2019-12-22T12:09:46+03:00
Происшествия

Пожар на уфимском заводе полностью ликвидирован

Сейчас предстоит выяснить причины возгорания [видео]
Эльвина АПАРИНА
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До границы с жилым сектором 1000 метров, жалоб от населения не поступало.До границы с жилым сектором 1000 метров, жалоб от населения не поступало.
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На уфимском заводе полностью потушили пожар, сообщили в МЧС республики. С огнем боролись около шести часов, и в 12:50 по местному времени открытое горение ликвидировали.

- На тушение и охлаждение подано девять стволов, в тушении задействован пожарный поезд. Сейчас работает три передвижных лаборатории. На месте производится отбор проб загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Превышений ПДК не зафиксировано, - прокомментировали в пресс-службе.

По данным ведомства, до границы с жилым сектором 1000 метров, жалоб от населения не поступало. В результате пожара огнем повреждены: частично производственное здание, склад сырья готовой продукции на общей площади 2000 кв.м. Сейчас причины произошедшего устанавливаются. На месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Напомним, серьезный пожар произошел рано утром 22 декабря в северной части Уфы. На крупном заводе полыхнуло трехэтажное кирпичное производственное здание. Возгорание началось в производственном корпусе из-за горения легковоспламеняющейся жидкости.

Пресс-секретарь ведомства рассказал, что к тушению пламени привлекли 135 человек, ранее была информация лишь о 75. Что касается техники, в тушении участвовало 45 единиц, а также пожарный поезд.

Пожар на заводе в Уфе // 22.12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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