Как жителям Башкирии не стать жертвами «лже-юристов» при банкротстве

Время от времени жители Башкирии замечают рекламные объявления, где та или иная фирма предлагает им «легально избавиться от долгов». Большинство простых граждан просто не обращают на них внимания до тех пор, пока, не нагрянут кредиторы. К сожалению, в последние годы в республике растет количество «закредитованных» людей, которые часто берут новый кредит, чтобы рассчитаться по старому. Зачастую это приводит к полному безденежью, ставя человека в тяжелое финансовое положение.

Рекламные плакаты и всплывающие окна в интернете обещают должникам безоблачное будущее и «жизнь с чистого листа». Якобы, обратившись к ним, человек сможет через суд получить статус банкрота, списать все долги перед банками и зажить в свое удовольствие. Для этого нужно лишь заключить договор с юридической фирмой, отдать денежку и ждать, когда они сами все сделают. В действительности же доверчивые граждане рискуют остаться должниками не только банков, но и недобросовестных «лже-юристов».

Корреспонденты «Новостей региона» разбирались, как избежать подобных ситуаций и как отличить честных юристов от хитрых дельцов и обманщиков.

КТО ТАКИЕ «ЛЖЕ-ЮРИСТЫ»

- Сегодня на рынке появилось много компаний, которые специализируются именно на банкротстве физических лиц. Но на самом деле многие из них не особо разбираются в этой области. Они рассматривают тему банкротства и списания долгов как свой коммерческий проект и не знают многих нюансов. Эти фирмы и их сотрудники не доносят до людей истину, а сам процесс банкротства физлица преподносится как «манна небесная», - говорит юрист Артур Галиуллин.

В практике юриста бывали такие случаи, когда к нему приходили клиенты и никак не могли понять, в чем же на самом деле смысл процедуры банкротства. Не знали они и об отрицательных последствиях.

Признать гражданина банкротом может только судФото: Алексей БУЛАТОВ

- Например, люди не знали, что во время процедуры реализации их заработок удерживается, а они могут получать на руки только прожиточный минимум, - подчеркивает специалист.

По его словам, те, кто разбрасывается яркой рекламой, как правило, не имеют ничего общего с юристами – у них даже образование не соответствует минимальным требованиям.

Еще один профессиональный юрист Станислав Хакимов отмечает, что на сегодняшний день, к счастью, стали появляться ограничения для подобных «деятелей».

- Например, в Арбитражном суде в делах по банкротству теперь могут выступать только люди с дипломом юриста. Это, в первую очередь, касается споров между организациями, - подчеркнул Станислав Хакимов.

Он также поясняет, что на сегодняшний день юридические услуги – это такой же продукт, как и многие другие. Соответственно, его нужно рекламировать и продавать.

- Продавать юридические услуги нужно уметь, и этим занимаются, в том числе, не юристы. И пока на рынке будут присутствовать больше продавцы, чем сами юристы, будет появляться и недобросовестная реклама, - говорит юрист.

КАК ДЕЙСТВУЮТ НАСТОЯЩИЕ ЮРИСТЫ

Когда житель Башкирии приходит по объявлению в некую фирму, которая обещает «избавить от долгов в кратчайшие сроки», то процедура выглядит очень просто. С ним заключают договор, берут деньги и обещают сделать банкротом. При этом в договоре пишут, что человек дает право представителям фирмы подавать от его имени заявление в суд для признания банкротом. По факту, этим действия «лже-юристов» и завершаются. Затем они лишь разводят руками и говорят, что суд начал в отношении него процедуру, не упоминая, что будет происходить дальше.

Как на самом деле работают настоящие профессионалы?

- Человек с долгами приходит, скажем, к нам в офис. Мы даем ему специальную анкету, после заполнения которой юрист дает правовую оценку – возможно ли вообще подвести клиента к процедуре банкротства. Если возможно, то мы предлагаем два варианта этой процедуры – либо реструктуризация, либо реализация имущества, - рассказывает Станислав Хакимов.

- Что касается недобросовестных «банкротчиков», то у любого дела есть «прилипалы», - вторит своему коллеге Ринат Суяров. – У нас в Башкирии люди находят услуги, как правило, с помощью «сарафанного радио». Скажем, кто-то видит, что у него обанкротился сосед и чувствует себя хорошо. И он думает, что такая процедура ему тоже подходит. Все-таки я считаю, что основная проблема не в рекламе, а в недоработках закона о банкротстве физлиц.

Жителей Башкирии предупреждают об опасности «чрезмерного увлечения» кредитами

ДРУГИЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

По мнению юриста Рината Суярова, через несколько лет будет достаточно судебной практики, чтобы усовершенствовать этот закон. Тогда в этом деле останутся только профессионалы.

- В самом начале, когда приняли закон, бывали вопиющие случаи. Например, «прилипалы» заключали договор, брали 100 тысяч рублей и заявляли клиенту: «Мы вас обанкротим». После этого они подают заявление, выходит судебный акт о признании должника банкротом, и все. А о том, что процесс на самом деле только начинается – ни слова, - отмечает юрист.

Когда становится понятно, что человека попросту обманули, некоторые идут в полицию. Но в правоохранительных органах сразу отвечают: никто не заставлял вас подписывать договор с этой фирмой. Вот и получается, что формально «лже-юристы» выполнили свои обязательства, но по факту не выполнили обещания. И с точки зрения правоохранительных органов никаких признаков мошенничества здесь нет.

Юрист Ильдар Гимаев отмечает, что единственный способ обезопасить себя и свою семью от попадания на удочку «лже-юристов» - проверить их репутацию.

- Настоящие профессионалы, как правило, сразу же говорят клиенту: «Собери пакет документов, где должны быть такие-то бумаги». А еще лучше обратиться к адвокату. На мой взгляд, многие из них обладают достаточным видением ситуации и знают что делать. Более того, адвокаты знают, как взаимодействовать с арбитражным управляющим, - подчеркивает специалист.

БОЛЕЗНЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Финансовый омбудсмен Валерий Шарипов отмечает, что один из самых болезненных для «банкротов» момент – попадание его в особый реестр, который ведет Бюро кредитных историй. По его мнению, это едва ли не «финансовая смерть» – с такой «отрицательной записью» человек не сможет «оздоровить» свои финансы и восстановить платежеспособность. А если еще и «лже-юристы» встают на пути, то сам процесс признания банкротом затягивается.

С этой позицией не согласен представитель одного из банков, работающий в Башкирии. Он отмечает, что попадание в Бюро кредитных историй – это не приговор.

- Сейчас банки тщательно оценивают эти записи, но это не значит, что отказывают всем, кто попал в реестр. Злостным неплательщикам и правда отказываем. Более того, менеджеры банков изучают и состав семьи. Если, например, муж неплательщик, то мы и жене вряд ли дадим кредит, - подчеркивает банкир.

Чтобы не проходить процедуру банкротства, которая понижает в правах любого гражданина, и не попасть в реестр Бюро кредитных историй с отрицательной записью, необходимо всегда вовремя платить по кредитам. Если нет возможности платить, то кредит лучше не брать.

- Исходя из разумности, я считаю, что не банки виноваты в закредитованности населения и в том, что в Башкирии растет число банкротов. «Демон» сидит в самих людях. Не нужно брать в кредит дорогую иномарку, если зарплата у тебя на «Запорожец». Надо жить по своим доходам. Тогда и банкротиться не придется, - подводит итог дискуссии Ринат Суяров.