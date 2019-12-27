Главные недострои Уфы, которые перекочуют в 2020 год

В разные годы в башкирской столице начинались грандиозные стройки, которые затем по ряду причин превратились в «знаменитые» недострои со всеми привычными атрибутами: простаивающей техникой, перерытыми подъездными путями и тому подобными явлениями. Подводя итоги уходящего года, мы не могли не вспомнить о самых известных из них. «Комсомолка» расскажет о тех объектах, которые, вопреки обещаниям, так и не были завершены в этом году.

ПО КИЛОМЕТРУ В ГОД

Пять лет назад жителям Уфы пообещали построить красивую набережную на берегу реки Белая. По проекту она должна протянуться на пять километров - от Монумента дружбы до железнодорожного моста. Тогда власти города и республики анонсировали строительство грандиозного объекта, который включал в себя прогулочную зону, а также всевозможные места для отдыха, ресторанчики и кафе. Завершить строительство и торжественно открыть его должны были к 100-летию республики. Напомним, столетний юбилей Башкирия отпраздновала в этом году, но набережную в подарок так и не получила.

Пока строительство Набережной реки Белая далеко от завершения

Эпопея со строительством набережной началась еще в 2014 году. За это время проект значительно подорожал, а сама территория, где проходит стройка, стала одной большой свалкой. В этом году вокруг долгостроя даже разразился скандал: строители установили вдоль прогулочной зоны столбы, похожие на виселицы. После того, как уфимцы высмеяли этот «креатив» в социальных сетях, их спешно убрали.

Пять километров набережной в Уфе строили чуть больше пяти лет. Грубо говоря, строители «дожимали» этот объект по километру в год. На сегодняшний день часть этого грандиозного проекта завершена и даже открыта для посещения горожанами. Но до полного завершения строительства еще далеко.

Необычные фонарные столбы убрали после волны возмущения в социальных сетях

ДОЛГОЖДАННАЯ МЕЧЕТЬ

12 лет назад в Уфе заложили первый камень мечети «Ар-Рахим». По задумке республиканских властей, этот мусульманский храм должен был стать настоящей визитной карточкой города и самой большой мечетью в России. Тогда начало строительства приурочили к празднованию 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России.

Проект мечети «Ар-Рахим» изначально предполагал, что вокруг самого здания появится огромный благоустроенный парк, автомобильная парковка и культурный комплекс «Муслим сити». Через некоторое время было решено пересмотреть концепцию – строители полностью сосредоточились только на строительстве самой мечети. Стоит отметить, что грандиозный храм строился на пожертвования от простых жителей республики, некоторых предприятий и меценатов.

Первые проблемы начались в 2009 году – стройку остановили в связи с хищением денег. Через некоторое время возведение мечети возобновилось, а куратором проекта стал Благотворительный фонд «Урал», созданный первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Правда, и после этого строительство несколько раз прерывалось.

На сегодняшний день мечеть «Ар-Рахим», пожалуй, самый знаменитый недострой Башкирии. Когда верующие смогут посещать этот грандиозный храм, пока не известно. Как заявлял осенью 2018 года руководитель БФ «Урал» Муртаза Рахимов, тогда на завершение строительства было нужно еще 5-6 млрд рублей. Он же обозначил сроки окончания стройки – 3-4 года.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ

Самый «долгоиграющий» недострой в республике, безусловно, железнодорожный вокзал в Уфе. Масштабная реконструкция станции началась еще в 2004 году и не завершена до сих пор. К старому, еще советскому зданию, пристроили новое с красивым стеклянным куполом. Там же оборудовали зал ожидания, эскалаторы и переход от платформы до остановки общественного транспорта. Однако в старом здании до сих пор кипит стройка, а на привокзальной площади перекладывают брусчатку и асфальт.

Сначала реконструкцию обещали закончить в 2007-му году и торжественно открыть суперсовременный вокзал к 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России. Но сроки сдачи объекта постоянно сдвигались, финансирование то и дело увеличивалось, а старое здание так и оставалось закрытым. Прошло уже 15 лет с момента начала глобальной «перестройки» вокзала, а многие его «временные» входы и выходы успели стать постоянными.

Железнодорожный вокзал в Уфе реконструируют уже более 15 лет

Основным инвестором реконструкции железнодорожного вокзала выступает ОАО «РЖД». В начале этого года в компании обещали, что строительство будет полностью завершено в 2021 году – именного тогда строители реконструируют существующие пассажирские платформы и закончат обновление коммуникаций. На эти цели будет выделено дополнительно 568 млн рублей. Сколько уже потратили денег на этот долгострой сказать трудно, так как цифра растет год из года.

ПОСТРОИЛИ. ПОЛУЧИЛОСЬ СТРАННО

В этом году жители Уфы наконец дождались открытия еще одного долгостроя. Через пять лет после начала строительства на площади Ленина наконец достроили фонтан-часы. Необычный объект торжественно открыли в День города, естественно, приурочив это событие к вековому юбилею Башкирии.

Сам фонтан представляет собой чашу диаметром 50 метров. По окружности располагаются гранитные блоки с цифрами. По задумке создателей, струи фонтана смещаются на протяжении дня, и самая высокая показывает текущий час. С высоты это действительно смотрится оригинально, но на земле по меньшей мере странно. В канун сдачи фонтана в ряде СМИ появилась информация, что всего на его строительство город потратил 75,9 млн рублей. Городские власти эту информацию комментировать отказались.

Фонтан-часы выглядит красиво только с высоты

Не прошло и двух недель со дня торжественного открытия, как многострадальный фонтан-часы вновь попал в центр внимания. На этот раз горожане заметили, что вода в фонтане стала ржавой. В мэрии тогда заявили, что все дело в трубах – они пять лет простояли без дела, вот и заржавели. Вскоре их промыли и «часы» вновь заработали. На радость тем, у кого есть квадрокоптер для съемок панорамных видов с воздуха.