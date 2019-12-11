«Начинается настоящая оргия!»: соседи обвиняют мать троих детей из Башкирии в непотребствах

Вот уже год в селе Аскарово Абзелиловского района кипят настоящие страсти: две соседки устроили между собой настоящую войну и теперь обвиняют друг друга в немыслимых вещах – черной зависти, колдовстве и сектантских обрядах. Обе противоборствующие стороны уверяют: об их проблеме знают и в полиции, и в сельсовете, но вот, мол, никто на жалобы не реагирует.

Из-за чего же разгорелся весь сыр-бор, и действительно ли в Аскарово завелись черные маги, разбирался корреспондент «КП-Уфа».

«СЫНА САЖАЕТ НА ЦЕПЬ И ЗАСТАВЛЯЕТ ВЫТЬ ПО-СОБАЧЬИ»

Все началось с того, что в одной из местных «подслушек» появился пост с мольбой о помощи. Жительница Аскарово Тамара Г. (здесь и далее имена изменены – ред.) пожаловалась, что ее соседка, мать троих детей, ударилась в сектантство – постоянно приглашает к себе домой подозрительных личностей, устраивает обряды во дворе, наводя страх и панику на окружающих.

- Раньше Амина была нормальной женщиной: доброй, гостеприимной. Ее местная семейная пара удочерила еще маленькой, и всю жизнь она прожила в доме своих приемных родителей. Мужа у нее нет, умер давно, одна воспитывает трех сыновей, - рассказывает соседка Тамара. – Когда родители Амины умерли, она и начала себя странно вести. Всем говорит, что она ведьма, что колдует и наведет порчу на любого. Сейчас нигде не работает, сидит дома и ворожит.

Женщина с ужасом вспоминает, что примерно раз в две недели в дом Амины приезжают странные машины с номерами другого региона – мужчины и женщины, одетое во все черное, разжигают костры во дворе, и начинается самая настоящая оргия.

- Среднего сына они сажают на цепь и заставляют его лаять и выть, словно собаку. Танцуют вокруг костра по кругу, сами визжат и лают, а потом начинают стегать друг друга плеткой. Сама Амина и ее старший сын во всем этом активно участвуют. Со стороны, кажется, что это все какой-то глупый розыгрыш, но, поверьте, нам всем очень страшно, - с придыханием рассказывает Тамара.

По словам женщины, она не раз обращалась к местному участковому, но ему никогда не открывали дверь, поэтому подписывался протокол, а через пару недель все повторялось заново.

- Все соседи их уже боятся, никто не хочет с ними связываться. Амина всех вокруг пугает, что поубивает их детей, наведет порчу. Одной соседке сказала, что ее семья сопьется – и сын начал серьезно злоупотреблять, у других во дворе ничего не растет – все деревья и кустарники засохли, урожая никакого, хоть и копают-удобряют постоянно. Местные органы на жалобы никак не реагируют, в сельсовете на все один ответ: «приняли к сведению, разберемся», - возмущается Тамара.

«ЭТО ПАДШИЕ ЖЕНЩИНЫ, НИЗШИЕ СУЩЕСТВА»

Конечно же, мы решили выяснить у самой Тамары – зачем она устраивает у себя во дворе сборища и бьет детей плетками. К сожалению, общаться с журналистами женщина отказалась, зато с нами удовольствием побеседовал 16-летний сын Ринат.

- Это все абсолютная неправда, проделки наших злых соседей, которые ненавидят мою маму и мечтают выжить нас из дома, - негодует подросток. – Мы – чистые люди, а наши соседки – это падшие женщины, низшие существа. Они завидуют, что моя мама красивая, на нее всегда смотрят мужчины, а они одинокие, злые и никому ненужные. Моей маме незачем их ненавидеть, ведь она успешная женщина, которая воспитывает своих сыновей. А соседок она не проклинает, а наоборот жалеет – ведь они глубоко несчастные и душевнобольные. И они сами колдуют, порчу на всех насылают по ночам.

Что же получается – две соседки объявили друг другу войну за внимание приглянувшегося мужчины, поэтому пустили в ход оговоры? И нет в Аскарово никаких сектантов?

- Вообще ужас. Они через других людей постоянно узнают, как у мамы дела, не вышла ли она замуж, не встречается ли с кем. Своей личной жизни нет, вот они к нам и придираются. Какие секты, какие плетки? Никогда меня никто на цепь не сажал и лаять не заставлял. Я вообще спортом занимаюсь, недавно призовое место в соревнованиях занял, - возмущается Ринат.

Ну, хорошо, а что думают остальные жители Аскарово по этому поводу? Не смущают ли их странные соседи?

- Впервые слышу о сектантах, ничего подобного не видела. А эти женщины – да просто грызутся между собой, наверное, мужика не поделили, - уверена сельчанка Раиса З.

- Ох и насмешили, какие сектанты в нашем селе могут быть. А вот склочных женщин всегда хватало, - заявляет аскаровец Тимур Д.

ОФИЦИАЛЬНО

Может, хоть в сельсовете могут прояснить ситуацию, ведь обе стороны заявляют, что не раз обращались туда с жалобами.

- Первый раз от вас это слышу. Никаких жалоб нам никогда не поступало, наверное, вы что-то путаете, - заявили нам в администрации Аскарово.

Более того, никаких жалоб за последние месяцы от местных жителей не поступало и участковому.

- Проверили все записи дежурной части в Аскарово. Подобных обращений в течение года точно не было зафиксировано, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.