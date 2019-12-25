«Агидель-ИнвестСтрой» – застройщик, который удивляет

Конец нынешнего года завершился для нескольких сотен уфимцев неожиданным подарком – всем им вручили ключи от квартир, хотя по плану дом в ЖК «Черника» должен быть сдан только через год. Чудеса? Нет, просто застройщик ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» предпочитает не затягивать сроки и делает все возможное, чтобы поскорее порадовать своих клиентов.

- Как вам удалось сдать объект намного раньше запланированного срока? В чем секрет? Мне рассказали, что вы новым жителям даже сделали подарки к Новому году – вместо запланированного чернового варианта – сдали получистовой. То есть практически все готово для въезда в новую квартиру?

- В советское время, заходя в трамвай, ты видел надпись «Лучший контроллер – это совесть пассажира», - рассказывает гендиректор компании Филюс Ишбулатов. – Вот уже 17 лет я использую эту фразу, как кредо в работе и жизни. Это очень важный принцип для соблюдения: сделал проект, заселил людей, расплатился с подрядчиками. Что касается сроков – наши подрядчики всегда своевременно получают оплату: аванс и расчет, невзирая на кризисы и проблемы. Два раза в месяц, без задержек и без обмана. Поэтому наши строители не сидят и не ждут указаний, они просто работают в усиленном темпе. Самая необходимая вещь – это своевременная оплата труда. Человеку нужно получить работу, выполнить ее, и забрать своевременную оплату. К тому же наша компания работает только с проверенными подрядчиками уже много лет. Все наши люди круглый год заняты.

Генеральный директор ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой», депутат городского Совета Уфы Филюс Ишбулатов

ТРЕБОВАНИЯ У ПОКУПАТЕЛЕЙ ПОВЫСИЛИСЬ

К слову, «Агидель-ИнвестСтрой» – первая компания в Башкирии, которая стала работать по системе эскроу-счетов. В компании не стали дожидаться вступление в силу нового закона и пошли на смену работы заранее.

- Филюс Хамитович, как восприняли закон про переход на эскроу-счета? Вы же первые перешли на эту систему.

- Да, верно, 1 июля 2019 г. вступил в силу новый закон, и я принял решение отработать этот момент раньше срока. Мы связались со Сбербанком в прошлом году и сделали этот проект. Не смотря на то, что банковская система не была готова, у нас с сотрудниками банка получилось плодотворное сотрудничество, и мы запустили систему эскроу-счетов.

На данный момент действия застройщиков и заказчиков уже упорядочены законодательством. Мы и до этого не допускали не соответствующих законодательству моментов в работе нашей компании. Наши объекты всегда сдавались вовремя, а с новой системой - все счета наших собственников заморожены в банке. Мы ими не пользуемся до тех пор, пока не сдадим жилье, то есть наши покупатели абсолютно застрахованы от любых неожиданностей. Уже сейчас люди въезжают в свои новые квартиры, банк видит выполнение наших обязательств, размораживает счета, и застройщики получают деньги. И никаких обманутых дольщиков. Все наши дома в настоящий момент строятся по этой надежной системе.

Я считаю, что залогом успеха в данном мероприятии стала слаженная работа всех задействованных в нем участников. Все вопросы решались оперативно и в кратчайшие сроки. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство и сотрудников Сбербанка, Росреестра и Кадастровой палаты за содействие.

- Как у Вас сейчас обстоят дела с покупателями?

- Требования у покупателей повысились. Мы за максимальный комфорт, качество, безопасность сделок, выполнение обязательств. Поэтому и подходим тщательно не только к строительству объектов, но и к прилежащей территории. Что же касается платежной способности людей, то мы сотрудничаем с большим количеством банков, поддерживаем все виды ипотек, включая социальные. Успешно работаем по системе трейд-ин.

Наши сотрудники помогут продать вашу старую квартиру и купить новую в наших домах, без усилий и сложных действий. Вся схема отработана. Мы оформляем таким образом сотни сделок. Наши специалисты выезжают для оценки вашего жилья, ведем переговоры, заключаем договор, проводим сделку. Все это сотрудники делают абсолютно бесплатно, в рамках программы обмена жилья.

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО – КАЧЕСТВО

Филюс Ишбулатов помимо всего прочего возглавляет республиканскую федерацию шахмат и при поддержке Администрации помогает различным клубам, проводит турниры на таких крупных площадках как Конгресс-холл «Торатау». Именно поэтому он не понаслышке знает, как в жизни важна социальная составляющая.

- Расскажите, пожалуйста, о социальных моментах в вашей работе?

- На данный момент нашей компанией несколько помещений отдано под детские сады, мы построили и запустили в работу четыре частных детских сада. В перспективе рассматриваем отдать помещения в наших объектах для групп продленного дня, шахматные школы, художественные студии. Чтобы ребенок мог выйти из дома, и пойти заниматься в собственном доме. Максимальная загрузка социальными объектами – так в моем понимании и выглядит развитая инфраструктура. Когда все создано для удобства людей. Фитнес-клубы, магазины, аптеки, стоматологии. Я веду тщательный отбор арендаторов коммерческой недвижимости в наших жилых комплексах. Например, мы не размещаем винные магазины, кальянные. То же самое касается машин во дворе, в наших дворах парковки не предусмотрены. Мы уже на стадии разработки проекта вводим специальные помещения для ангаров, подземные гаражи. Таким образом, территория в наших дворах остается чистой, ухоженной, никакой грязи в подъездах, никаких посторонних шумов и выхлопных газов, и риска для детей попасть под колеса. Везде установлены камеры и работает охрана. На этой огороженной территории житель должен чувствовать себя максимально комфортно, спокойно и безопасно.

- Как подводите итоги в Вашей компании?

- В настоящий момент мы ведем строительство объектов в Уфе: Черниковке, Деме и в центре города. Освоить Черниковку нам порекомендовали в Администрации Уфы. Район хороший и перспективный. Огромные площади для освоения, необходимость расселения ветхих бараков, разработка новых жилых кварталов. С людьми, которые там проживают на данный момент, мы ведем переговоры, покупаем у них ветхое жилье, оплачиваем, и эти жители сами себе покупают новые квартиры там, где считают нужным. В условиях высокой конкуренции, в современных реалиях – у нас есть только одна верная стратегия – повысить качество. У меня политика прозрачности.

- Планы на следующий год уже подготовили?

- Мы с большой уверенностью смотрим на 2020 год. В планах четыре новых дома в Уфе. Один в ЖК «Дема-6», два в ЖК «Черника», один на улице Чернышевского. Будем осваивать новые сложные проекты. Качество – ключевое слово. Про социальные объекты не забываем. По соглашению с городом я взял на себя обязательства профинансировать проектирование новой школы, в новом квартале. И подводя итоги, провожаем этот сильный год, который хорошо заканчивается, и встречаем новый, с новыми успехами, с новыми планами и надеждами! Пользуясь случаем хочу поздравить всех с наступающим новым годом! Желаю всем доброго уютного семейного счастья, тепла, здоровья и хорошего настроения!

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