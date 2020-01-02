2020-01-02T10:28:27+03:00
Общество

Нескучные выходные в Уфе: куда сходить со 2 по 10 января

«Комсомолка» подскажет, чем занять себя и ребенка во время длинных новогодних каникул.
Мила КИЯН
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Все новогодние каникулы в городе будет что посмотреть и куда сходитьВсе новогодние каникулы в городе будет что посмотреть и куда сходитьФото: Мила КИЯН
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В ТЕАТР

Башкирский театр оперы и балета все зимние каникулы будет, прежде всего, радовать юных зрителей. 3 января в 15.00 театр приглашает на премьеру мюзикла «Кошкин дом» по одноименной сказке Самуила Маршака. 5 января в 12.00, 15.00 и 18.00 покажут еще один сказочный мюзикл - «Летучий корабль» на музыку Максима Дунаевского. Билеты: 350 - 1000 руб. Самый новогодний балет - ««Щелкунчик» Петра Чайковского можно будет увидеть 4 и 6 января в 12.00 и 18.00, а 8 января в 18.00. Билеты: 400 - 2000 руб. Любителям оперетты стоит заглянуть в театр 10 января, чтобы насладиться спектаклем ««Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Билеты: 200 - 1000 руб.

Русский драматический театр 2 и 8 января в 14.00 и 18.00 покажет мюзикл для всей семьи по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка и Принц» Кима Брейтбурга и Карена Кавалеряна. Билеты: 200 - 400 руб. 3 января в программе два спектакля: на основной сцене покажут комедию-фарс» Палата бизнес-класса» (16+), а на малой - драму по пьесе итальянского драматурга Нанни Моретти «Комната сына» (16+). Начало спектаклей в 18.00, билеты: 200 - 700 руб. 6 января в 18.00 со школьниками можно сходить на рок-мюзикл «Акбузат. Белый конь. Златая птица», а 7 января в 11.30 для самых маленьких зрителей покажут еще один музыкальный спектакль по сказке Андерсена - «Снежная королева» на музыку Кима Брейтбурга. Билеты: 200 - 300 руб.

В Башкирском театре драмы им. М. Гафури идет реконструкция, поэтому спектакли труппа играет на Малой сцене Башкирского театра оперы и балета. Посмотреть башкирский вариант сказки ««Снежная королева» можно 2 января в 12.00, с 3 по 8 января в 11.30 и 13.00. Билеты: 250 руб. Вечерние спектакли начинаются в 19.00: 3 января покажут комедию «Мамуля», 5 января - премьерный спектакль «Любовница» (16+), 6 января - комедию-фарс « Бомба» (16+), 7 января - комедию «Бабуська», 8 января - мелодраму ««Я сотворил тебя».

Московский Театр Стаса Намина, гастроли которого пройдут на сцене Дворца Молодежи, тоже привезет музыкальный спектакль «Снежная Королева». Его покажут 7 января в 11.00 и 14.00. Билеты: 500 - 1300 руб. Для взрослой аудитории предназначены два спектакля: 6 января - комедия «Солдат Иван Чонкин» (16+), 7 января - знаменитый мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда». Начало в 19.00. Билеты: 700 - 2000 руб.

Театр кукол со 2 по 8 января ждет самых юных зрителей на новогодние представления «Приключение белых мышей». Но одним спектаклем дело не ограничится: детишек ждет большая развлекательная программа в фойе, хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой вокруг нарядной елки. Начало в 11.00, 14.00 и 17.00. Билеты: 250 руб.

Тем, кто любит цирк, стоит отправиться на представление «Волшебный цирк Деда Мороза», которое с 3 по 7 января будет проходить в ГКЗ «Башкортостан». В нем участвуют дрессированные животные, акробаты, жонглеры, клоуны, ростовые куклы. Всего в программе участвуют около сотни артистов. Начало представлений в 11.00 и 14.00. Билеты: 250 - 400 руб.

3 января во Дворце спорта компания «ICE VISION» представит ледовое шоу «Щелкунчик и повелитель тьмы» - оригинальную авторскую интерпретацию знаменитой сказки Гофмана в стиле «рок». Начало в 11.00. Билеты: 500 - 1500 руб.

НА КОНЦЕРТ

3 января звезда национальной эстрады, народный артист Башкирии и Татарии Айдар Галимов споет душевные татарские песни на сцене Дворца молодежи. А популярный татарский шоумен Данир Сабиров будет отвечать за юмористическую часть программы.

Начало в 19.00. Билеты :600 - 1700 руб.

Эстрадно-джазовый оркестр под управлением Олега Касимова приглашает 6 января в Башкирскую филармонию на «Рождественский soundtrack-концерт». В программе звуковой дайджест из советских и голливудских кинофильмов, а также популярные мелодии из мультфильмов киностудии Disney, так что оправиться на концерт можно всей семьей - детям тоже скучать не дадут. Солисты: Полина Кобец и Сиявуш Шерматов. Начало в 18.00. Билеты: 300 - 1200 руб.

7 января в Малом зале ГКЗ «Башкортостан» вокальная группа «Премьер» даст «Рождественский концерт при свечах» (16+). Зрители расположатся за столиками и будут наслаждаться самыми популярными эстрадными хитами под аромат мандаринов и брызги шампанского. Начало в 17.00. Билеты:1000 руб.

7 января для ценителей классики ждут в органном зале Башгосфилармонии на «Рождественский концерт». Здесь выступит народный артист Башкирии Владислав Муртазин, лауреат международных конкурсов, вокалистка Дина Хусаенова и виолончелист Аяз Нухов. В программе популярные произведения русской и зарубежной классики. Начало в 18.00. Билеты: 200 - 600 руб.

Поклонникам башкирской эстрады стоит заглянуть в 4 января на гала-концерт ведущих солистов филармонии «Кустенес-2». В концерте примет участие и флагман башкирского этно-рока - группа «Аргымак». Начало в 18.00. Билеты: 100 - 600 руб.

8 января в ГКЗ «Башкортостан» ( ул. Ленина, 50) пройдет фестиваль-конкурс молодых артистов башкирской эстрады «Башкорт йыры». Впервые лучшие голоса башкирской эстрады прозвучат в сопровождении Национального симфонического оркестра республики под управлением Дмитрия Крюкова. Начало в 19.00. Билеты: 300 - 700 руб.

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

7 января в Центральном парке культуры и отдыха состоится «Лыжный карнавал», в котором сможет принять участие любой желающий. Пробежать на лыжах нужно всего-то 500 метров, но организаторы просят участников забега проявить фантазию и дополнить спортивные костюмы карнавальными. В крайнем случае можно ограничиться хотя бы шапкой Деда Мороза. Начало забега в 12.00. Вход свободный.

Любителям хоккея тоже скучать не придется. 6 января в «Уфа-Арене» ХК «Салават Юлаев» встретиться с московским «ЦСКА», а 8 января - с ярославским ««Локомотивом».

Начало матчей в 16.30. Билеты: 200 - 1200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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