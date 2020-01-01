Самые горячие снегурочки Башкирии – 2020

Снегурочка – наравне с елкой и Дедом Морозом – один из главных символов Нового года. Юная волшебница, представляющая женскую сторону праздника, стала самым популярным персонажем для перевоплощения для девушек. Разумеется, при этом сам образ не остался без изменений – каждой хочется внести в него что-то свое. С течением времени тесные голубые полушубки отошли на второй план. На смену им пришли легкие платья, а нередко – и провокационные наряды, будоражащие и восхищающие мужчин.

«Комсомолка» подготовила подборку тех самых «новых снегурочек» из Башкирии – рискнувших (и не напрасно) бросить вызов застоявшемуся образу скромницы и внести в него немного перчинки. Начнем мы, по традиции, с более сдержанных нарядов, а затем до неприличия взвинтим градус.

По-настоящему ангельский образ снегурочки представила Алина. Женственность, уют и тепло – все это сосредоточилось в одном снимке.

фото: instagram.com

Марии удалось удачно совместить в себе робость и заигрывающую открытость – и в отличие от нее, взгляд просто невозможно отвести.

фото: instagram.com

В более откровенном платье предстала Елена. Кажется, тепло в этом доме далеко не благодаря камину.

фото: instagram.com

Янита – участница группы поддержки ХК «Салават Юлаев» не первый год радует нас своим открытым платьем, подчеркивающее стройную фигуру и длинные ноги.

фото: instagram.com

Томный взгляд грациозной Вилены никого не оставит равнодушным.

фото: instagram.com

Несмотря на то, что прелести (не сексизм!) бывшей ice-girl «Салавата Юлаева» оказались в центре скандала с участием СПЧ, не восхищаться ими попросту невозможно. На своей странице в Instagram Ульяна написала, что настоящие снегурочки не знают покоя ни во время нового года, ни после. Секс-символ столичной команды попросила не планироваться ничего на третье января и пообещала «кое-что крутое». Что ж, с нетерпением ждем.