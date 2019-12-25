«Талан» - с заботой о клиентах и сотрудниках

Конец года - самое время подводить итоги. Для уфимского филиала компании «Талан» 2019-й получился ударным. Подходит к концу строительство грандиозного проекта - Квартала Энтузиастов. В начале этого года передали участникам долевого строительства более 600 квартир и 30 коммерческих помещений, а в декабре ввели в эксплуатацию еще два дома sky-класса.

- Этим летом мы запустили фонтан, который стал настоящим центром притяжения для жителей квартала и окрестностей. Мы завершили значительную часть работ по оформлению двора - открыли детские площадки для ребят всех возрастов, зону воркаутов, велодорожку, сделали ландшафтное озеленение, - рассказала с гордостью директор филиала Наталья Прыткова.

В следующем году все работы в Квартале Энтузиастов будут закончены. Мы достраиваем еще один оставшийся дом и подземный паркинг, летом закончим работы по благоустройству двора: запустим спортивные площадки, высадим большую ель на центральной площади - так что на будущий Новый год жители смогут устроить общий праздник прямо у себя в квартале.

Согласно планам администрации города, в Квартале Энтузиастов предусмотрено строительство муниципального детского сада.

- В этом году мы по собственной инициативе выполнили проектирование здания на 260 мест и осуществили подвод всех наружных сетей к площадке. Думаю, что в скором времени вопрос со строительством также решится, - сообщила Наталья Прыткова.

Новые объекты

«Талан» останавливаться на достигнутом не собирается, и на следующий год у уфимского филиала серьезные планы.

- Мы завершили работы по проектированию комплекса «Конди-Нова». Это действительно уникальный продукт не только для Уфы и Башкирии, но и для всей страны - в Приволжском федеральном округе аналогов ему просто нет. Мы проведем полную реконструкцию помещения бывшего здания кондитерской фабрики и превратим их в настоящие лофты с потолками высотой 4,7 м - жилые квартиры и коммерческие помещения. Плюс построим еще пять новых зданий высотой от 15 до 26 этажей. Сейчас мы полностью очистили площадку, демонтировали ненужные постройки, провели внутренние работы в основном корпусе, - рассказывает Наталья Прыткова.

Новый формат жилья в стиле лофт востребован на рынке Уфы. Как признались в компании, лист ожидания на покупку лофт-квартир очень большой - все постоянно интересуются, когда же начнется строительство этого уникального объекта. Пока же все упирается в документацию и получение необходимых разрешений от властей. В самой компании к строительству готовы и надеются, что все стартует в самое ближайшее время. Как только бюрократические вопросы проблемы решатся, на объект выйдут строители.

Продажи новых квартир будут осуществляться по системе эскроу-счетов. Для «Талана» такая форма работы - не новинка.

- Наша компания первой в России начала работать по новой схеме - за год до вступления изменений в ФЗ №214 в июле 2018 года, - говорит Наталья Прыткова. - Проекты компании «Талан», где продажа осуществляется с использованием эскроу-счетов, уже реализуются в Перми, Набережных Челнах и Хабаровске.

Кроме того, компания «Талан» готовится к реализации еще одного проекта в Уфе. На территории, на которой ранее находились производственные помещения завода «Промсвязь», появится новый жилой комплекс. В настоящее время участок освобожден, старые корпуса демонтированы. Сейчас компания в сотрудничестве с голландскими проектировщиками готовит эскизный проект будущего жилого комплекса.

Недвижимость как способ вложения денег

2019-й год стал для «Талана» особенным и потому, что теперь компания предлагает рассмотреть недвижимость и как способ вложения денег, разместив на Московской бирже первый облигационный выпуск на сумму 1 млрд рублей.

Облигации интересны по нескольким причинам. Во-первых, доходность составляет 15% годовых, что примерно вдвое выше, чем средняя процентная ставка по банковским вкладам. К тому же купоны выплачиваются ежеквартально. Тут не надо быть серьезным экономистом, чтобы понимать, насколько это выгодно. Во-вторых, рост цены после размещения свидетельствует о спросе, а значит, инвестор сможет заработать не только на процентах, но и на росте стоимости самой облигации, номинальная цена которой 1000 рублей. В-третьих, облигации в целом считаются одним из наиболее надежных инвестиционных инструментов.

Пока банки продолжают снижать проценты по вкладам, «Талан» предлагает гораздо более эффективный способ сохранить и преумножить свои сбережения. Кроме того, в отличие от вклада, управлять сбережениями можно более гибко: покупка и продажа облигаций доступна в любое время.

Личные итоги

Сегодня компания «Талан» остается одним из сильных игроков на рынке недвижимости Уфы. Во многом это заслуга руководителя Натальи Прытковой, которая успевает не только работать, но, как выяснилось, посвящать себя творчеству.

- Я неожиданно открыла в себе творческое начало, - признается директор. - Приняла участие в благотворительном спектакле, который организовала «Комсомольская правда». Долго сомневалась, но в решении меня поддержали близкие и коллеги, и я дебютировала в роли жены городничего Анны Андреевны в постановке «Ревизор» 10 декабря. Сложнее всего, конечно, перевоплощаться в другую личность - особенно потому, что героиня совсем на меня не похожа.

Помимо творческих подвигов, Наталья показала себя во всеуслышание как руководитель, пробившись в число ста лучших участников конкурса «Лидеры России» в Приволжском федеральном округе.

- Мне было интересно протестировать свои профессиональные качества и интеллектуальные способности, проверить знания в области бизнеса, социальных структур и государственного управления, - продолжает Наталья Прыткова. - Я получила полезный и увлекательный опыт работы в команде с другими лидерами - целеустремленными, сильными, разносторонними.

Но самое приятное для Натальи это, конечно же, профессиональные достижения внутри компании. Так, например, «Талан-Уфа» заняла первое место в конкурсе по поощрению социально-ориентированных предприятий Башкирии «Хомай», организованном министерством семьи, труда и социальной защиты населения региона, и рекомендована для включения в реестр социально-ответственных работодателей региона. Таким образом, в «Талане» заботятся не только о клиентах, но и о сотрудниках. Год получился плодотворным для всех, кто связан с компанией!

Квартал Энтузиастов от «Талана» стал победителем Национального этапа Международного конкурса FIABCI Prix D’excellence Awards 2019 на «Лучший реализованный девелоперский проект на российском рынке недвижимости» в номинации «Жилая недвижимость (высотная)». Это один из самых престижных мировых конкурсов в области недвижимости, проводимый Международной федерацией участников рынка недвижимости при поддержке The Wall Street Journal и является «Оскаром» в сфере недвижимости.

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