В Уфе пламя на крупном заводе тушили 75 человек и пожарный поезд

Рано утром 22 декабря в Уфе на улице Инициативной случился крупный пожар – загорелось трехэтажное кирпичное производственное здание.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС, первое сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 6:55 по местному времени. Уже через семь минут на место прибыли спасатели, которые установили, что возгорание началось в производственном корпусе из-за горения легковоспламеняющейся жидкости.

По оперативным данным, пожар был настолько крупный, что через полчаса после его тушения пожарные объявили третий ранг пожара. Площадь возгорания составила 1600 квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="176" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/751031" frameborder="0"></iframe> Пожар на заводе в Уфе // 22.12.

К счастью, в ЧП никто не погиб и не пострадал, эвакуация не проводилась.

- Пожар происходит на территории промышленной зоны, жилых домов вблизи нет. Существует угроза распространения на другие производственные здания, - прокомментировали в ведомстве (информация оперативная, подлежит уточнению - Прим.ред.).

Всего к тушению пожара привлекли 75 человек и 21 единицу техники. На тушение был задействован даже пожарный поезд. Также для отбора проб загрязняющих веществ в атмосферном воздухе прибыла одна лаборатория Роспотребнадзора РБ.

На место пожара выехал сам начальник ГУ МЧС России по Башкирии генерал-майор Марат Латыпов и его заместитель полковник Виталий Барзайкин.

Обновление от МЧС на 10:50. Пожар локализован в 10:44 на площади 2000 квадратных метров.

Обновление МЧС от 11:43. Пресс-секретарь ведомства рассказал, что к тушению пламени привлекли 135 человек. Что касается техники, в тушении участвовало 45 единиц, а также пожарный поезд.

Обновление МЧС от 13:10. С огнем боролись около шести часов, и в 12:50 по местному времени открытое горение ликвидировали.