Приезд мужа - мой личный Новый год! Дневник жены башкирского вахтовика
Слышали такую фразу: «Бойтесь своих желаний – они имеют свойство сбываться»? Так вот, это именно мой случай. В школе подружкам я говорила:
- Выйду замуж за моряка дальнего плавания - полгода дома нет, жить не мешает и в воспитание детей лезть не будет.
Смеялись. А в итоге благоверный действительно работает на море (правда, на Карском, на полуострове рядом), и действительно – полжизни вне дома. Вот только он бороздит не океанские просторы, а терзает земную кору. Я жена помбура.
«Север - это судьба»
Когда мы познакомились с Василием, он пытался добиться успеха в другой профессии, уверял меня (или себя?), что на Север больше не вернется ни за какие коврижки. А ночами рисовал мне схему работы буровой установки. Я предчувствовала неизбежное.
Год спустя Вася говорит:
- Бесполезно. Аль, я тут вакансию нашел. В общем, решил поехать на Ванкор. Я там работал как-то, все знаю от и до, может даже ребята знакомые еще там… Блин, кажется, Север – это судьба!
С тех пор я все пытаюсь привыкнуть.
«ПРИВЕТ-ПРИВЕТ… ПОКА-ПОКА»
С утра не до совместных чаепитий: через три часа самолет, а мой вахтовик спохватился, что у него носков теплых нет! Потом сборы. Вася всегда сам пакует вещи в сумку – мне не доверяет. Вдруг я какое-нибудь удостоверение ГНВП забуду положить.
- Ну все, пока. Люблю вас! – прощаемся у двери. И вроде обычная процедура, раз в два месяца повторяется, но - каждый раз скулить хочется. Дверь закрылась, и мы с детенышем отправляемся на кухню: кто - мыть посуду, а кто - доедать кашу. Быт съедает? Не, быт спасает.
НЕДЕЛЯ ПОШЛА…
Сразу скажу: меня не отпускает до того момента, как муж не позвонит с отчетом. Нервничаю. К телефону кидаюсь со стремительностью добермана.
- Привет! Приехал на базу, все норм. Я уже спецовку из прачки забрал, билеты на оплату сдал, а сейчас с парнями идем в магазин за едой. Кто знает, вдруг там опять в столовке продукты не завезли, - делится переживаниями Вася.
Да-да, бывает такое, хоть и редко. А еще некоторые повара цены задирают, как будто под календарем с котиком на стене мишленовская звезда прячется.
Но только вечером муж прибывает на месторождение. И сразу с корабля на бал: процесс бурения нельзя остановить ни на секунду, поэтому если вахтовый автобус задержался в пути, вновь прибывшие с ходу переодеваются в спецовку и алга.
Утром звонок, Аленка срабатывает на опережение, но отдает телефон мне – правда, только затем, чтобы я включила ей папу.
- Вась, скажи своей дочери, чтоб не капризничала, - даю указания супругу и отдаю телефон мелкой. А та и рада! Улыбается, пальцем в телефон тычет, ручкой машет, привет, мол. Я спрашиваю: «Папу любишь?», и Аленка прижимается губами к экрану смартфона. Каждый раз так делает, но все равно умилительно. У Васи в эти моменты даже голос меняется. А ведь когда-то он еще сомневался…
«Я посчитал – не сходится!»
Когда я узнала о предстоящем пополнении, муж (хочется добавить - «как всегда») был на вахте. Обрадовался, конечно. А потом, когда я уже щеголяла с пузом «навыпуск», спрашивает:
- Когда рожать-то?
- Десятого июля, - отвечаю в десятый раз. Смотрю: замолчал, помрачнел.
- Я посчитал! Не сходится! Я тогда на вахте был!
- Как это ты вычислил?
- Ну как, отсчитал 9 месяцев. 10 октября меня не было дома!
Занавес. Просмеявшись, я объяснила благоверному, как ЭТО ВСЕ работает. Вроде успокоился, но предупредил:
- Если будет блондин – беги из страны.
