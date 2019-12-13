На уфимский концерт «ДДТ» друзья юности Юрия Шевчука прилетели из Канады и с Ближнего Востока

В следующем году «ДДТ» будет отмечать юбилей, а накануне знаменательной даты группа открыла серию акустических концертов, начав ее в ноябре в Хельсинки и Лондоне, в декабре продолжила в Башкирии, дав концерты в Уфе и Стерлитамаке. Завершит предъюбилейный год «ДДТ» выступлением в Санкт-Петербурге, которое состоится 19 декабря, но билеты на концерт давно закончились.

Программу "Аккустика" группа "ДДТ" сыграла в Уфе малым составом : Роман Невелев, Алексей Федичев, Юрий Шевчук и Тема Мамай.Фото: Мила КИЯН

В Уфе, где 40 лет назад и была создана группа, пришлось делать два концерта, поскольку государственный концертный зал «Башкортостан» не мог вместить всех желающих. Ажиотаж был так велик, что билеты на оба концерта закончились за несколько месяцев до начала выступлений – для Уфы случай беспрецедентный.

Впрочем, выбор ГКЗ «Башкортостан» отнюдь не случаен, ведь именно здесь когда-то у «ДДТ» была репетиционная база. Здесь молодой, начинающий музыкант Юра Шевчук в 1982 году записывал свой первый сольный акустический магнитоальбом «Я уезжаю», получивший широкое распространение в Уфе и далеко за ее пределами. С тех пор многое изменилось: концертный зал сменил название (тогда он назывался просто ДК «Нефтяник»), пережил реконструкцию, в результате которой утратил студию, где репетировали «ДДТ». Музыканты первого состава группы всегда приходят на концерты «дэдэтэшников» в Уфе, как и друзья Шевчука. К сожалению, многих из тех, кто непременно бы оказался в этот вечер в зале, уже нет в живых.

- Прошел по Уфе, как сирота, честное слово, – откровенно признался Юрий Юлианович во время концерта. – Многих уже нет: Мирзагитов Ильдар, господи, такой друг юности был, Рустик Газизов, Толик Воинов, Асанбай – очень много ушло друзей. Дай Бог, чтобы им там, на небесах, было хорошо.

Друзья Юрия Шевчука прилетели в Уфу из разных точек мира : Юрий Федосов ( слева от музыканта ) - из Канады, Ильдус Илишев ( справа) - из Катара. Крайний справа - Геннадий Родин, гитарист первого состава "ДДТ", в центре - Сергей Шмергельский.Фото: Мила КИЯН

Летом этого года Юрий пережил самую невосполнимую утрату в своей жизни – похоронил маму Фанию Акрамовну Гарееву-Шевчук, с которой у него всегда была очень тесная связь.

- Всем, что во мне есть хорошего, я обязан маме, – говорит музыкант.

Самой главной женщине своей жизни он посвятил стихотворение «Мама рисовала», которое включил в программу «Акустика», а исполняя хит «Просвистела», отдал дань памяти умершему несколько лет назад близкому другу Асанбаю – Рустему Асанбаеву, гитаристу первого состава «ДДТ», спев: «А на небе встретят Рустик да Илья». Гитару погибшего музыканта (шикарный белый Gibson Les Paul, которую Асанбаю подарил Сергей Шмергельский), друзья принесли на концерт и передали ее Юрию, чтобы она и дальше жила на сцене. Следует отметить, что программу «Акустика» группа играет малым составом: Шевчук, Федичев и еще двое музыкантов «ДДТ»: бас-гитарист Роман Невелев и мультиинструменталист, ударник Тема Мамай.

Группа "Lumen" в гостях у "ДДТ".Фото: Мила КИЯН

Концерт начался с выхода Шевчука в зрительный зал – он читал стихи и перемещался по залу, по пути пожимая руки зрителям. Многие из них проделали долгий путь, чтобы вновь встретиться со знаменитым земляком. Друг юности Ильдус Илишев, которому, кстати, посвящена одна из самых известных песен «Белая река», прилетел с Ближнего Востока, где служит в консульстве российского посольства в Катаре. Юрий Федосов, с которым лидер «ДДТ» когда-то записывал свой первый сольный магнитоальбом, – из Канады, а знаменитый «Джимми» Урал Хазиев (в 80-х один из лидеров движения уфимских хиппи), – из Санкт-Петербурга.

ПЕРВЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СОЛЬНЫЙ АЛЬБОМ ЗАПИСАЛ В УФЕ

Первой композицией, исполненной в программе «Акустика», стал «Дождь». Песня, вошедшая в «Золотой фонд отечественного рока», как раз и записывалась в ДК «Нефтяник», как и веселая «Я завтра брошу пить» из того же альбома, которую настойчиво требовал кто-то из зрителей в последних рядах партера.

- Старик, судя по голосу, вам пора бросать, – усмехнулся Шевчук, но песня, хоть и не сразу, все же прозвучала .В этот вечер знаменитый земляк на радость публике исполнил практически все свои старые хиты из альбомов разных лет, которые так жаждали услышать зрители старшего поколения, чередуя их с новыми композициями, вошедшими в альбом «Галя, ходи!» и написанными совсем недавно, например «Блюз» («Тебе мало денег»), «Лажа», «В постели».

- Помните, «башкирский мед, индийский чай»? Был такой со слонами. Мед и чай – вот главная еда Юрия Юлиановича, – улыбнулся Шевчук, прежде чем исполнить «Чай». – Меда мне надарили, на целый год хватит вполне...

После концерта в гримерку к Шевчуку, как обычно, «на чашку чая» завалились старые друзья: Юрий Федосов, который в 80-х работал в «Нефтянике» звукооператором, вспоминал, как они втроем – Шевчук и Владимир Сигачев (вторая гитара и бэк-вокал) писали тот самый акустический сольный альбом «Я уезжаю». Он получился длинным – около 60 минут, 29 песен! А записали его всего за пару ночей, взбадривая себя отнюдь не чаем. Покойный Рустем Асанбаев вспоминал: «Они взяли водку и пошли пьянствовать к Федосову в «Нефтяник», и попутно записали альбом». В нем, к слову, было много сатирических песен на эту тему, и Шевчук даже посчитал нужным вставить в альбом шутливый монолог.

Уфимские поклонники подарили знаменитому земляку башкирский мед и курай.Фото: Мила КИЯН

- Своей первой песней «Вася» я открываю свою антиалкогольную тему, то есть цикл песен, посвященных моим друзьям. Сейчас вот Федосов, пока мы записывались, выпил те две бутылки водки – и все ему мало! А Сигачев, знатный «городской алкаш», подыгрывает мне на гитаре! – сообщил Юрий, прежде чем исполнить самую известную песню цикла «Я завтра брошу пить», которую и в Уфе, и в Стерлитамаке с удовольствием горланил весь зал.

- Я на гастролях не употребляю, пью только чай, – отметил сам Шевчук, хотя в гримерке у него всегда припасено кое-что покрепче, но это исключительно для друзей, которым есть что вспомнить. К примеру, то, как после выхода сольного магнитоальбома «Я уезжаю», Шевчук стал местным «Высоцким». Альбом переписывали с одного магнитофона на другой и, наверняка, у кого-то из уфимских поклонников катушки с его записью хранятся до сих пор.

Сегодня песни, вошедшие в альбом, за редким исключением, не звучат на концертах – Юра-музыкант постоянно выдает что-то новое, но иногда все-таки вспоминает «совсем старенькое». Так строчка из припева его забытого хита «Хали-гали» даже дала название последнему альбому «ДДТ» «Галя, ходи!».

ФОРС-МАЖОР И ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ

После первого концерта в Уфе случилось ЧП – во время внеплановой проверки пожарной безопасности кто-то из персонала концертного зала собственноручно устроил в зале настоящий потоп – крутанул не то, что нужно, – и на сцену, где стояла аппаратура и инструменты «дэдэтэшников», с потолка хлынули потоки воды. В итоге один из дорогих пультов вышел из строя.

- Мы три часа накануне отстраивали звук, а теперь придется все заново делать, – переживал за следующий концерт Шевчук, но, к счастью, на качестве выступления музыкантов форс-мажор не отразился. Во второй день выступлений программа несколько поменялась. Прозвучали некоторые другие песни.

