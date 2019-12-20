Приезд мужа - мой личный Новый год! Дневник жены башкирского вахтовика

Слышали такую фразу: «Бойтесь своих желаний – они имеют свойство сбываться»? Так вот, это именно мой случай. В школе подружкам я говорила:

- Выйду замуж за моряка дальнего плавания - полгода дома нет, жить не мешает и в воспитание детей лезть не будет.

Смеялись. А в итоге благоверный действительно работает на море (правда, на Карском, на полуострове рядом), и действительно – полжизни вне дома. Вот только он бороздит не океанские просторы, а терзает земную кору. Я жена помбура.

«Север - это судьба»

Когда мы познакомились с Василием, он пытался добиться успеха в другой профессии, уверял меня (или себя?), что на Север больше не вернется ни за какие коврижки. А ночами рисовал мне схему работы буровой установки. Я предчувствовала неизбежное.

Год спустя Вася говорит:

- Бесполезно. Аль, я тут вакансию нашел. В общем, решил поехать на Ванкор. Я там работал как-то, все знаю от и до, может даже ребята знакомые еще там… Блин, кажется, Север – это судьба!

С тех пор я все пытаюсь привыкнуть.

«ПРИВЕТ-ПРИВЕТ… ПОКА-ПОКА»

С утра не до совместных чаепитий: через три часа самолет, а мой вахтовик спохватился, что у него носков теплых нет! Потом сборы. Вася всегда сам пакует вещи в сумку – мне не доверяет. Вдруг я какое-нибудь удостоверение ГНВП забуду положить.

- Ну все, пока. Люблю вас! – прощаемся у двери. И вроде обычная процедура, раз в два месяца повторяется, но - каждый раз скулить хочется. Дверь закрылась, и мы с детенышем отправляемся на кухню: кто - мыть посуду, а кто - доедать кашу. Быт съедает? Не, быт спасает.

НЕДЕЛЯ ПОШЛА…

Сразу скажу: меня не отпускает до того момента, как муж не позвонит с отчетом. Нервничаю. К телефону кидаюсь со стремительностью добермана.

- Привет! Приехал на базу, все норм. Я уже спецовку из прачки забрал, билеты на оплату сдал, а сейчас с парнями идем в магазин за едой. Кто знает, вдруг там опять в столовке продукты не завезли, - делится переживаниями Вася.

Да-да, бывает такое, хоть и редко. А еще некоторые повара цены задирают, как будто под календарем с котиком на стене мишленовская звезда прячется.

Но только вечером муж прибывает на месторождение. И сразу с корабля на бал: процесс бурения нельзя остановить ни на секунду, поэтому если вахтовый автобус задержался в пути, вновь прибывшие с ходу переодеваются в спецовку и алга.

Утром звонок, Аленка срабатывает на опережение, но отдает телефон мне – правда, только затем, чтобы я включила ей папу.

- Вась, скажи своей дочери, чтоб не капризничала, - даю указания супругу и отдаю телефон мелкой. А та и рада! Улыбается, пальцем в телефон тычет, ручкой машет, привет, мол. Я спрашиваю: «Папу любишь?», и Аленка прижимается губами к экрану смартфона. Каждый раз так делает, но все равно умилительно. У Васи в эти моменты даже голос меняется. А ведь когда-то он еще сомневался…

«Я посчитал – не сходится!»

Когда я узнала о предстоящем пополнении, муж (хочется добавить - «как всегда») был на вахте. Обрадовался, конечно. А потом, когда я уже щеголяла с пузом «навыпуск», спрашивает:

- Когда рожать-то?

- Десятого июля, - отвечаю в десятый раз. Смотрю: замолчал, помрачнел.

- Я посчитал! Не сходится! Я тогда на вахте был!

- Как это ты вычислил?

- Ну как, отсчитал 9 месяцев. 10 октября меня не было дома!

Занавес. Просмеявшись, я объяснила благоверному, как ЭТО ВСЕ работает. Вроде успокоился, но предупредил:

- Если будет блондин – беги из страны.

