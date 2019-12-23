«Молюсь, лишь бы встать на ноги»: молодая уфимка разбилась в ДТП из-за ухабистой дороги

22-летняя уфимка Александра Рубцова уже третий месяц прикована к кровати, а врачи до сих пор не дают стопроцентных прогнозов – сможет ли девушка ходить самостоятельно и надолго ли затянется процесс выздоровления. Дело в том, что в конце октября Александра попала в аварию, но, как утверждает сама уфимка, реальные виновники ДТП могут избежать ответственности.

После "встречи" со столбом иномарку серьезно искорежило

«ВЫБРОСИЛО НА ВСТРЕЧКУ И ОТКИНУЛО НА ОБОЧИНУ»

- Все случилось 25 октября: утром я отвезла мужа на работу на завод, а потом поехала домой в Иглино, - рассказывает Саша. – Ехала по Сквозной улице и не заметила яму на дороге. Колесо зацепилось об эту колдобину, после чего мой «Хендай Акцент» выбросило на встречную полосу и откинуло на обочину. Машина уже почти перевернулась, но меня «встретил» столб. Хорошо, что остановились пару водителей: пока один вызывал скорую и сотрудников ГИБДД, второй помогал мне выбраться из машины. Я только и успела позвонить мужу и отчиму, потом приехали медики и дорожные полицейские. Все спрашивали меня: пьяная ли я или под наркотиками. А потом мне сделали обезболивающее, уложили на носилки и повезли в больницу. Дальше я уже ничего не помню: только боль и темнота…

На помощь к девушке бросились проезжающие мимо автомобилисты

Очнулась Александра уже в палате: вся перебинтованная и в гипсе. В результате аварии у девушки оказались сломаны отростки позвонков, ребра, задето легкое, а также многочисленные ушибы и гематомы. Несколько недель Саша провела в больнице, после чего ее выписали домой.

- Но я до сих пор не могу ходить. Мы с мужем мечтали о детях, а теперь я молюсь, лишь бы встать на ноги, - вздыхает Александра. – Но самое страшное, что виновники останутся безнаказанными.

Виновниками аварии девушка считает дорожников, ведь разбитая дорога, вся в ухабах и колдобинах, уже долгое время не видела ремонта.

- Я часто тут езжу, чтобы объехать ямы, водители вынуждены выезжать на «встречку», создавая опасную ситуацию на дорогах. Я всегда езжу аккуратно – пристегнутая, со скоростью 40-50 километров, не отвлекаясь на телефон. Поэтому считаю, что моей вины в случившемся нет, - говорит Саша. – На следующий день после аварии отчим специально съездил и сфотографировал все эти ухабы. Там даже асфальт выше уровня обочины лежит, это же тоже не соответствует дорожным нормативам!

«СКАЖУТ, МОЛ, САМА ВИНОВАТА, НА ДОРОГУ НЕ СМОТРЕЛА»

Девушка возмущена, что за все время ее пребывания в больнице к ней ни разу не наведался следователь, а когда она захотела ознакомиться с материалами дела через родственников, получила отказ.

- Мне сказали, что обследование дорожного покрытия не делали, тогда в чем причина аварии? 17 декабря меня муж все же привез к следователю, я написала объяснительную, прошла судмедэкспертизу и все – дело снова застопорилось. Наверное, просто хотят во всем обвинить меня – мол, невнимательная, опыта мало. А что ямы и ухабы – так на это всем наплевать, - едва не плачет Саша.

На следующий день яму попытались заделать, но не слишком успешно

В надежде обратить внимание общественности на свою проблему, уфимка опубликовала гневный пост в социальных сетях, но большинство комментаторов ополчились против девушки.

- Естественно автор виновата сама. Каждый день ездит по данной дороге, знает, что она убитая, и наверняка летела, как угорелая. А теперь хочет денег получить . Если ты знаешь, что дорога плохая, езжай аккуратнее, соблюдай скоростной режим! – возмущается Никита Х.

- Не оправдываю власти, дороги у нас оставляют желать лучшего, но смею предположить, что ехала с превышением скорости. Если села за руль, следи за дорогой, тем более прекрасно знаешь что дорога там плохая, - подмечает Айнур С.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.