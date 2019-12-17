2019-12-17T14:21:31+03:00
Общество

Какой будет погода в Башкирии последние две недели в 2019 году

По данным синоптиков, природных аномалий не ожидается
Эльвина АПАРИНА
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22 декабря в Башкирии резко похолодает22 декабря в Башкирии резко похолодает
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До конца года осталось меньше двух недель – жители Башкирии уже во всю готовятся к новогодним праздникам. Какой же будет погода в регионе в уходящие недели и в саму новогоднюю ночь, рассказали синоптики.

По данным сервиса Gismeteo.ru, природных аномалий не ожидается. Эта неделя будет теплой и снежной, затем придут морозы, в последние дни декабря снова пройдут снегопады.

Так в четверг, 19 декабря, ожидается аномально теплая погода. Температура воздуха составит -4 градуса ночью и +1 днем. Целые ночь и день будет идти сильный снег – на автодорогах ожидается снежный накат и метели, а также гололедица из-за перепада температур. В пятницу и субботу ожидается такая же погода, только столбик термометра покажет 0 градусов, -1. Всю эту неделю в регионе будет усиление ветра вплоть до 15 метров в секунду.

Резко похолодает в воскресенье, 22 декабря. Столбик термометра с -1 опустится сразу до -22 градусов ночью и -19 днем. Осадков никаких не ожидается, будет солнечно и морозно. До 29 декабря погода не изменит свой характер – всю неделю будет стабильно морозно и бесснежно.

А вот 30 декабря зима вновь порадует жителей региона сильными осадками и потеплением. Температура воздуха ночью составит -17 градусов, а днем потеплеет до -10. 31 декабря ожидается точно такая же погода – новогодняя ночь обещает быть теплой и снежной.

Отметим, что ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал СМИ, что зима в Башкирии прогнозируется в «розовом» цвете. Это значит, что температура воздуха будет около или даже немного выше нормы. По уходящему месяцу можно посудить, что это так и было – морозы приходили в регион всего пару раз и ненадолго. Подтвердится ли полностью прогноз Гидрометцентра, пока решать рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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