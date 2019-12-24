«Мамочка моя, как же дальше жить?»: 44-летняя женщина из Башкирии погибла, не выходя из комы

Сегодня утром, 24 декабря, стало известно, что скончалась еще одна пострадавшая в субботней аварии на трассе в Башкирии. За жизнь 44-летней Гульсины Аминевой врачи боролись несколько суток, но, к сожалению, женщина умерла в реанимации, так и не приходя в сознание.

Напомним, что смертельное ДТП произошло около 7 часов вечера на автодороге Аскарово-Аэропорт. На трассе лоб в лоб столкнулись «Skoda Fabia» и ЗАЗ «Chance». Обе иномарки превратились в груду искореженного металла, три человека, 21-летний водитель ЗАЗ и его 27-летний пассажир, а также 53-летняя пассажирка «Skoda» скончались на месте до приезда скорой помощи. Еще пять человек – водитель и два пассажира «Шкоды», а также двое пассажиров «ЗАЗ» были госпитализированы с серьезными травмами и переломами. По предварительным данным, водитель «Шкоды» не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу, после чего и произошло столкновение. Также стало известно, что у водителя иномарки уже 10 лет как были просрочены права.

От удара иномарка превратилась в груду искореженного металла

В тот вечер в «ЗАЗ» ехали и супруги Хайретдиновы-Аминевы из Магнитогорска, они возвращались с работы домой и вызвали такси, но до дома так и не добрались… Дочь Гульсины рассказывала, что ее мать получила серьезную черепно-мозговую травму и впала в кому, к ней в реанимацию никого не пускали врачи.

У погибшей осталась и младшая дочь, которой недавно исполнилось четыре года. Сейчас за девочкой приглядывает ее старшая сестра.

- Ну почему все так? Мамочка моя, как теперь жить? Все должно быть по-другому… - не может сдержать слез старшая дочь Аяна.- Вот ладно мы а сестренку жалко. Она всю ночь звала ее, днем плачет постоянно, говорит, мама приди, приди, но увы....У мамы было столько планов на жизнь, а сейчас все разрушилось.

Девушка возмущена и действиями врачей скорой помощи, которые отвезли постадавших в аскаровскую больницу, а не в Магнитогорск, тем самым упустив драгоценное время.

- Куда смотрят ГАИ? Они ехали из Аскарово, а скорая ее могли бы в Магнитогорск увезти, а не в Аскаровскую больницу и потом в Белорецк. У нее ведь были внутренние разрывы и кровотечение открылось! Это же сколько времени они потеряли, - сокрушается Аяна.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким погибшей женщины.