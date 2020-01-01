От центра Уфы до гор Швейцарии: где и как встретили Новый год звезды Башкирии

Начнем с самого упоминаемого в Башкирии артиста – Элвина Грея. Он встретил Новый год вместе с тысячами поклонников на площади у «Гостиного двора». Популярный исполнитель дал концерт в рамках масштабного фестиваля «TERRA ZIMA».

Телеведущая, гимнастка и просто красавица из Башкирии Ляйсан Утяшева отпраздновала 2020 год более скромно – в семейном кругу. По словам спортсменки, у нее в семье есть традиция – собираться 31 декабря за большим столом, готовить манты, салаты, пироги и подводить итоги года.

elvin_grey_music Элвин Грей отметил новый год на концерте // 1.1.

фото: instagram.com / Ляйсан Утяшева

Сегодня утром Ляйсан не постеснялась выложить в сторис последствия праздника. И после видео в заявлениях о «скромности» застолья вполне можно засомневаться.

В уютной и домашней атмосфере с близкими и друзьями собрался и известный уфимский визажист Сердар Камбаров. Стол был сервирован на высшем уровне – собственно, как и полагается у именитых стилистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/752903" frameborder="0"></iframe> Новый год у Ляйсан Утяшевой прошел на ура // 1.1..

фото: instagram.com / Сердар Камбаров

В лучших русских традициях Новый год отпраздновал автогонщик и пилот Формулы-1 Даниил Квят. Оливьешка, селедка под шубой, водка на столе и икона на стене. Добавить здесь больше нечего.

фото: instagram.com / Даниил Квят

Вдали от дома – в Вене – и вместе с семьей встретил Новый год оперный певец и народный артист Башкирии Ильдар Абдразаков.

фото: instagram.com / Ильдар Абдразаков

Из-за границы своих поклонников поздравили и игроки «Салавата Юлаева» – вратарь Андрей Кареев и центрфорвард Александр Бурмистров. Они, к слову, находились не так уж и далеко друг от друга: первый в горах Швейцарии, а второй – в миланском ресторане в Италии.

фото: instagram.com / Андрей Кареев, Александр Бурмистров

На родину праздновать Новый год отправился защитник ФК «Уфа» и сборной Грузии Джемал Табидзе. Отметил 2020 он с размахом – в пятизвездочном отеле на морском курорте Шекветили.