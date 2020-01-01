2020-01-01T19:29:28+03:00
Общество

От центра Уфы до гор Швейцарии: где и как встретили Новый год звезды Башкирии

«Комсомолка» провела рейд по инстграм-профилям артистов и спортсменов республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: instagram.com / Элвин Грейфото: instagram.com / Элвин Грей
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Начнем с самого упоминаемого в Башкирии артиста – Элвина Грея. Он встретил Новый год вместе с тысячами поклонников на площади у «Гостиного двора». Популярный исполнитель дал концерт в рамках масштабного фестиваля «TERRA ZIMA».

Телеведущая, гимнастка и просто красавица из Башкирии Ляйсан Утяшева отпраздновала 2020 год более скромно – в семейном кругу. По словам спортсменки, у нее в семье есть традиция – собираться 31 декабря за большим столом, готовить манты, салаты, пироги и подводить итоги года.

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Элвин Грей отметил новый год на концерте // 1.1.
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фото: instagram.com / Ляйсан Утяшева

фото: instagram.com / Ляйсан Утяшева

Сегодня утром Ляйсан не постеснялась выложить в сторис последствия праздника. И после видео в заявлениях о «скромности» застолья вполне можно засомневаться.

В уютной и домашней атмосфере с близкими и друзьями собрался и известный уфимский визажист Сердар Камбаров. Стол был сервирован на высшем уровне – собственно, как и полагается у именитых стилистов.

Новый год у Ляйсан Утяшевой прошел на ура // 1.1..

фото: instagram.com / Сердар Камбаров

фото: instagram.com / Сердар Камбаров

В лучших русских традициях Новый год отпраздновал автогонщик и пилот Формулы-1 Даниил Квят. Оливьешка, селедка под шубой, водка на столе и икона на стене. Добавить здесь больше нечего.

фото: instagram.com / Даниил Квят

фото: instagram.com / Даниил Квят

Вдали от дома – в Вене – и вместе с семьей встретил Новый год оперный певец и народный артист Башкирии Ильдар Абдразаков.

фото: instagram.com / Ильдар Абдразаков

фото: instagram.com / Ильдар Абдразаков

Из-за границы своих поклонников поздравили и игроки «Салавата Юлаева» – вратарь Андрей Кареев и центрфорвард Александр Бурмистров. Они, к слову, находились не так уж и далеко друг от друга: первый в горах Швейцарии, а второй – в миланском ресторане в Италии.

фото: instagram.com / Андрей Кареев, Александр Бурмистров

фото: instagram.com / Андрей Кареев, Александр Бурмистров

На родину праздновать Новый год отправился защитник ФК «Уфа» и сборной Грузии Джемал Табидзе. Отметил 2020 он с размахом – в пятизвездочном отеле на морском курорте Шекветили.

фото: instagram.com / Джемал Табидзе

фото: instagram.com / Джемал Табидзе

ИСТОЧНИК KP.RU

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