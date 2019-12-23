Три трупа в квартире и жуткая авария на трассе: подборка ЧП за минувшую неделю в Башкирии

Прошедшая неделя, с 16 по 22 декабря, в Башкирии выдалась не самой благоприятной. Только в ДТП за выходные 21 и 22 декабря погибли восемь человек. Расскажем о самых громких ЧП за неделю.

ПОДРОСТОК УСТРОИЛ БОЙНЮ

15 декабря утром в ЦРБ Бижбулякского района поступил пьяный 30-летний мужчина с раной живота. Пока врачи оказывали раненому необходимую помощь, полицейский отправились к нему домой в деревню Мурадымово, чтобы выяснить, кто нанес ему удар, едва не ставший смертельным.

Неожиданно в преступлении признался 15-летний пасынок мужчины. Мальчик является инвалидом с детства, он страдает легкой умственной отсталостью и недоразвитием речи.Между ним и отчимом в ту ночь вспыхнула ссора, и подросток в порыве гнева ударил мужчину ножом. Орудие преступления изъяли. Процессуальное решение по делу пока не приняли, судьба подростка пока неизвестна.

В КВАРТИРЕ НАШЛИ ТРИ ТЕЛА

Громкий случай произошел в Уфе 20 декабря – в одной из квартир панельного дома на Уфимском шоссе обнаружили трех мертвых человек.

Двое погибших являются супругами, а третий их сыном. Пенсионеры были уже неходячими. Члены семьи ни с кем не общались и время от времени выпивали. Не исключено, что люди могли стать жертвами нападения – на всех телах есть множественные ножевые ранения. Обнаружила их родственница матери. Трупы пролежали в запертом жилище несколько дней и уже начали гнить.

СК Башкирии начал доследственную проверку по факту произошедшего. Им предстоит выяснить, от чего именно погибли люди. Правоохранители рассматривают несколько версий: от несчастного случая до убийства и суицида.

ОДНА АВАРИЯ – ТРИ СМЕРТИ

В минувшие выходные в авариях погибли сразу восемь человек, две смертельные аварии произошли в Абзелиловском районе. В одной из них оборвалась жизнь сразу троих людей – 53-летней женщины и двоих парней 21 и 27 лет. ДТП произошло на 7 километре автодороги Аскарово-Аэропорт– здесь лоб в лоб столкнулись «SkodaFabia» и ЗАЗ «Chance». Удар был такой силы, что все трое вышеперечисленных погибли на месте. Травмы получили еще пятеро – второй водитель вместе со своими двумя пассажирами и еще двое из автомобиля ЗАЗ.

ДТП произошло на 7 километре автодороги Аскарово-Аэропорт

Погибшими молодыми людьми оказались местные жители – 21-летний водитель Айгиз Калимов и 27-летний Ирек Фаизьянов.

Как рассказали знакомые молодых людей, в тот злополучный день ребята ехали в Магнитогорск. Оба они трудились на Магнитогорском металлургическом комбинате. Еще двоих пассажиров они подобрали по пути – решили подвезти. Пока друзья и близкие недоумевают, как произошла авария. В этом предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.