Как не убить своего любимца на Новый год? Ветеринар из Уфы о том, как помочь домашним питомцам пережить праздники

На носу Новый год, и все мы с энтузиазмом готовимся к празднику: наряжаем елку, развешиваем мишуру и дождик, закупаем салюты, петарды и бенгальские огни, прикидываем список деликатесов на новогодний стол. Вот только для нас, людей, Новый год – это праздник, громкий смех и веселье, а для наших домашних животных – стресс и расстройство желудка.

Как уфимцам весело отпраздновать новогодние каникулы и не уморить своих питомцев, подскажут «Комсомолка» и врач уфимской ветеринарной клиники «Новый век» Алик Валиахметов.

ФЕЙЕРВЕРКИ И ПЕТАРДЫ

Фейерверки и петарды. Если бы ваш питомец умел говорить, он бы попросил вас увезти или спрятать его куда угодно от этих громких пугающих взрывов, страшного шипения и приводящих в ужас искр. И если кошкам еще относительно повезло, ведь они могут заползти под диван или спрятаться на шкафу и там пережить новогоднюю канонаду, то собакам приходится выходить на улицу на прогулку. Самые «заботливые» хозяева выводят своих собачек на улицу аккурат в 12 часов, а потом очень удивляются, почему их пес, сорвавшись с поводка, несется в неизвестном направлении.

Если собака боится фейерверков, выгуляйте ее заранееФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

- Вообще, все зависит от породы собак. Если, например, пес охотничьей породы, то обычно он с щенячьего возраста привыкает к громким выстрелам и спокойно переносит грохот от салюта, - рассказывает ветеринар Алик Валиахметов. – Если же собака сильно боится, забивается под диван, то здесь, конечно, требуется коррекция поведения у кинолога. Это длительная и кропотливая работа, и далеко не факт, что собака будет в дальнейшем вести себя спокойно. Также кинолог может посоветовать коррекцию расслабляющими препаратами – «Кот Баюн», «Релакс», «Стоп-стресс» (не назначайте своей собаке их самостоятельно! Обязательно проконсультируйтесь со специалистом! – ред.), но их прием начинают как минимум за 7-10 дней, чтобы препарат начал действовать.

Ветеринары советуют вообще не выводить собаку на улицу в часы, когда все вокруг сверкает и взрывается. Лучше выгулять собаку за 2-3 часа до наступления нового года и завести домой. Особенно, если у вашего питомца есть заболевания сердца, дыхательных путей или нервной системы.

ОБУСТРОЙТЕ «УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ»

Но что делать, если ваши соседи начали запускать петарды заранее, и собака начала нервничать?

- Если собака мелкой породы, то лучше взять ее на руки, успокоить и отнести домой. Если собака крупная, то никогда не спускайте ее с поводка или шлейки. Откажитесь от шлеек с пластиковыми застежками, которые на морозе становятся хрупкими. Аккуратно, без волнения и паники, возьмите собаку за ошейник (следите, чтобы между ошейником и шеей было расстояние в два пальца, чтобы не задушить животное) и отведите на безопасное расстояние, - советует ветеринар. – И на всякий случай обязательно прикрепите к ошейнику бирку с именем собаки и телефоном владельца. Если животное все же убежит, так будет больше шансов его вернуть.

Если громкие звуки продолжают пугать животное даже в квартире, создайте для него «островок безопасности». В комнате, где тихо и нет гостей, задерните шторы, соорудите будку, поставьте туда миски с едой и водой, и дайте собаке побыть в тишине и спокойствии.

УГОЩЕНИЯ С НОВОГОДНЕГО СТОЛА – ТАБУ!

Еще одна опасность, которая подстерегает усатых-хвостатых членов семьи в новогодние праздники – угощения с хозяйского новогоднего стола. Ну как не угостить собаку кусочком копченой колбаски или жирным пряным шашлыком? Особо «одаренные» пытаются влить в бедное животное глоток шампанского «за праздник», но мы искренне надеемся, что наши читатели – благоразумные люди.

Не кормите животных деликатесами со стола, чтобы потом им не было мучительно больноФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Запомните, кошек и собак, вне зависимости от их породы/беспородности, лучше кормить специализированными кормами. Это не слишком дорого, зато животное будет здоровым и без проблем с желудком и шерстью. Некоторые хозяева предпочитают сухим кормам домашнюю пищу, но стоит различать еду, приготовленную в домашних условиях, и еду с хозяйского стола, - уточняет Алик Валиахметов. – Кошкам и собакам категорически запрещено давать жареные, копченые, соленые и острые продукты. Никакой колбаски-ветчинки-шашлыка, ведь даже маленький кусочек может привести к серьезным расстройствам ЖКТ и даже отравлениям. Страдают желудок, поджелудочная, печень и кишечник. Отсюда поносы, рвота, может даже возникнуть язва.

Вопреки распространенному мнению, не стоит баловать животных и косточками со стола – особенно, вареными, поскольку они практически не перевариваются. А осколки хрупких костей могут повредить ротовую полость или пищеварительный тракт питомца.

- У домашних собак кишечник более нежный, чем у их диких сородичей, например, волков. Кость попала – идет раздражение, травмирование, возникает рвотный рефлекс. От тяжелой жирной пищи накрывается поджелудочная – возникает частая рвота, газы и понос (часто с примесью крови), - рассказывает ветеринар.

Так что если животное все же отравилось, сразу же везите его в ветеринарную клинику. Если вы далеко, за городом, то хотя бы позвоните ветеринару: он подскажет, как оказать первую помощь. Не занимайтесь самолечением и не ждите, пока все пройдет самостоятельно, иначе можете потерять своего питомца

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПИТОМЕЦ ОБЪЕЛСЯ МИШУРЫ?

Мишура и новогодний дождик – еще один «деликатес» для домашних питомцев и головная боль для их владельцев. Мало того, что обрывки по всей квартире валяются, а порой и елка сносится, так еще, пардон, животное потом в туалет сходить не может и воет от нестерпимой боли.

- Вообще, как правило, собаки редко интересуются елкой, мишурой, не едят дождик. Щенки и мелкие собаки могут разгрызть поролоновые игрушки, наглотаться наполнителя, а потом мучиться с желудком и стулом, - рассказывает ветеринар. – В основном, любители новогодних украшений – кошки. И хорошо, если съеденный дождик может выйти самостоятельно. Чаще один конец застревает в желудке, а второй идет по кишечнику, и это может быть очень опасно для животного. Кошка впадает в апатию, отказывается от еды и воды, ее тошнит, возникает кровавый понос. Если срочно не отвезти ее в клинику и не прооперировать, она может погибнуть.

Держите и дождик подальше от своего домашнего питомцаФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

При этом медлить нельзя! В ветеринарной практике нередки случаи, когда животное поздно приносят в клинику, и даже при благополучном исходе операции, оно гибнет от осложнений.

- Если вы видите у животного кончик этой мишуры или дождика, не пытайтесь вытащить его самостоятельно. Ни в коем случае не делайте резких рывков. Если кончик длинный, можете его обрезать, а потом срочно к ветеринару, - советует Алик Валиахметов.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ?

Если вашему питомцу требуется помощь, в Уфе множество ветеринарных клиник, которые работают и по праздникам. Например, ветклиника «Новый век» по адресу: ул. Р.Зорге, 34,тел.:8(347)223-42-56.

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