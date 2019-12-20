Юрий Шевчук стал героем рок-мюзикла

В завершении года театра главный режиссер Башкирского театра оперы и балета Филипп Разенков преподнес сюрприз всем поклонникам «ДДТ» и ее бессменного лидера Юрия Шевчука - осуществил давнюю мечту поставить рок-мюзикл, основу которого составили песни легендарной группы. Премьера необычной постановки - рок-мюзикла «Фома», получившего название по одноименной песне «ДДТ», прошла на сцене Новосибирского музыкального театра, с которым Филипп Разенков успешно сотрудничает в последние годы и даже получил самую престижную театральную премию «Золотая маска» за одну из своих последних работ - мюзикл «Римские каникулы».

- Филипп, а почему же мюзикл на песни «ДДТ» поставлен не в Уфе, где вы работаете и где родилась группа? - первым делом поинтересовалась «Комсомолка» у режиссера.

- Изначально я планировал поставить спектакль в Уфе, в городе, сыгравшем важную роль в становлении личности нашего героя, но со временем стало понятно, что этот материал все-таки не для оперного театра, а музыкального, - пояснил Филипп Разенков. - А поскольку на сегодняшний день у меня связи только с новосибирским театром музкомедии, то было логично обратиться с этой идеей туда. И я очень благодарен директору театра Леониду Михайловичу Кипнису за то, что он решил мою идею поддержать. Ведь, по сути, спектакль, сотканный из песен, - это эксперимент, а любой эксперимент - это всегда риск. Определенную роль сыграло и то, что дирижер театра Александр Новиков - мой друг и большой фанат рока, как и я сам.

На премьерных показах «Фомы» дирижер выглядел как заправский рокер - джинсы, кожаная куртка и футболка с логотипом «ДДТ» - такие же были и на некоторых музыкантах кавер-группы «Красный берег», вместе с оркестром театра ставшей полноценным участником спектакля.

Главный герой мюзикла (артист Александр Крюков) получил имя по одноименной песне «ДДТ». Фото: Дарья Жбанова, пресс-служба Новосибирского музыкального театра.

- Мы сразу решили: заменять живой звук фонограммой нельзя, - говорит режиссер. - Музыканты «Красного берега» считают за честь исполнять песни «ДДТ» и мы очень надеялись, что Юрий Юлианович приедет на премьеру, но как-то не срослось. В следующем году группа будет отмечать 40-летие и мы надеемся, что в рамках общероссийского тура он приедет в Новосибирск, даст концерт, а на следующий день придет на наш спектакль.

Режиссер рассказал, что Юрий Шевчук принимал самое непосредственное участие в подготовке к спектаклю: внес некоторые правки в пьесу, которую написал один из лучших драматургов, работающих в жанре мюзикла, - Константин Рубинский, отобрал песни для постановки и даже сам придумал название. Постановщик признается, что лидер «ДДТ» изначально был против, чтобы героя постановки звали Юрием и настаивал, чтобы это был собирательный образ рок-музыканта.

- Наш спектакль не про Шевчука, хотя его биография взята за основу - она нас вдохновила, - говорит Филипп Разенков. - С одной стороны в нем, действительно, много реальных фактов биографии маэстро, особенно в первом акте, но с другой стороны их толкование несколько свободно. Во втором акте вообще много вымысла - это было необходимо для того, чтобы песни, не предназначенные для театрального произведения, можно было встроить в сюжет.

ЗРИТЕЛИ ПОНЯЛИ КТО ЕСТЬ КТО

Хотя постановщики «Фомы» и настаивают, то мюзикл «не про Шевчука», зрители сразу понимают о ком собственно идет речь. Тем более, что и сами авторы пьесы дают подсказку, когда герой в самом начале на вопрос как его зовут отвечает: «Юрий ... Фома» - и это не оговорка.

- Мы сделали это умышленно, - признает Разенков. - Вообще долго ломали голову над именем главного героя. Песню «Фома», кстати, мы первоначально планировали включить в мюзикл, но потом от нее пришлось отказаться, как и от многих других, мы катастрофически не укладывались во временной диапазон.

