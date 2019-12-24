ТОП-5 позитивных событий 2019 года в Башкирии

Уходящий 2019 год был непростым, но все же, несмотря на все происшествия, в нем было немало позитивного. «Комсомолка» публикует ТОП-5 позитивных башкирских событий ушедшего года по версии редакции.

КАРТА АЛГА

С 1 июля в Башкирии заработала единая транспортная карта «Алга». Она действительно облегчила жизнь горожан – теперь можно не переживать, есть ли с собой наличные. К тому же если стоимость проезда наличными составляет 25 рублей, то по карте сумма снизилась до 20.

Пользователи мобильной операционной системы Android могут воспользоваться специальным приложением «Алга». Оно позволяет следить за балансом и пополнять его. Со смартфона пассажиры могут совершать бесконтактный платеж, то есть необходимость носить с собой пластик отпадает.

В дальнейшем, после обкатки системы, пассажиры смогут выбирать удобный для себя тариф – будут возможны и безлимитные решения на один или три месяца, полгода и год. Пока есть только один тариф – «часовой». Оплатив поездку один раз, пассажиры смогут ездить на общественном транспорте в течение часа. Такой тариф подойдет для жителей, которые добираются до места работы с пересадками.

Но здесь есть важная оговорка: совершать поездки можно только в пределах того или иного населенного пункта и в пригороде.

Таким образом, система «Алга» объединила весь общественный транспорт Башкирии. Пассажиры могут использовать карту в разных городах республики, независимо от того, где она была куплена. Но здесь есть важная оговорка: совершать поездки можно только в пределах того или иного населенного пункта и в пригороде. С помощью единой транспортной карты нельзя оплатить междугороднюю перевозку.

«СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ» - РАДОСТЬ ДЛЯ УФИМЦЕВ

В Уфе происходит не так много масштабных мероприятий, когда весь город выбирается на улицу, а вот «Сердце Евразии – 2019» останется в памяти навсегда у тех, кто его посетил. В этот раз фестиваль только за один день посетили более 70 000 человек, несмотря на проливной дождь. Фестиваль проводится в башкирской столице уже в четвертый раз, но прежде такое количество зрителей собирал только за несколько дней.

Главные торжества прошли в Уфимском амфитеатре на склоне реки Белой, где в этот день открылся многодневный международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». Вишенкой на торте оказалось выступление группы «Би-2» - не смотря на то, что музыканты довольно часто наведываются в Башкирию, число желающих вновь услышать вживую любимые хиты превзошло все ожидания.

Праздник национального костюма в рамках фестиваля тоже побил свой прошлогодний рекорд – количество участников увеличилось в два, а то и в три раза. Жители и гости города в ярких костюмах народов, проживающих в республике, прошли красочной колонной по историческому центру города, спустились на площадь перед сценой Уфимского амфитеатра и устроили огромный хоровод, побивший собственный прошлогодний рекорд.

ТИМАШЕВСКИЙ ПУТЕПРОВОД И НОВЫЙ МОСТ

Наконец, горожанам, которые работают в промышленной зоне в северной части Уфы, не нужно стоять в долгих пробках по пути на работу и обратно. 9 августа открыли движение по Тимашевскому путепроводу – на долгожданное открытие приехал сам Радий Хабиров.

Стоимость объекта составила около 1 млрд рублей.

Протяженность объекта составила 1024 метра, сюда входит сам путепровод длиной 161 метра и шириной 14,5 на три полосы движения, а также подходы к нему протяженностью 862 метра. Стоимость объекта составила около 1 млрд рублей.

Сразу после открытия путепровода мостостроительная команда переместилась в другую часть города и принялась строить новый мост через реку Белую. Работы начались летом, и на данный момент они завершены уже на 20%.

По проекту на семи опорах разместится металлическая вставка нового моста, по нему будет организовано одностороннее движение в сторону Оренбурга. Планируется, что 688-метровый мост с тремя полосами движения, будет сдан в эксплуатацию в декабре 2021 года. Будем с нетерпением ждать!

ВЛАСТИ САМИ ВЗЯЛИСЬ ЛЕЧИТЬ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА

В начале сентября республику взбудоражила новость – в Стерлитамакском районе Башкирии живет девочка, которую не берут в детский сад из-за необычной внешности. У двухлетней Софии Гизатуллиной деформировано лицо из-за генетического заболевания, помимо этого у нее срослись пальцы и есть проблемы в развитии. Первой о Софии рассказала Регина Биргулиева, волонтер организации «Радуга добра». Новость облетела все паблики в социальных сетях, не осталось ни одного СМИ, которое не написало бы о Софке.

История получила масштабную огласку, да так, что на нее обратили внимание власти – сам Радий Хабиров. Поначалу он поручил разобраться, почему ребенка не берут в садик, а 2 октября и вовсе выдал – София летит на бесплатное лечение в Израиль.

Софию не брали в детский садик из-за необычной внешности

- Мы в конце октября пригласили израильских врачей, потому что заболевание довольно сложное и нетипичное, - сказал Хабиров. - Мы проведем полное обследование, конечно, полностью за счет республики, у нас есть такие возможности, девочку пролечим.

19 ноября София полетела в Израиль вместе с мамой и маленьким мальчиком Махмудом, у которого похожие заболевания. Дети пробыли заграницей почти три недели, проходили обследования, доктора выявили у малышки еще несколько диагнозов. К сожалению, прооперировать ее не удалось – врач сообщил, что очень большие риски, девочке может стать хуже.

По прилете домой Софию поставили на учет в Республиканскую детскую больницу, где за ее состоянием будут наблюдать лучшие врачи. Пусть у этой истории не самый лучший и добрый конец, но это первый случай, когда башкирские власти обратили внимание на больного ребенка и взяли ее судьбу на свой контроль.

КАРАПУЗЫ, НА СТАРТ!

15 сентября для детишек Уфы на площадке стадиона «Динамо» прошел детский спортивный чемпионат «Карапузы, на старт!». «Комсомольская правда» при поддержке партнеров провела настоящий семейный праздник с участием детей и их родителей, который очень ждали горожане. При этом некоторых малышей пришли поддержать сразу два поколения семей.

Более 450 детей в возрасте от 7 месяцев до 3 лет состязались в шести возрастных категориях. Главная задача – добежать или доползти до финиша 10-метровой дистанции первым.

Детки остались довольны праздником

За правилами соревнований внимательно следила главный судья мероприятия депутат Государственной Думы, вице-президент Паралимпийского комитета России, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, 13-кратная паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы Римма Баталова.

Все участники, а особенно их родители остались в полном восторге.

Всех призеры получили медали и ценные подарки от партнеров «Комсомольской правды». Их было так много, что родители еле удерживали их в руках. Также спонсоры учредили несколько специальных номинаций, которыми награждали самых запомнившихся малышей.

Надеемся, что следующий год для нашей республики станет еще более успешным, удачным и благополучным!