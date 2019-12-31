2019-12-31T12:44:58+03:00
Происшествия

«Приковали наручниками к перилам»: в Уфе журналист устроил скандал в популярном караоке-клубе

С мужчины потребовали деньги за упавший микрофон и вызвали «чоповцев»
Инга НОВИЦКАЯ
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Фото: Константин Климов, ФейсбукФото: Константин Климов, Фейсбук
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Неприятная история приключилась с уфимским журналистом Константином Климовым в ночь на 30 декабря в одном из популярных ночных заведений города. Мужчина приехал в караоке-клуб и весело развлекался с друзьями, после чего к нему подошла администратор заведения и в грубой форме попросила заплатить 2500 рублей за упавший микрофон, хотя тот был исправен. Получив отказ, сотрудница караоке сначала позвала охранников, а потом – «чоповцев», которые требовали оплатить счет и оскорбляли посетителя.

"ПРОСИЛ ОСЛАБИТЬ НАРУЧНИКИ И ДАТЬ ВОДЫ"

- Примерно час я пытался с ними говорить, потом терпение закончилось, и я пошел по лестнице. Мои «друзья» приковали меня наручниками к перилам, при этом сильно затянув браслеты, от чего остались следы, свое поведение объяснили нападением на сотрудника. Первые полчаса я просил составить акт, затем просил ослабить наручники и дать воды. Воду мне дали в обмен на 120 рублей, - рассказывает Константин Климов на своей странице в «Фейсбуке».- Пока шло все это веселье, я пытался дозвониться в полицию, а меня продолжали оскорблять и угрожать.

В итоге, когда полицейские приехали, с журналиста все же сняли наручники, а сотрудники ЧОПа бросились писать на него заявление, подговаривая и сотрудников караоке, но те отказались развивать конфликтную ситуацию.

- В итоге заявление написано на месте, из больницы взята справка о наличии кровоподтеков и ушибов. Ресторан не получил денег ни за уроненный микрофон, ни остатки депозита, - рассказывает, чем же завершилась неприятная история, Константин Климов. – А кто-то из персонала этого «гадюшника» сказал моей супруге, что я развлекался в туалете с проститутками. Даже обещали видео прислать.

- Участники конфликта опрошены, сейчас по факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

«КП-Уфа» также отправила запрос в пресс-службу республиканской Росгвардии и к руководству заведения с просьбой прокомментировать ситуацию. Как только мы получим ответ, обязательно его опубликуем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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