Главного дирижера Башкирского театра оперы и балета Филиппа Разенкова вдохновила биография лидера «ДДТ»Фото: Мила КИЯН

Тем не менее, все хиты «ДДТ» - от культовых «Дождя», «Осени» и «Родины» до несколько подзабытых «Хиппанов» и «Актрисы-весны» звучат в постановке. Из «старенького» еще попали в мюзикл «Периферия», «Фонограмщик», «Здравствуй, ночь Людмила!», подарившая имя музе героя, а лейтмотивом мюзикла стали композиции «Новое сердце» и «Любовь», поскольку любовная линия занимает важное место в постановке. Филипп Разенков признается, что его очень тронула личная трагедия Юрия Шевчука - смерть жены, которой было всего двадцать четыре года.

- Спектакль я посвящаю первой супруге Юрия Юлиановича - Эльмире, она была его настоящей музой, талантливой актрисой, и тем людям, кто находились рядом с ней, - говорит режиссер.

Постановка охватывает несколько этапов жизни молодого музыканта - от уфимского андерграунда 80-х до триумфального концерта на Дворцовой площади в Ленинграде. В финале публика не выдержала и повскакивала с мест.

- Было ощущение, что мы реально на рок-концерте - захотелось подпевать, раскачиваться в такт любимым песням, светить фонариками телефонов, - делятся впечатлениями зрители, многие из которых признаются, что, хотя и выросли на песнях «ДДТ», но почти ничего не знали о личной жизни музыканта, его личной трагедии. Некоторые, особенно чувствительные, даже не могли сдержать слез, так их тронула печальная история героини в исполнении молодых солисток театра Валентины Ворониной и Анны Ставской, очень проникновенно исполняющих композицию «Вороны» - реквием, посвященный умершей жене Шевчука. Исполнители главной роли Фомы на премьерных показах - Антон Войналович и Александр Крюков отлично вжились в образ рок-музыканта: оба артиста поют, играют на гитаре, к тому же обладают некоторым сходство с оригиналом. Молодые артисты покорили даже скептически настроенных зрителей, считающих, что песни Шевчука может исполнять только сам автор. Особой похвалы засуживает и визуальная составляющая мюзикла, над которой трудились художники Елена Вершинина и Екатерина Малинина, выпускницы Петербургской академии театрального искусства. Оригинальные декорации они целиком сделали из картона и крафт-бумаги. Нарисовали все - от зданий и деревьев до тракторов и магнитофонов, словно напоминание о том, что прототип героя - Шевчук по профессии, вообще-то, художник, учитель рисования. Когда звучит «Осень» герой мюзикла, как и в знаменитом клипе на песню, пинает опавшую листву в парке в компании Бутусова и Кинчева - тоже с нарисованными лицами. В постановке немало эффектных сцен, оригинальных режиссерских и художественных находок, но главным героем постановки, несомненно, стали песни «ДДТ»: многие зрители признались, что их привлекло, прежде всего, имя Юрия Шевчука на афише, где он указан в качестве автора музыки. Песни его очень личностные, часто исповедальные.

Оригинальные декорации к рок-мюзиклу полностью выполнены из картона. Фото: Дарья Жбанова, пресс-служба Новосибирского музыкального театра

- Собственно, сама жизнь Юрия Юлиановича в его песнях. Но наш спектакль не только о становлении молодого музыканта, его творчестве и любви, но и о нас с вами, нашей стране, сложном перестроечном времени, когда песни «ДДТ» звучали очень громко, но многие мои ровесники тогда увлекались другой музыкой. Я, например, слушал тяжелый, западный рок, играл в разных панк-группах. До песен Шевчука надо было еще дорасти. Теперь мы понимаем, что поэзия в песнях «ДДТ» стоит на одном уровне с его музыкальной составляющей.

Пока землякам легендарного рокера остается только ждать, когда «Фома» отправится на гастроли, а Филипп Разенков не исключает возможности в будущем перенести постановку и на уфимскую сцену.