ТОП-5 преступлений, которые поразили жителей Башкирии в 2019 году

В уходящем году в Башкирии произошло несколько громких преступлений, которые горячо обсуждали не только в республике, но и по всей России. «Комсомолка» вспомнила 5 самых резонансных событий, оставивших неприятный осадок у горожан.

УЧАЛИНСКИЙ СТРЕЛОК

Начало 2019 года в Башкирии ознаменовалось массовой бойней в Учалинском районе. В ночь на 13 января в селе Учалы 35-летний местный житель Артур Ибрагимов застрелил свою соседку Гульсию Хилажеву на глазах у ее маленьких детей, серьезно ранил ее мужа Зафира. Еще один сосед, местный участковый Рафис Нурмухаметов, который попытался остановить обезумевшего мужчину, был ранен в бедро и позже скончался от кровопотери в реанимации. После Артур взял в заложницы собственную жену, вывез ее на окраину, застрелил и покончил с собой.

Супруги Хилажевы стали первыми жертвами обезумевшего учалинского стрелка

Односельчане до сих пор не могут понять, почему Артур устроил кровавую бойню. Со стороны он всегда казался спокойным и рассудительным мужчиной, который души не чаял в жене и детях. Как позже рассказал таксист, который привез мужчину из бара, Артур зашел в дом за деньгами, а потом вышел на крыльцо с охотничьим ружьем и начал палить по машине. Таксист еле успел спастись бегством. Тем временем жена стрелка, в одной сорочке, вся в крови, бросилась за помощью к соседям. Мужчина последовал за ней: ворвался в дом к Хилажевым, на пороге застрелил знаменитую артистку Гульсию, ранил ее мужа и соседа Рафиса… Позже погибшего полицейского посмертно наградили Орденом Мужества, а Зафир Хилажев выжил, сейчас воспитывает в одиночку двух маленьких детей и даже недавно принял участие в танцевальном марафоне.

Тогда в январе следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», вот только отвечать перед законом было уже некому: выстрелив в жену несколько раз в упор, мужчина покончил с собой.

УФИМЕЦ УБИЛ ВСЮ СВОЮ СЕМЬЮ И СПРЯТАЛ ТЕЛА В КОЛОДЦЕ

27 апреля Башкирию потрясло страшное известие: под Уфой, в колодце на заброшенном садовом участке следователи и криминалисты обнаружили тела пятерых человек – двух женщин и трех детей, самому младшему из которых было всего 8 месяцев…

Эта странная история началась с того, что в декабре 2018 года в Уфе загадочно пропала целая семья – 39-летняя Олеся Барскова, двое ее сыновей 2 и 4 лет, 22-летняя старшая дочь Виктория и ее восьмимесячный сынишка словно сквозь землю провалились, но почти 4 месяца никто из соседей или родственников не беспокоился по этому поводу. Первой забила тревогу знакомая Виктории и написала заявление о пропаже. Когда же полицейские пришли домой, чтобы поговорить с главой семейства, дверь им никто не открыл. 47-летний Ильдар Гайниахметов покончил с собой, оставив записку, что «семья ушла, а жить без любимых он не может».

Уфимец хладнокровно задушил всю свою семью и спрятал тела в колодце

Поняв, что случилось что-то страшное, следователи начали поиски: прочесали все участки и пруд в садовом товариществе под Уфой, где у семьи был дом. И в старом колодце, засыпанном землей, в клетчатых сумках нашли полуразложившиеся тела убитых женщин и детей.

По версии сыщиков, в декабре мужчина хладнокровно задушил своих домочадцев, пока они спали, после чего погрузил тела в сумки, нанял Газель и под видом строительного мусора вывез к себе на участок, где спрятал убитых в колодце. Что подтолкнуло Ильдара к расправе – до сих пор неизвестно. По одной из версий, мужчина страдал психическим расстройством на почве частых пьянок. Не исключает следствие и вероятность «личной неприязни мужчины к своей семье». Ильдар в одиночку тянул на себе пятерых человек: женщины не работали, а детские пособия были мизерными. Недостаток денег в семье, постоянные претензии от жены, которая обвиняла мужа в лени и бесхребетности, ее пристрастие к выпивке – все это могло накопиться, а выход из ситуации мужчина выбрал самый неадекватный.

Пять месяцев тела пролежали в мутной жиже подо льдомФото: Эльвина АПАРИНА

В итоге душегуба похоронили его родственники, а убитых закопали в безымянной могиле на Северном кладбище. У них не оказалось никого, кто мог бы достойно проводить их в последний путь.

«КРАЖА ВЕКА»: БАШКИРСКАЯ КАССИРША ВЫНЕСЛА ИЗ БАНКА 25 МЛН РУБЛЕЙ

А эта история прогремела на всю Россию к конце мая, когда старший кассир салаватского отделения «Россельхозбанка», 35-летняя Луиза Хайруллина вынесла из кассы 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя маленькими дочерями. Больше месяца оперативники разыскивали беглецов и, наконец, задержали их на съемной квартире в Казани. Луизе Хайруллиной предъявили обвинение по статье «Хищение в особо крупном размере», привезли в Уфу и поместили в СИЗО. Муж кассирши, 37-летний Марат Хайруллин, сначала выступил в защиту жены. Мужчина даже отправился в Москву, где в эфире федерального ток-шоу сделал громкое признание – это он заставлял жену выносить деньги из банка, а потом проигрывал их на спортивных тотализаторах. Позже Марат отказался от своих слов, заявив, что «на него надавили адвокаты супруги», но было поздно. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело за сообщничество и отправили под домашний арест.

