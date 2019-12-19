«8 наркозов, 5 операций»: в Башкирии малышу, родившемуся раньше срока, требуется срочная помощь

Маленькому Павлику Мутагирову из Башкирии всего лишь семь месяцев, но всю свою жизнь малыш пробыл в больничных стенах, под постоянными капельницами. Дело в том, что он родился недоношенным – весом всего лишь 1450 граммов и ростом 35 сантиметров. Первые свои дни он пробыл в кювезе, окутанный проводами. Но из-за недоношенности у мальчика развилась острая кишечная недостаточность, поэтому его госпитализировали в РДКБ, где он пережил 8 наркозов и 5 операций. Несмотря на частое критическое состояние. малыш выжил, правда, врачам пришлось пойти на крайние меры и удалить часть тонкого кишечника. Теперь Павлик нуждается в постоянном внутривенном подкармливании, потому что из-за недостатка микроэлементов и полезных веществ он никак не может набрать вес - к 7 месяцам весит меньше четырех килограммов.

Малыш очень хочет расти и развиваться, но каждая операция и новый наркоз откатывают его достижения назад, и Павлику приходится заново учиться держать головку и переворачиваться. Зато он обожает улыбаться и гулить и давно стал любимчиком всего детского отделения клиники.

ВСТРЕТИТЬ ПЕРВЫЙ НОВЫЙ ГОД ДОМА И НЕ УМЕРЕТЬ ОТ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ

Все это время с Павликом постоянно находится его любящая мама, а дома его с нетерпением ждут старшие брат и сестра. Старшие дети мечтают об одном: встречать новый год все вместе, но для этого Павлику необходимы инфузомат иперфузор, с помощью которых он сможет принимать лекарства и пищу дома, а не в больничных стенах. Без этих аппаратов мальчик попросту может умереть от голода и обезвоживания.

- Руслан и Маргарита очень соскучились по мне, ведь мы с рождения Пашеньки не были дома - уже седьмой месяц. Руслан только пошел в первый класс, учится писать и читать. У Маргариты экзамены, контрольные, расстраивается, не может собраться с мыслями. Руслан все чаще и чаще стал мне говорить: "Мамочка, не могу я жить без тебя!", - едва не плачет многодетная мать Елена.- Самый большой подарок к Новому году для меня - это быть дома рядом с детьми. А для моих детей, чтобы мама и Паша приехали домой к самому светлому празднику в году. Павлик еще слишком мал, чтобы желать подарок, но я уверена: самый большой подарок для него сейчас - чтобы нам подарили все необходимые нам лекарства и аппарат для жизни и роста дома.

На помощь малышу и его маме пришел благотворительный фонд «Наши дети», который объявил срочный сбор на оборудование стоимостью 377 500 рублей. Также волонтеры помогли маме составить письмо в республиканский минздрав с просьбой помочь сыну необходимыми дорогостоящими лекарствами и прочими медицинскими изделиями.

Если вы хотите помочь этому улыбчивому малышу поскорее попасть домой, а его маме не бояться за жизнь любимого сына, вы можете обратиться на сайт благотворительного фонда, где на личной страничке Павлика вы найдете все необходимые реквизиты, отчеты о сборах и расходах и последние новости о состоянии малыша.