Где в Уфе покататься на коньках

Зима в Уфе вступила в свои законные права – горожане уже открыли сезон зимних развлечений. Одним из самых любимых является катание на коньках. В столице Башкирии уже открылись несколько катков, на них можно вдоволь покататься, попить горячего шоколада и сделать красивые снимки. Кроме того, если у вас нет своих коньков, их можно взять в прокат. «Комсомолка» публикует полный список адресов катков с режимами работы.

КАТОК НА ГОСТИНОМ ДВОРЕ

Это пожалуй, самый маленький каток в городе. Он расположен возле входа в Гостиный двор. Несмотря на небольшую площадь, каток очень красивый – повсюду горят фонари, и на нем сразу приходит новогоднее настроение.

Работает каток во вторник, среду, четверг с 11 утра до 23 часов, пятницу, субботу и воскресенье с 11 утра до 24 часов. Выходной – в понедельник.

Покататься со своими коньками обойдется в 150 рублей, прокат – 300 (сюда входит аренда катков и катание).

Адрес: ул. Верхнеторговая площадь, 1

СТАДИОН «СТРОИТЕЛЬ»

Это каток любимый всеми жителями Черниковки. Он большой, светлый, к тому же у него есть очень удобная раздевалка и буфет.

Каток работает во вторник, среду, четверг и пятницу с 17 часов до 21, в субботу и воскресенье с 12 до 21 часа. Выходной – в понедельник.

Цена входного билета со своими коньками для взрослого обойдется в 100 рублей, для детей 70 рублей. Прокат коньков 100 рублей в час.

Адрес: ул. А. Невского, 17

СТАДИОН «ДИНАМО»

Это один из самых больших открытых ледовых катков в центре Уфы – его площадь составляет 13 тыс. кв. метров. У него удобное месторасположение в центре города, присутствует прокат и заточка коньков, удобные раздевалки, гардероб и буфет.

Каток работает с 12.00 до 23.00 без выходных (технический перерыв с 15.00 до 16.00).

Вход для детей до 5 лет – бесплатный, детям до 14 лет – 100 руб. (будние дни), 150 руб. (выходные). Студентам вход обойдется в 100 рублей, для взрослых 150 рублей в будние дни, 200 рублей в выходные.

Адрес: ул. Карла Маркса, 2

ПАРК МАЖИТА ГАФУРИ

Лед на катке естественный. Благодаря своей величине почти 5000 кв. м. площадка изо льда может вместить много посетителей. Есть раздевалка, камера хранения (20 руб. ячейка), кофе-автомат и туалет.

Режим работы катка в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 14 часов до 23, суббота и воскресенье – с 11 до 23. Касса закрывается за 40 минут до окончания работы катка.

Стоимость детского билета со своими коньками – 100 рублей, взрослый (с 12 лет) со своими – 200 рублей. Прокат коньков (с 25 по 35 р-ры) + вход составляет 120 рублей за 30 минут и 160 рублей за один час. Прокат коньков (с 36 по 46 р-ры) + вход обойдется в 160 рублей за 30 минут и 200 рублей за один час. Прокат коньков осуществляется под залог документа. Заточка коньков стоит 150 рублей.

Адрес: проспект Октября, 79

ПАРК ЯКУТОВА

Небольшой каток в уютном парке Якутова предлагает качественный лед, гардероб, камеру хранения, теплые раздевалки.

Каток работает каждый день с 11 до 23 часов.

Выход на лед со своими коньками стоит 150 рублей/час взрослым, детям до 14 лет – 100 рублей. Прокат коньков: 100 р/час, 50 р/30 минут.

Также есть акция для пенсионеров – при предъявлении пенсионного удостоверения можно получить скидку в размере 50% в будние дни с 11 до 16 часов.

Адрес: ул. Ленина, 65/3

МАЛЕНЬКИЕ КАТКИ

В Уфе работает несколько маленьких катков – во дворах или на территории школ. Публикуем некоторые из них:

- Рынок «Гагаринский». Небольшой каток во дворе дома 42 по улице Юрия Гагарина. Дети до 14 лет могут прийти на каток за 80 рублей, взрослые за 100. Время посещения не ограничено.

Также можно взять коньки на прокат. Стоимость аренды составляет 120 руб/час за детские коньки до 35 размера, с 36 размера – 150 рублей/час.

- Каток на территории СШОР №10, расположенный по улице Менделеева 197/1.

Выход на лед для взрослых обойдется в 100 рублей, для детей – 50. Пенсионерам всегда действует скидка при предъявлении пенсионного удостоверении – 50 рублей.

Прокат коньков для взрослых стоит 200 руб/час, детский – 100, пенсионерам – 50 руб/час.

- Каток на территории школы №128 по улице Летчиков, 8/2.

Каток зальют после наступления устойчивых холодов. Его посещение бесплатное для всех, проката нет.

- Каток на территории БГАУ, улица 50 лет Октября, 34. Выход на лед для взрослых обойдется в 200 рублей для взрослых и 150 для детей со своими коньками на неограниченное время. Аренда обойдется в 250 рублей для взрослых за час.

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