«Увидели огромное количество машин скорой и пожарной помощи»: уфимец рассказал, как садился самолет с отказавшим двигателем

Сегодня, в ночь на 11 декабря, в уфимском аэропорту было волнительно и тревожно: над аэродромом несколько часов летал пассажирский самолет Як-42, принадлежащий авиакомпании «Красавиа», на борту которого находились 73 пассажира (включая трех детей) и 8 членов экипажа. Экипаж самолета, направлявшегося в Нижневартовск, сразу после вылета обнаружил, что вышел из строя один из трех двигателей и принял решение вернуться обратно. Вот только экстренная посадка могла быть опасной, поэтому почти три часа самолет кружил над аэродромом, сжигая топливо. К счастью, посадка произошла в штатном режиме, и никто не пострадал.

Как рассказали позже пассажиры судна, о том, что произошла неполадка, они узнали только после приземления. До этого экипаж самолета успокаивал их, что в Нижневартовске нелетная погода, вот только у многих эта новость вызвала большие сомнения. Впрочем, несмотря на все неприятности, пассажиры все же попали в пункт назначения на резервном борту.

«ЗА ДЕНЬ РЕЙС ОТМЕНИЛИ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН»

Молодой уфимец Руслан А. признается: проблемы с вылетом на работу в Нижневартовск у него начались гораздо раньше злополучного рейса KI-9551.

- Вообще я должен был вылететь в Нижневартовск еще вечером 9 декабря, но как только подошло время вылета, рейс отменили полностью без объяснения причин. Только потом я узнал, что там тоже были какие-то проблемы с двигателем самолета. На следующий день, 10 декабря, я купил билет на рейс от «Красавиа», не подозревая, что снова возникнут неприятности, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» Артур. - Все начиналось стандартно: приехал в аэропорт, прошел регистрацию, сдал багаж, прошел на посадку, взлетели. Уже через 5-10 минут пилот сообщил, что в Нижневартовске нелетная погода, и мы возвращаемся обратно в уфимский аэропорт. Самолет действительно вроде как поменял направление, вот только летать нам пришлось еще около трех часов. Мы все смотрели в окно, видели, что летаем над городом, но не идем на посадку. Люди начали расспрашивать экипаж, кто-то начал даже волноваться и суетиться, но никаких четких объяснений не последовало. При этом мы все знали, что в Нижневартовске хорошая погода - всего -2, нет ни дождя, ни снега. Мы понимали, что есть какая-то другая причина, почему самолет не может приземлиться. Надо отдать должное стюардессам – они вели себя очень вежливо и спокойно. Наверное, благодаря им серьезной паники на борту удалось избежать.

Когда спустя три часа самолет, наконец, стал снижаться, пассажиры заметили, что на взлетной полосе странное оживление – огромное количество машин скорой и пожарной помощи с включенными маячками.

- Также приехали работники аэропорта, подключили какое-то оборудование – скорее всего, сливали остатки топлива из бака. И все – нас начали выводить из самолета. Только в этот момент началась какая-то паника, все понимали, что произошло что-то серьезное. Потом нас посадили в автобус, отвезли в аэропорт, и там уже нам через 1,5 часа нам предоставили резервный борт. Я, наконец, улетел в Нижневартовск, хоть и серьезно опоздал на работу, но очень рад, что все обошлось! – радуется уфимец.