«Нам нельзя, у нас камеры стоят»: как мы в Уфе пытались купить алкоголь в день сухого закона

Башкирские власти еще в конце прошлого года дали понять жителям республики, что намерены всерьез бороться с пьянством. Региональный парламент принял закон, согласно которому, 3 января 2020 года в республике должен стать днем сухого закона. В этот день во всех магазинах запретили торговлю спиртным. Три следующих дня – 4,5 и 6 января продажа алкоголя также будет ограничена. Легальное спиртное в эти дни можно будет купить только с 10:00 до 14:00 часов.

Решив проверить как работает инициатива региональных властей, мы отправились в своеобарзный «рейд» по магазинам, чтобы попытаться купить спиртное. Выбор пал, в первую очередь, на небольшие магазинчики. Во-первых, потому что в супермаркетах крупных сетей довольно строго относятся к соблюдению законодательства. Во-вторых, всевозможные пивные магазины в этот день были закрыты – у них нет лицензии как у баров и кафе.

«ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ»

Первый же небольшой магазин, с названием по типу «Незабудки» или «Березки» разочаровал прямо с порога. Внутри за кассой скучала женщина лет сорока и спокойно читала книжку, а вокруг – никого.

- Скажите, у вас есть что-нибудь «огорчительное»? - спрашиваю я с улыбкой у женщины за прилавком. Она окидывает взглядом свои «владения», видит, что я один и изрекает:

- Вы тайный покупатель что ли? Раньше у нас не видела. Нет у нас на продажу алкоголя, сегодня нельзя.

Я подхожу ближе к прилавку и повторяю свой вопрос, но уже полушепотом.

- Молодой человек, я же говорю, я вас не видела раньше у нас. Всех своих клиентов я знаю, а вы кто такой? Не продаем сегодня, сказала же, - осталась непреклонна продавец.

В небольших магазинчиках у дома алкоголь продавать наотрез отказалисьФото: Павел КРАЙНОВ

Я решил в последний раз попытать удачу и уже подошел к ней совсем близко.

- Да вы не бойтесь, я про вас никому не скажу. Мне бы только пива немного. В компании отдыхаем, все кончилось уже, а в бар идти не хотим. Ну что вам стоит? Готов накинуть вам сверху сколько скажете, - не унимался я.

- Так. Вы покупать что-то будете? Если нет, то не задерживайте меня, - отчеканила продавец.

Вот и купили «огорчительного». Пришлось уйти так и не получив желаемого.

- У нас только для своих, - бросила мне в след продавец, когда я выходил на крыльцо.

КАМЕРЫ В ЗАЛЕ

В следующем магазине, где я пытался купить спиртное, мне честно рассказали про видеокамеры, находящиеся в торговом зале.

- Если я вам продам пиво, меня завтра же уволят. Продавать сегодня нам нельзя, у нас камеры стоят. Директор утром посмотрит и все, - заявила продавец.

По словам женщины, вчера местные жители практически выкупили все спиртное в этом небольшом магазинчике, чтобы не бегать по всей улице в поисках «зеленого змия». Она отметила, что их директор строго на-строго предупредил, что видеокамеры в зале покажут, если она или ее коллеги будут нарушать и все-таки продадут спиртное.

- Хозяева не хотят рисковать, а мне это тем более не надо. Не продам я вам ничего, - отрезала она.

МЕСТА НАДО ЗНАТЬ

В третьем магазине, куда я заглянул в поисках «запретной жидкости», я увидел большую очередь. Около восьми человек закупались соками, газировками, табаком и хлебом. Про «огненную воду» никто даже не помышлял спросить.

- А можно у вас как-нибудь водки купить? – спросил я у женщины за прилавком.

- Завтра приходите, - отрезала в ответ она. Все остальные вопросы и просьбы она проигнорировала. Такой вот короткий разговор.

На выходе ко мне подошел охранник магазина. Он то и рассказал, что спиртное сегодня продается только в «специальных» магазинах с лицензией и подсказал, где конкретно она находятся.

- А вообще, места надо знать. У меня вот знакомый водку в пятилитровках продает, в соседнем доме бабка самогонщица есть на первом этаже. Туда сходи, может подскажут тебе, - заявил пожилой мужчина.

В барах и ресторанах спиртное продается как обычноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УБОРНАЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ СУПЕРМАРКЕТА

Раз заполучить спиртное в день запрета в местных «магазинах у дома» нам не удалось, мы решили отправиться в «специальные». В башкирской столице есть несколько сетей так называемых «супермаркетов», у которых есть лицензия как у кафе. Зайдя по пути в два из таких, мы легко смогли купить разливного пива, бутылку вина и шампанского. Формально эти заведения не нарушают закон, но на деле – это простые магазины, где расторопные хозяева сумели обойти систему.

- У нас все по закону. Мы вам пиво открываем, даем стакан. Если хотите, можете пить и здесь, никто не выгонит. У нас и уборная есть, если надо, - вежливо поясняет мне продавец. Как не трудно догадаться, я спросил у него про торговлю спиртным в день запрета.

По словам сотрудника такого «супермаркета», с самого утра к ним пришло довольно много желающих закупиться спиртным. Как правило, никто не пьет внутри – взяли тару и стаканчик и пошли по своим делам.

На одной только улице Рихарда Зорге в Уфе таких заведений как минимум четыре. И почти везде мы обнаружили приличные очереди в «бар» и везде можно купить алкоголя «сколько влезет».

Так для кого же этот запрет, если жители целого микрорайона даже не заметили, что 3 января нельзя купить «огорчительное»?