не зафиксировано, - пояснили в УГЗ Уфы.

В АВАРИИ НА ТРАССЕ В БАШКИРИИ ПОГИБ МОЛОДОЙ МУЖЧИНА

Смертельное ДТП, которое произошло вечером 3 января, унесло жизнь молодого мужчины. Все случилось на трассе Чишмы-Киргиз-Мияки, когда столкнулись встречные ВАЗ-2114 и «Волга». От страшного удара обе отечественные «легковушки» смяло, а 34-летний житель Стерлитамака, который был за рулем ВАЗа, скончался на месте до приезда скорой помощи. Его 29-летняя пассажирка, а также водитель и 30-летняя пассажирка «Волги» с различными травмами и ушибами были доставлены в больницу. В причинах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

С НАЧАЛА ГОДА В ПОЖАРАХ ПОГИБЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА

С начала 2020 года в Башкирии отполыхало более 50 пожаров, в которых погибли 3 человека. Первый случай произошел 1 января в Караидельском районе: в деревне Базилевка на улице Школьной вспыхнула однокомнатная квартира. После тушения пожара спасатели обнаружили в квартире обгоревшее тело 85-летней хозяйки квартиры. Вторая трагедия произошла днем 2 января в поселке Михайловка Уфимского района: там в собственном доме сгорел пенсионер 1942 года рождения.

Еще одно тело в обгоревших руинах было обнаружено 4 января в селе Старомуйнаково Учалинского района. Там в собственном доме погибла 69-летняя женщина, которая не успела выбраться из полыхающего жилища и отравилась продуктами горения.

Фото: МЧС по РБ

- Основные причины возникновения пожаров — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей, а также курение в доме в алкогольном опьянении — прокомментировали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

НА ТРАССЕ В ДТП РАЗБИЛИСЬ ДВЕ МОЛОДЫЕ СЕСТРЫ-БЛИЗНЯШКИ

В ночь на 5 января в Благоварском районе произошло ДТП, в котором погибла молодая девушка и серьезно пострадала ее сестра-близнец. На автодороге Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли 21-летний водитель отечественной «четырнадцатой» не справился с управлением, вылетел с дороги и на скорости врезался в ограждение моста. От полученных травм на месте погибла 19-летняя пассажирка ВАЗа, а ее сестра с травмами и ушибами была срочно доставлена в больницу. Сам же виновник аварии практически не пострадал. Сейчас в причинах и обстоятельствах рокового ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.