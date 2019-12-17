«Кидается с пустого места»: второклассник из Башкирии за два месяца довел чужих родителей до митинга

Необычное заявление поступило в полицию Нефтекамска накануне вечером 16 декабря. В отдел МВД обратилась директор школы №2 с сообщением о том, что группа родителей провели пикет прямо у здания школы. С ее слов, мамы учеников собрались возле двери с плакатами «Дети боятся идти в школу», «Администрация бездействует».

Родительницы решились на такой шаг, и мотивом для этого стало то, что они переживают за жизнь и здоровье своих детей – их обижает одноклассник Рамиль (имена здесь и далее изменены – Прим.ред.). Со слов родителей, мальчик никому не дает проходу – обижает детей, унижает их, плюется. Мамы требуют исключить его из класса или школы, но директор этого сделать не может.

«СРЫВАЕТ УРОКИ И КИДАЕТСЯ НА ДЕТЕЙ»

Рамиль перешел в класс детей, родители которых жалуются, 1 октября. С тех пор жизнь второклассников разделилась на до и после. Дети стали терпеть оскорбления, обзывания и угрозы. Ситуация усугубилась настолько, что ученики боятся идти в школу без родителей.

- После того, как Рамиль перешел с параллели в наш класс, дети стали приходить домой и жаловаться, что «новенький мальчик» их обижает. Мы этому сначала не поверили, мол, как какой-то второклассник может затерроризировать целый класс (31 человек) за неделю, - рассказала Гузель Сулиманова, одна из родительниц.

Родители решили увидеть все это своими глазами и стали приходить на уроки. Слова детей в первый же день подтвердились – он действительно срывал уроки, мог просто встать и уйти, начинал кричать ни с того, ни с сего, кидаться на одноклассников.

«ТЫ ТУПАЯ, ЗАЧЕМ СТЕРЛА С ДОСКИ?»

- На замечания учителей он либо не реагирует, либо реагирует агрессивно – показывает кулаки, средний палец, кричит на них матом. Как-то даже он крикнул на уроке учительнице: «Ты тупая? Зачем стерла с доски?» - продолжает Гузель. – У одной учительницы даже нервный срыв произошел – он постоянно унижал ее, она сейчас на больничном находится. На физкультуре он ставит подножки детям. Причем, он кидается с пустого места. Лично моему сыну он испортил ручкой жилетку, а дочку ударил ручкой. Постоянно говорит о том, что убьет кого-нибудь, приносит странные предметы в школу. После этого я уже не выдержала и написала заявление в полицию.

Гузель рассказывает, что мальчик сильно обижает девочек – забегает к ним в туалет, задирает юбки, школьницы постоянно испытывают физическое и психологическое насилие.

На просьбы перевести ребенка в другой класс или отчислить из школы, родители получают отказы. Это возможно только в том случае, если мать Рамиля сама напишет заявление.

- Мы собрали родительское собрание, пригласили туда и маму Рамиля, папа не пришел, потому что работает по вахтам. Ни к чему в итоге не смогли прийти – она как будто нас не слышит, считает, что весь класс травит ее ребенка, и из-за этого мальчик такой злой, - рассказывает Гузель.

Последней каплей родителей стало то, что они решили выйти к школе с плакатами и обратиться в СМИ.

«Я НИЧЕГО НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ ПО ЗАКОНУ»

Ситуацию прокомментировала директор школы Елена Чередник. В беседе с «Комсомолкой» она подтвердила, что конфликтная ситуация в школе действительно есть.

- Ребенок действительно имеет пробелы в воспитании, и его мать не хочет идти на контакт с остальными родителями класса. Он действительно может встать на уроке, обзываться, кричать – бывают такие дети. С этим ребенком мы работаем, а родители настаивают на его исключении из класса путем принятия мной административных мер. Но этого сделать я не могу, потому что по закону я не имею права отчислять ребенка из класса, поэтому они считают, что администрация школы бездействует, - сказала директор.