Луизу и ее супруга местные жители окрестили башкирскими Бонни и Клайдом

Несколько месяцев Луиза Хайруллина хранила молчание: не шла контакт со следствием, отказывалась говорить – где же похищенные миллионы, но разлука с дочерями оказалась невыносимой. В ноябре женщина признала свою вину, тогда же подтвердилась версия, что почти все деньги Марат Хайруллин спустил в букмекерских конторах. Сейчас супруги ждут окончания расследования и суда, а воспитанием маленьких девочек занимается отец Луизы – Рамиль Мулахметов, который по-прежнему уверен, что в злоключениях дочери виноват только ее муж-игроман.

Впрочем, у Луизы Хайруллиной нашлись достойные «конкурентки». В конце июля в кассе уфимского банка «Открытие» не досчитались 6,5 млн рублей. Первой под подозрение пала 39-летняя старший кассир Лилия Азнабаева. В следственном изоляторе женщина плакала, что на преступление она пошла «по просьбе подруги». А в сентябре выяснилось, что кассирша действовала вместе с 39-летней управляющей банком Лилией Латиповой. За 2,5 года сообщницы вынесли из банка около 43 миллионов рублей, тайно закрывая счета своих вкладчиков. Всего от финансовых махинаций пострадали 50 человек.

Управляющая банком выносила деньги из кассы ради своего любовника

Сначала управляющая банком заявила, что действовала в интересах своего онкобольного отца, которому требовались деньги на лечение. Позже выяснилось, что миллионы Латипова выносила ради своего любовника, который в свою очередь раздавал их под большие проценты. Расследование уголовного дела длится до сих пор: Азнабаева находится в следственном изоляторе, а Латипову отправили под домашний арест, поскольку на попечении женщины находится больной отец и несовершеннолетний сын.

МАТЬ ЗАДУШИЛА И ЗАКОПАЛА ГОДОВАЛОГО СЫНА ИЗ-ЗА ГОЛОДА

29 августа в село Исмаилово Дюртюлинского района съехались полицейские, следователи и волонтеры-поисковики. Повод был серьезный: ночью из собственной кроватки таинственным образом исчез годовалый Тимур Хабиров. Водолазы прочесывали дно местного водоема, кинологи с собаками проверяли каждый куст и яму, а в ночь на 31 августа открылась страшная тайна. Заливаясь слезами, 29-летняя Юлия Хабирова рассказала следователям, что она задушила ребенка, завернула его в одеяло и закопала в навозной куче во дворе. Причина преступления оказалась чудовищной и невообразимой: женщине просто нечем было кормить ребенка.

На поиски годовалого малыша в село стянулись волонтеры, полицейские и следователи

В 2016 году Юлия переехала в Башкирию вместе с мужем и старшей дочерью, в 2018 родился Тимур, а еще через год супруги разошлись. Гордая женщина не просила помощи у бывшего мужа и его родственников, пыталась подрабатывать на дому, но денег катастрофически не хватало. В ту ночь малыш снова проснулся и залился голодным плачем, но матери нечем было его накормить. В отчаянии Юля задушила сына веревкой, завернула в одеяло и закопала во дворе, после чего заявила о его пропаже.

Сейчас женщина находится в следственном изоляторе, ей предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии». Старшую дочь Юлии забрали в приют, впрочем, родственники со стороны бывшего мужа Юлии выразили желание заботиться о ребенке.

ПОДРОСТКИ ЖЕСТОКО РАСПРАВИЛИСЬ С БЕЗДОМНЫМИ ЩЕНКАМИ

27 сентября соцсети и СМИ взорвала новость, что в Стерлитамаке банда школьников-хулиганов взорвала петардами 13 новорожденных щенков бездомной собаки. По уверению местной зоозащитницы, дети кололи щенков иголками, убили их мать, а свои издевательства снимали на видео. Вскоре имена и адреса хулиганов разлетелись по всему интернету, и на школьников объявили настоящую охоту.

Несчастных щенков взрывали петардами и резали ножом, но истинных виновников не могут найти до сих пор

Сами подростки, их учителя и родители всячески отрицали свою причастность к убийству щенков. Ребята уверяли, что они подкармливали бездомышей, а руководство школы намекало, что щенки умерли от болезни. Все точки над «i» расставили результаты судмедэкспертизы, на которую зоозащитники отвезли трупы щенков в Оренбург. Согласно заключению экспертизы, большинство из погибших щенков погибли действительно от взрыва, многих жестоко изрезали, и лишь трое умерли от холода и голода. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», опросила свидетелей и возможных причастных лиц, но пока расследование не сдвинулось с мертвой точки.