В Уфе полицейского осудили за пытки и издевательства над 17-летней девушкой

В Уфе на днях состоялся суд над 29-летним старшим оперуполномоченным отдела полиции №7 Рустамом Азнабаевым, обвиняемым в пытках и издевательствах над 17-летней девушкой, попавшейся на воровстве. По решению суда полицейский отправится на три года в колонию общего режима без права занимать два года должности в правоохранительных органах после освобождения.

Напомним, что неприятная история началась еще в июле прошлого года. По версии следствия, полицейский превысил свои служебные полномочия при задержании 17-летней уфимки, попавшейся на краже чужой сумке. Сообщалось, что страж порядка заковывал девушку в наручники, связывал автомобильным тросом и даже запирал на ночь в тесном закутке. На следующий день девушка вместе с матерью отправилась в Следственный комитет и написала заявление.

Когда в апреле 2019 года подозреваемого полицейского вызвали на допрос к следователю, он неожиданно скрылся на служебном автомобиле, после чего его объявили в федеральный розыск. Впрочем, через неделю Азнабаев вместе с адвокатом добровольно пришел к следователю и заявил о своей невиновности.

Сама потерпевшая не смогла вспомнить все подробности задержания и издевательств

«ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ» ИЛИ ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ?

О том, что Рустам Азнабаев никогда бы не поднял руку на девушку, тем более – несовершеннолетнюю, в голос твердят не только его родители и друзья, но и сослуживцы. Один из источников «КП-Уфа» ранее сообщал, что у Елены В. (имя изменено – ред.) были личные счеты с полицейским (девушка уже не раз попадала в поле зрение правоохранительных органов – то на краже сотового телефона, то на краже детского питания из магазина), и возможно в этот раз просто решила свести счеты со «старым знакомым».

- Получив хороший нагоняй от матери, девушка пообещала полицейскому отомстить, - рассказывал ранее собеседник «Комсомолки». – Когда девушка попалась во второй раз, она сразу узнала своего «обидчика». Может, она действительно решила свести с ним счеты, и поэтому написала заявление об избиении? Что касается телесных повреждений – а были ли они? И могла ли девушка получить ссадины и царапины при других обстоятельствах, учитывая образ жизни, который она вела?

Другой источник «КП-Уфа» и вовсе поведал, что в скандальной истории замешано «третье лицо», которое позволяло себе поднимать руку на девушку и издеваться над ней, а Азнабаев просто взял всю вину на себя.

Впрочем, все аргументы самого полицейского и его защиты оказались для суда неубедительными.

- Доказательства, собранные следственным отделом, признаны судом достаточными для вынесения приговора старшему уполномоченному Отдела полиции №7 по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств". Суд приговорил сотрудника полиции к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

Сейчас Азнабаев и его адвокат, возмущенные обвинительным приговором, собираются обжаловать его.

- После вступления в законную силу приговора суда будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе МВД по Башкирии.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.