- Ну и хорошо, мы чесом не занимаемся, нам главное – достучаться до человека, и чтобы самим было интересно, – резюмировал Юрий Юлианович. Он постоянно общался с залом, рассказал, как прошла встреча с главой республики Радием Хабировым накануне, где они обсуждали проблему башкирских шиханов, которым грозит полное уничтожение.

- Разговаривали и спорили о шиханах, он умеет общаться – мужик, и недалеко там от этих гор родился, – отметил музыкант. – Он свои доводы приводил, я – свои, принес целую папку документов от ученых, экологов... Конечно, оставить без средств существования рабочих нельзя, но и красота шиханов невероятная. Это изумительные горы, единственные в своем роде.

Разговор о шиханах, в защиту которых лидер «ДДТ» весной даже поучаствовал в записи песни и сьемок уфимского клипа, зашел и на концерте в Стерлитамаке, где и находится комбинат, для которого уникальный памятник природы стал просто источником сырья.

- Конечно, я понимаю, друзья, что Стерлитамак разделился. Есть рабочие, которым нужно кормить семьи... – обратился Шевчук к залу. – Скажу коротко: наука идет вперед, без уничтожения этих гор можно обойтись. Можно и в других местах брать сырье. Это очень важно, что останется после нас. Дырки в земле? Что наши дети увидят? Многие скажут: «Вот приехал звезда рок-н-ролла, напылил и уехал». Поймите, это не так. Душа болит. Байкал, Шиес меня тоже очень волнуют. Когда мы к природе будем правильно относиться? Вот тут есть мусульмане, есть христиане. А как верующий должен относиться к природе? Как к продолжению своего тела: я же не отсеку себе руку, не отрежу голову...

На каждом из трех концертов музыкант пытался, как он сам выражается, «достучаться до публики», заставить задуматься и поразмышлять «о главном», подумать о будущем.

- Мы боимся будущего, поэтому и не берем за него ответственности – я сам себя часто матерю за это, – признался музыкант.

Среди тех, кто не захотел упустить шанса поговорить по душам, оказались не только башкирские фанаты, но и поклонники группы из соседних регионов – прилетели даже из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. В Уфе послушать программу «Акустика» собралось много известных в городе людей – художников, врачей, музыкантов, в числе которых оказалась и группа «Lumen» почти в полном составе. Некоторые почитатели таланта Юрия Шевчука не упустили случая побывать на обоих выступлениях и остались очень довольны.

- Не бывает двух одинаковых концертов, вот Рустем из группы «Люмен» это знает, – отметил Юрий. – Мы за живых людей и живые эмоции!

Эмоции у земляков Шевчука зашкаливали – старые проверенные временем хиты зал дружно пел хором, а молодые фанаты танцевали в проходах между рядами. В заключительном блоке прозвучали: «We all live in Ufa», «Любовь не пропала», «Родина» и «Это все, что останется после меня». Концерты длились не менее двух с половиной часов, но и этого многим не хватило.

- Приедем летом, в июне, и дадим большой концерт на стадионе, – пообещал лидер «ДДТ». Будет мощно, динамично – приходите!

За несколько дней, что музыкант провел в Башкирии, он успел очень многое – и с главой республики пообщаться, и большое интервью дать, и на кладбище съездить, где похоронены родные и друзья. А еще побывал на стадионе «Нефтяник» – домашней арене футбольного клуба «Уфа», где будущим летом планируется концерт, приуроченный к юбилею группы.

- Надеюсь, жители ближайших домов ругаться не будут, если будет громко, – заметил Шевчук.

- Так они только рады будут – еще и билеты на балконы продавать начнут! – пошутило в ответ руководство ФК «Уфа».

Стоит отметить, что летом «ДДТ» приедет в полном составе и с новой программой, которая будет приурочена к юбилею, но пока даже не имеет названия. Впрочем, как бы она не называлась, можно не сомневаться: это будет что-то совершенно особенное, и пропустить такой концерт истинным поклонникам группы и самого Шевчука было бы очень обидно. Кстати, чтобы не остаться за бортом, уже сегодня на официальном сайте группы можно оставить заявку на билеты.