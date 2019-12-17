2019-12-17T17:27:06+03:00
Общество

«Кидается с пустого места»: второклассник из Башкирии за два месяца довел чужих родителей до митинга

Взрослые и дети отчаялись и уже не знают, куда обращаться
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Последней каплей родителей стало то, что они решили выйти к школе с плакатами и обратиться в СМИ.Последней каплей родителей стало то, что они решили выйти к школе с плакатами и обратиться в СМИ.
Изменить размер текста:

Необычное заявление поступило в полицию Нефтекамска накануне вечером 16 декабря. В отдел МВД обратилась директор школы №2 с сообщением о том, что группа родителей провели пикет прямо у здания школы. С ее слов, мамы учеников собрались возле двери с плакатами «Дети боятся идти в школу», «Администрация бездействует».

Родительницы решились на такой шаг, и мотивом для этого стало то, что они переживают за жизнь и здоровье своих детей – их обижает одноклассник Рамиль (имена здесь и далее изменены – Прим.ред.). Со слов родителей, мальчик никому не дает проходу – обижает детей, унижает их, плюется. Мамы требуют исключить его из класса или школы, но директор этого сделать не может.

«СРЫВАЕТ УРОКИ И КИДАЕТСЯ НА ДЕТЕЙ»

Рамиль перешел в класс детей, родители которых жалуются, 1 октября. С тех пор жизнь второклассников разделилась на до и после. Дети стали терпеть оскорбления, обзывания и угрозы. Ситуация усугубилась настолько, что ученики боятся идти в школу без родителей.

- После того, как Рамиль перешел с параллели в наш класс, дети стали приходить домой и жаловаться, что «новенький мальчик» их обижает. Мы этому сначала не поверили, мол, как какой-то второклассник может затерроризировать целый класс (31 человек) за неделю, - рассказала Гузель Сулиманова, одна из родительниц.

Родители решили увидеть все это своими глазами и стали приходить на уроки. Слова детей в первый же день подтвердились – он действительно срывал уроки, мог просто встать и уйти, начинал кричать ни с того, ни с сего, кидаться на одноклассников.

«ТЫ ТУПАЯ, ЗАЧЕМ СТЕРЛА С ДОСКИ?»

- На замечания учителей он либо не реагирует, либо реагирует агрессивно – показывает кулаки, средний палец, кричит на них матом. Как-то даже он крикнул на уроке учительнице: «Ты тупая? Зачем стерла с доски?» - продолжает Гузель. – У одной учительницы даже нервный срыв произошел – он постоянно унижал ее, она сейчас на больничном находится. На физкультуре он ставит подножки детям. Причем, он кидается с пустого места. Лично моему сыну он испортил ручкой жилетку, а дочку ударил ручкой. Постоянно говорит о том, что убьет кого-нибудь, приносит странные предметы в школу. После этого я уже не выдержала и написала заявление в полицию.

Гузель рассказывает, что мальчик сильно обижает девочек – забегает к ним в туалет, задирает юбки, школьницы постоянно испытывают физическое и психологическое насилие.

На просьбы перевести ребенка в другой класс или отчислить из школы, родители получают отказы. Это возможно только в том случае, если мать Рамиля сама напишет заявление.

- Мы собрали родительское собрание, пригласили туда и маму Рамиля, папа не пришел, потому что работает по вахтам. Ни к чему в итоге не смогли прийти – она как будто нас не слышит, считает, что весь класс травит ее ребенка, и из-за этого мальчик такой злой, - рассказывает Гузель.

Последней каплей родителей стало то, что они решили выйти к школе с плакатами и обратиться в СМИ.

«Я НИЧЕГО НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ ПО ЗАКОНУ»

Ситуацию прокомментировала директор школы Елена Чередник. В беседе с «Комсомолкой» она подтвердила, что конфликтная ситуация в школе действительно есть.

- Ребенок действительно имеет пробелы в воспитании, и его мать не хочет идти на контакт с остальными родителями класса. Он действительно может встать на уроке, обзываться, кричать – бывают такие дети. С этим ребенком мы работаем, а родители настаивают на его исключении из класса путем принятия мной административных мер. Но этого сделать я не могу, потому что по закону я не имею права отчислять ребенка из класса, поэтому они считают, что администрация школы бездействует, - сказала директор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Раскрыта тайна происхождения русского народа
Откуда пошли славяне, чем они отличаются от остальных европейцев и есть ли разница между русскими, украинцами и белорусами? На эти вопросы нам ответил доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК-генеалогии Анатолий Клесов
Новости 24
В Башкирию нагрянет активный западный циклон и заток холода
В Башкирии нашли убийцу 89-летней бабушки
В Башкирии изменили границы муниципалитетов
В Башкирии мертвая женщина неделю пролежала в собственной квартире
В Башкирии хотят создать «Медовую деревню»
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по автокредитам до 9,9% годовых
В Уфе благотворительный новогодний фестиваль собрал тысячи детей
Тепло, снег и метель: синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Башкирии
В Стерлитамаке появится 120-метровый путепровод за 264 млн рублей
«Киномакс-Уфа» приглашает на премьеру фильма «Холоп»: приедет исполнитель главной роли Милош Бикович
В оборонном заводе Башкирии прокомментировали хищение сотни тонн взрывчатки
Ректоры обсудили вопросы цифровизации университетской среды
Подарки взрослым и детям за самое оригинальное поздравление с Новым годом
Жители нового района в Уфе устроили утреннюю давку в автобусе
«Не ищи меня, я не хочу домой»: в Башкирии при загадочных обстоятельствах пропала 17-летняя девушка
В одной из ЦРБ Башкирии более 80 медиков работали без законных льгот
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
В лесу на окраине Уфы обнаружили труп неизвестного мужчины
Уфимец оказался отрезанным от внешнего мира на острове
Уфимец, уничтоживший памятник архитектуры, заплатит за его реставрацию 25 млн рублей
Перемены к лучшему.
Банк УРАЛСИБ стал победителем премии Retail Finance Awards 2019 в номинации «Лучший социальный проект»