Госкомитет по торговле и защите прав потребителей подводит итоги

Более тысячи человек обратилось в Госкомитет РБ за консультациями в сфере защиты прав потребителей с начала года. Удовлетворены в досудебном порядке имущественные требования на сумму около 8 млн. рублей.

В текущем году продолжены обучающие курсы по программе «Организация защиты прав потребителей» для специалистов муниципальных образований, занятых в сфере защиты прав потребителей.

Во время выездных мероприятий специалистами Комитета в рамках просветительской деятельности по вопросам защиты прав потребителей для сотрудников администраций муниципальных образований и предпринимателей проведены обучающие семинары, зачитаны лекции для студентов, школьников, пенсионеров и инвалидов.

Специалистами Комитета разработаны памятки, буклеты и справочники для потребителей по самым различным направлениям. Ознакомиться с ними можно на сайте Комитета: trade.secretar@bashkortostan.ru.

Проведено 12 дегустаций продовольственной продукции, реализуемой на потребительском рынке республики, результаты которых размещены на информационно-аналитическом портале «Открытое качество».

Завершается оснащение муниципальных районов республики техническим оборудованием для осуществления экспресс-анализов качества пищевой продукции в учреждениях социальной сферы (детские сады, школы). В случае выявления отклонений, образцы подозрительной продукции направляются на исследования в лабораторию ГКУ «Испытательный центр».

Проведены викторины для потребителей «Знаете ли вы свои права?», которые опубликованы на страницах газеты и на сайте «Комсомольской правды». Подведение итогов будет 25 декабря. Победители получат приз - праздничную корзину от «Продукта Башкортостана». Подробности можно узнать по телефону (347) 218-09-78.

Ответы на вопросы прошлого тура*

1. 2018 год.

2. Информационно-аналитический портал «Открытое качество».

3. Сыры, мороженое, творожные глазированные сырки, квас, лимонад, пряники.

4. Продавец обязан довести до сведения покупателя фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим работы (п.10 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 января 1998 г. № 55).

5. Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара (п.19 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 января 1998 г. № 55).

Победители конкурса № 7 «КП» № 127 от 12.11.2019

1. Сайфутдинова Э.Р. 2. Мансурова С.М. 3. Ахмадуллина Л.Р.