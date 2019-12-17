В Башкирии защитники шиханов «обняли» Куштау

Защитники башкирских шиханов никак не могут смириться с тем, что шихан Куштау будет разработан. В воскресенье, 15 декабря, активисты у подножья горы, неподалеку от базы отдыха «Медвежий хутор» устроили флешмоб «Живая цепь». Они выстроились в живую очередь, взялись за руки и словно«обняли» гору. Таким необычным образом защитники хотят донести до властей, что Куштау нужно сохранить и не отдавать в разработку.

- На флешмобе чувствуется, что ты не один, кому небезразлично будущее. Мы пообщались, завели новые знакомства. Среди нас были и бизнесмены, и простой народ, и мамы с детьми. Я рад, что людей, которым не все равно, что творится в нашем крае, так много, - говорит один из участников Ильсур.

В МВД сообщили, что мероприятие прошло мирно, в нем приняли участие более 200 человек. В концефлешмобавсе участники собрали подписи в защиту шихана, которые позже передали в Генеральную прокуратуру РФ.

Напомним, что окончательное решение по разработке шихана Куштау принял Радий Хабиров. Об этом он высказался на 10 декабря во время ежегодного послания депутатам Курултая. Как и год назад, глава Башкирии подтвердил – гора будет разработана.Судьба популярного горнолыжного комплекса «Куштау» пока остается неизвестной.

- Я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. Бесполезно пытаться меня ломать, выкручивать руки, подкупать журналистов и националистов. Это пытаются делать те, кто просто хотят выдавить одну компанию с рынка и запустить свою. При этом они зашли бы на территорию, ничем не уступающую по природным богатствам Куштау. И тогда ещё несколько лет Стерлитамак сидел бы, простите, без штанов! Этим организованным попыткам давления будет дана правовая оценка,- подчеркнул глава региона.