Постановка «Ревизора» на большой сцене была встречена бурными овациями

Два с половиной месяца работы над проектом «Комсомолка», и наконец этот волнительный день настал. Параллельно все это время участники репетировали новое прочтение «Ревизора». Режиссер Альберт Галиуллин переписывал несколько раз текст, адаптируя постановку к современным реалиям, а вместо профессиональных актеров участвовали именитые жители города: депутаты, врачи, предприниматели, представители СМИ.

Участникам пришлось пережить многое – постоянные встречи, изучение текста, примерки костюмов, репетиции в разных форматах и на разных сценах города. Ради такого масштабного проекта новоявленные актеры смогли найти время в своих плотных графиках. Они очень волновались, но эти усилия были оценены зрителями по заслугам.

Постановка собрала полный зал. Актеров и режиссера после финальной сцены встретили бурными овациями, зал аплодировал стоя.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

Всего бы этого не было, если бы проект не задумывался как благотворительный. Вклад в благое дело – это чудо, созданное руками обычных людей. Помогали все, кто мог. И участники проекта, и партнеры «Комсомолки», и даже те зрители, которые купили билеты, и пришли на премьеру – все совместными усилиями приобщились к этому важному и благородному делу.

Основная помощь была оказана Серафимовскому детскому дому, который находится в Туймазинском районе. В этих стенах обрели дом на данный момент почти 300 воспитанников. Это особенный дом является единственным государственным учреждением для постоянного проживания детей-инвалидов. Детки-аутисты, дети, от которых отказались их родители, дети, которые нуждаются в постоянном присмотре и медицинском и бытовом обслуживании. Эти солнечные дети очень нуждаются в постоянной помощи от волонтеров и спонсоров.

10 декабря в рамках проекта в Уфу приехали воспитанники дома вместе с воспитателями. Сначала их покормили обедом в пансионате «Родник здоровья», а после этого отвели в музей Уфы, где экскурсовод рассказал историю столицы Башкирии. Несмотря на то, что эти дети особенные, было заметно, как они внимательно слушают и все рассматривают. Все очень светлые, добрые и общительные.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОДАРКИ

В самом театре оперы и балета, куда детей привезли к началу спектакля, им показали музей театра, потом приветствовали на сцене, где организаторы подарили сладкие подарки и бытовую технику.

За день до этого «Комсомольская правда – Уфа» уже отправила в Серафимовский детский дом три тонны керамической плитки для ремонта внутренних помещений. Бытовая техника, переданная на сцене, нужна для комнат отдыха дневного пребывания. А сладкие подарки были переданы на всех детей, которые проживают в этом доме.

На сам спектакль дети, разумеется, не остались. Им нужно было проделать долгий путь домой, до Туймазинского района. Надеемся, что все неравнодушные люди смогут в будущем обратить внимание на этот детский дом-интернат, чтобы помогать этим особенным солнечным людям.

СКАЗАНО

Елена Романова, директор представительства «Комсомольской правды – Уфа»:

- Хочу сказать большое спасибо всем участникам этого спектакля, с которыми мы уже стали родными, ведь мы репетировали 2,5 месяца, и нашему режиссеру, который терпеливо занимался с нами, и вложил колоссальные усилия в этот спектакль.

Спасибо большое команде «Комсомольской правды», с которой мы совместными силами реализовали этот проект.

И огромную благодарность выражаю особенно вам, дорогие зрители, за то, что пришли сегодня поддержать нас, и надеюсь, остались довольны! Самое главное, что мы сделали это все вместе!