«ТЕЛЕФОН К УХУ ПРИВЯЖИ»

Вообще-то мы не ругаемся, когда Вася на вахте. Как это ни странно, разлука сближает. Но все-таки я никак не могу смириться с тем, что в его отсутствие мне приказано сидеть дома. В смысле, не ходить ни в клубы, ни в пабчик с друзьями, ни даже на концерты. Сколько раз спорили, в итоге мне пришлось принять его позицию. И так работа тяжелая, и так вдали от дома, а тут еще переживания дополнительные.

Но в этот раз я не смогла сдержаться.

- Это же Аиге-елл! У них новый альбо-ом, - реву белугой в трубку, размазывая тушь по вискам. – А когда они еще приедут в нашу Уфу-у…

Полчаса мольбы, уговоров и шантажа ничего не дали. Но спустя час супруг перезванивает:

- Я тут подумал… Ладно. Иди. Но телефон чтобы по первому звонку брала! Хоть к уху его привяжи!

Это еще что! Поначалу были вообще дикие для меня вещи.

Мужчинам вход воспрещен!

Первая его вахта в нашей совместной жизни. Рассказываю любимому, что после работы жду в гости друга.

- Санек хоть не один придет, с Катей? – строго вопрошает муж.

- Не знаю, у нее вроде дела, а он обещал заскочить на часик, - искренне недоумеваю: ведь Санек это мой друг, еще со школьной скамьи, и это я их с Васей познакомила.

- Один пусть не приходит. И вообще, пока меня нет – чтобы ни один мужчина за порог дома не заходил! – заявляет благоверный.

Интересно! А если кран прорвет!? Натягивать паруса независимости на плоту одиночества? Выяснилось: в таком случае сантехника придется искать женского пола.

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ. СКОРО ДОМОЙ

Звоню. Не берет. А ведь я-то знаю, что смена уже час как закончилась! Блин, что случилось?

- Да не парься! – хихикает папа, который заглянул на чай. - Он сейчас поди-ка с поварихой местной: она и накормит, и сердце успокоит, и спать уложит…

- Вася не такой! – психую. – Он не будет мне изменять. Бред какой-то.

- Ой! Там такие поварихи, что и спрашивать его не будут!

Оказалось, в бане очередь была. Мужики устали, с ног валятся – а как не помыться, если с ног до головы в химрастворе?! Кстати, там вообще работа не сахар…

«Техника из строя выходит, а люди выдерживают»

Поехал как-то Вася на работу, а там – лютый мороз. Созваниваемся:

- Представь, сегодня минус 50! Я думал, нос отвалится.

- А в такие морозы разве не должны у вас все работы приостанавливаться?

- Ну да, по инструкции. А на деле всех работать гонят, - смеется муж. - Но сегодня уже отпустили смену отдыхать. Там просто техника уже из строя выходит, металл трещит. А люди выдерживают! Актировки – они ведь не для нас, они для машин.

УРА, ПРИЕХАЛ!

К возвращению супруга с вахты, думаю, любая жена относится мега-ответственно. Вот и я заранее начала шерстить Инстаграм в поисках новых рецептов, рассматривать новое постельное белье в магазинах, ну и худеть – что уж скрывать. Вот он, комплексный подход к решению задачи «порадовать любимого».

Он тоже не с пустыми руками в дом заходит.

Сувенир из центра Земли

Помимо классического букета, привозит гостинцы. Кедровые шишки с орешками. Крабов и красную икру (когда работал на Сахалине). Крем для рук – да, ничего смешного: крем, который выдают работникам на буровой, покруче любого «летуалевского» будет! А как-то раз приезжает и с таинственным видом выуживает из недр сумки пакетик с чем-то неприглядным: подозрительно пахнущий серый комочек.

- А это – глина почти что с центра Земли! С 5000 метров, - гордо заявляет благоверный. Разумеется, сувенир занял почетное место на полочке. Целый год мне мерещилось радиоактивное свечение, пока глина не «потерялась» при переезде.

И вот этот день. Нервничаю, как перед первым свиданием. Или как в детстве – когда с минуту на минуту постучится в дверь Дед Мороз. Сегодня муж приехал с вахты. Сегодня мой личный Новый год.