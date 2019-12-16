Власти Башкирии планируют взять Уфу в транспортное кольцо

Накануне глава гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов поделился планами по созданию транспортного кольца вокруг Уфы. Масштабный проект предполагает строительство нескольких участков железной дороги, новых станций, подъездных путей и пересадочных узлов. Республиканские власти не скрывают, что в основе этой идеи лежит успешный опыт Московской кольцевой железной дороги.

ПО ПРИМЕРУ МОСКВЫ

На своей странице в социальных сетях Тимур Мухаметьянов представил схему будущего транспортного кольца. Он подчеркнул, что проект объединит городскую электричку и другой общественный транспорт Уфы.

- В следующем году начнется планомерная реконструкция платформ, подвод автобусных маршрутов к формируемым транспортно-пересадочным узлам, а с 2021 года - строительство новых станций и железных дорог. Проехать по железной дороге можно будет с использованием единой транспортной карты, - заявил руководитель гостранса Башкирии.

По задумке региональных властей, транспортное кольцо позволит жителям ряда деревень под Уфой быстро и в комфортных условиях добраться практически до любой точки города. На смену переполненным по утрам маршруткам из Юрмаша, Шамонино, Нагаево, Чесноковки и аэропорта придут современные электропоезда.

Так выглядит проект уфимского транспортного кольцаФото: Валерия Любина

Создание железнодорожного кольца вокруг башкирской столицы позволит также пустить все грузовые составы в объезд Уфы.

СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ

Помимо собственно железной дороги власти республики планируют включить в этот проект и многострадальный скоростной трамвай. Единственная проблема здесь – поиск потенциального инвестора.

- Каждый инвестор, который интересовался этим проектом, предлагает, по сути, займ для государства. В этом случае предполагается, что мы заплатим за скоростной трамвай больше, если бы строили пути и покупали вагоны напрямую за бюджетные деньги. Но все-таки на сегодняшний день проект скоростного трамвая для нас приоритетный. И систему эту мы видим комплексно, а не отдельные ее составляющие, вроде городской электрички и скоростного трамвая, - заявил глава гостранса Башкирии в беседе с «Комсомолкой».