На «Мишкопаде» уфимцы собрали 440 тысяч для лечения маленькой девочки, больной раком

Вчера, 17 декабря, на льду «Уфа-Арены» прошел последний домашний матч для «Салавата Юлаева». И хотя уфимцы уступили соперникам «Сибири» со счетом 2:3, сразу после завершения матча на льду произошло настоящее чудо. Сотни болельщиков забросали лед мягкими игрушками, и в итоге благотворительная акция «Мишкопад» в этом году побила все рекорды: по информации ИА "Башинформ", на матче удалось собрать 440 тысяч рублей (к примеру, в 2016 году мишек накидали на 243 тысячи, а в 2018 – на 225 тысяч рублей). Позже «юлаевцы» также решили присоединиться к добрым делам и объявили, что удваивают эту сумму.

Все мягкие игрушки через благотворительный фонд Артемия Панарина, который в этом году стал партнером акции, отправятся в качестве подарков в детские дома, неполные и многодетные семьи, детям-инвалидам и на благотворительную акцию «Елка добра». А вырученные от продажи мишек деньги пойдут на лечение годовалой уфимки Николь Таймасовой, у которой практически сразу после рождения врачи обнаружили смертельно опасное заболевание – бинокулярную ретинобластому, и теперь девочке необходимо дорогостоящее лечение, чтобы спасти зрение хотя бы на одном глазу.

У маленькой Николь есть шанс видеть мир хотя бы одним глазом. Фото: БФ "Потерь нет"

ВРАЧ ЗАМЕТИЛ СТРАННОЕ СВЕЧЕНИЕ В ГЛАЗАХ

Маленькая Николь родилась в июле прошлого года и поначалу казалась абсолютно здоровым ребенком. Лишь во время планового медосмотра, когда девочке исполнился месяц, офтальмолог заметил странное свечение сначала в правом, а потом и в левом глазу. Врач сразу заподозрил неладное, ведь загадочное свечение, как правило, является симптомом опасной болезни – ретинобластомы (злокачественной опухоли сетчатки глаза – ред.). Обследование в Москве подтвердило страшный диагноз, а уфимские специалисты предложили удалить Николь правый глаз, чтобы остановить развитие опухоли. Тогда родители снова отвезли дочь в московский НИИ Детской онкологии и гематологии, где малышке удалось спасти глазик, хоть и зрение на нем было безвозвратно утеряно.

А после начались новые испытания: больницы, уколы, бесконечные курсы химиотерапий, обследования и снова «химии». В какой-то момент врачи признались родителям: лечение уже не действует, придется удалять глаз. И лишь когда уже не оставалось никакой надежды, специалисты рискнули попробовать последний метод: 8 курсов интравитреальной химиотерапии. Два раза в месяц Николь ожидали уколы под общим наркозом прямо в глаза.

ОСТАЕТСЯ НАДЕЖДА СПАСТИ ЗРЕНИЕ ХОТЯ БЫ НА ОДНОМ ГЛАЗУ

Лечение сработало! В конце восьмого курса врачи отметили значительное улучшение в правом глазу, но появилась новая проблема – опухоль в левом, еще зрячем глазу. В московской клинике «Микрохирургия глаза» врачи посоветовали лазерную терапию, а также подключить инновационный метод борьбы с онкологией – брахотерапию. Вот только беда в том, что все квоты закончились, и теперь дорогостоящее лечение, обследования и проживание в стационаре родители Николь вынуждены оплачивать за свой счет. Сколько продлится это лечение – месяц, полгода или год – никто из врачей сказать не может, поэтому семья Таймасовых сначала пыталась справиться самостоятельно – занимала у друзей, брала кредиты, но когда силы кончились, обратилась за помощью в благотворительный фонд «Потерь нет». Дома Николь и родителей с нетерпением ждет старшая четырехлетняя дочь, которая очень скучает и переживает за свою младшую сестренку.