«ТЕЛЕФОН К УХУ ПРИВЯЖИ»
Вообще-то мы не ругаемся, когда Вася на вахте. Как это ни странно, разлука сближает. Но все-таки я никак не могу смириться с тем, что в его отсутствие мне приказано сидеть дома. В смысле, не ходить ни в клубы, ни в пабчик с друзьями, ни даже на концерты. Сколько раз спорили, в итоге мне пришлось принять его позицию. И так работа тяжелая, и так вдали от дома, а тут еще переживания дополнительные.
Но в этот раз я не смогла сдержаться.
- Это же Аиге-елл! У них новый альбо-ом, - реву белугой в трубку, размазывая тушь по вискам. – А когда они еще приедут в нашу Уфу-у…
Полчаса мольбы, уговоров и шантажа ничего не дали. Но спустя час супруг перезванивает:
- Я тут подумал… Ладно. Иди. Но телефон чтобы по первому звонку брала! Хоть к уху его привяжи!
Это еще что! Поначалу были вообще дикие для меня вещи.
Мужчинам вход воспрещен!
Первая его вахта в нашей совместной жизни. Рассказываю любимому, что после работы жду в гости друга.
- Санек хоть не один придет, с Катей? – строго вопрошает муж.
- Не знаю, у нее вроде дела, а он обещал заскочить на часик, - искренне недоумеваю: ведь Санек это мой друг, еще со школьной скамьи, и это я их с Васей познакомила.
- Один пусть не приходит. И вообще, пока меня нет – чтобы ни один мужчина за порог дома не заходил! – заявляет благоверный.
Интересно! А если кран прорвет!? Натягивать паруса независимости на плоту одиночества? Выяснилось: в таком случае сантехника придется искать женского пола.
ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ. СКОРО ДОМОЙ
Звоню. Не берет. А ведь я-то знаю, что смена уже час как закончилась! Блин, что случилось?
- Да не парься! – хихикает папа, который заглянул на чай. - Он сейчас поди-ка с поварихой местной: она и накормит, и сердце успокоит, и спать уложит…
- Вася не такой! – психую. – Он не будет мне изменять. Бред какой-то.
- Ой! Там такие поварихи, что и спрашивать его не будут!
Оказалось, в бане очередь была. Мужики устали, с ног валятся – а как не помыться, если с ног до головы в химрастворе?! Кстати, там вообще работа не сахар…
«Техника из строя выходит, а люди выдерживают»
Поехал как-то Вася на работу, а там – лютый мороз. Созваниваемся:
- Представь, сегодня минус 50! Я думал, нос отвалится.
- А в такие морозы разве не должны у вас все работы приостанавливаться?
- Ну да, по инструкции. А на деле всех работать гонят, - смеется муж. - Но сегодня уже отпустили смену отдыхать. Там просто техника уже из строя выходит, металл трещит. А люди выдерживают! Актировки – они ведь не для нас, они для машин.
УРА, ПРИЕХАЛ!
К возвращению супруга с вахты, думаю, любая жена относится мега-ответственно. Вот и я заранее начала шерстить Инстаграм в поисках новых рецептов, рассматривать новое постельное белье в магазинах, ну и худеть – что уж скрывать. Вот он, комплексный подход к решению задачи «порадовать любимого».
Он тоже не с пустыми руками в дом заходит.
Сувенир из центра Земли
Помимо классического букета, привозит гостинцы. Кедровые шишки с орешками. Крабов и красную икру (когда работал на Сахалине). Крем для рук – да, ничего смешного: крем, который выдают работникам на буровой, покруче любого «летуалевского» будет! А как-то раз приезжает и с таинственным видом выуживает из недр сумки пакетик с чем-то неприглядным: подозрительно пахнущий серый комочек.
- А это – глина почти что с центра Земли! С 5000 метров, - гордо заявляет благоверный. Разумеется, сувенир занял почетное место на полочке. Целый год мне мерещилось радиоактивное свечение, пока глина не «потерялась» при переезде.
И вот этот день. Нервничаю, как перед первым свиданием. Или как в детстве – когда с минуту на минуту постучится в дверь Дед Мороз. Сегодня муж приехал с вахты. Сегодня мой личный Новый год.
ИСТОЧНИК KP.RU