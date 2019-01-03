2020-01-03T17:24:00+03:00
Общество

В Уфе впервые прошел Парад Снегурочек

В шествии приняли участие более 300 человек
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Столько Снегурочек в одном месте Уфа еще не виделаСтолько Снегурочек в одном месте Уфа еще не виделаФото: Рустем АХУНОВ
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Первый уфимский Парад Снегурочек состоялся сегодня, 3 января, в историческом центре города. Более трех сотен участниц со всей Башкирии в традиционных голубых шубках и нарядных кокошниках выстроились в колонну на Советской площади.

В два часа пополудни в сопровождении оркестра они начали свой путь по улицам Пушкина и Ленина к Гостиному двору, где их ждала конкурсная часть праздника.

Во главе колонны на вороном коне ехала бывшая ice-girl «Салавата Юлаева», а ныне известный уфимский блогер Ульяна Тригубчак. Напомним, она уже засветилась в роли внучки Деда Мороза в нашей подборке самых горячих Снегурочек-2020 года. Уже тогда секс-символ уфимского хоккея намекала, что на параде ей будет отведена особенная роль.

Фото: instagram

Фото: instagram

В шествии могли принять все желающие, организаторы предъявляли лишь одно требование - чтобы на участниках были костюмы новогодних персонажей. Внимательные зрители могли заметить в рядах Снегурочек не только хрупких девушек, но и молодых людей, решивших примерить на себя голубую шубку и длинную косу. Не обошлось на празднике и без главного бородатого волшебника - Дедушки Мороза.

Не обошлось и без других новогодних персонажей Фото: Рустем АХУНОВ

Не обошлось и без других новогодних персонажейФото: Рустем АХУНОВ

Для участия в параде в Уфу съехались Снегурочки со всей Башкирии Фото: Рустем АХУНОВ

Для участия в параде в Уфу съехались Снегурочки со всей БашкирииФото: Рустем АХУНОВ

Столько Снегурочек в одном месте Уфы еще не видела

Столько Снегурочек в одном месте Уфы еще не видела

Даже морозная погода не смогла испортить настроение участницам парада Фото: Рустем АХУНОВ

Даже морозная погода не смогла испортить настроение участницам парадаФото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Организаторы парада позаботились о том, чтобы весело было не только Снегурочкам, но и всем зрителям и гостям праздника. Для самых юных участников мероприятия приготовили особые зимние развлечения.

Фото: Рустем АХУНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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