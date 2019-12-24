В Нижнем Новгороде стартовало производство SKODA KAROQ

Михаэль Оэльйеклаус, член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за производство и логистику: «С момента выхода на рынок в октябре 2017 года ŠKODA KAROQ радует клиентов во всем мире. Спрос на него значительно превышает предложение. Благодаря производственной сети VolkswagenGroup теперь мы можем выпускать еще больше автомобилей данной модели и тем самым отвечать стабильно высокому спросу на наш компактный SUV».

Сборка модели KAROQ в Нижнем Новгороде осуществляется по методу полного цикла (CKD). Модель стала третьим по счету автомобилем ŠKODA после OCTAVIA и KODIAQ, который производится на российском заводе.

ŠKODA KAROQ – ключевой элемент в стратегии по расширению модельного ряда в сегменте SUV.

Напомним, что Российская премьера ŠKODA KAROQ состоялась 11 декабря 2019 г., в одном из красивейших городов – Санкт-Петербурге. Чешский автопроизводитель впервые в России представил долгожданный ŠKODA KAROQ, тем самым расширив модельный ряд в самом востребованном на российском рынке сегменте SUV. Компактный SUV отличается характерным для новых автомобилей чешского бренда выразительным дизайном, впечатляющей вместительностью и современными системами помощи водителю. Эта модель идеально подходит как для повседневной эксплуатации в условиях города, так и для загородных поездок, полностью отвечая запросам современных людей с динамичным образом жизни.

На момент старта продаж в первом квартале 2020 года ŠKODA KAROQ будет доступен в двух комплектациях – Ambition и Style. Начальная цена для версии Ambition 1.4 TSI с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач составит 1.515.000 рублей.

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