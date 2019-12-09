2019-12-09T18:48:56+03:00
Общество

Юрий Шевчук: «Можно и шиханы сохранить, и рабочие места»

Лидер группы ДДТ встретился с главой Башкирии и обсудил с ним планы по разработке гор
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Шевчук позже признался, что каждый из них к концу беседы остался при своем мнении. Фото: пресс-служба главы БашкирииШевчук позже признался, что каждый из них к концу беседы остался при своем мнении. Фото: пресс-служба главы Башкирии
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На прошлой неделе известный российский музыкант, лидер культовой группы ДДТ Юрий Шевчук прилетел в Уфу, чтобы дать два акустических концерта. В перерыве между выступлениями он успел пообщаться с главой Башкирии Радием Хабировым. Их встреча состоялась в Доме республики. Чему была посвящена беседа, Шевчук рассказал позже во время заключительного концерта.

«МЫ СПОРИЛИ»

Одной из главных тем разговора между музыкантом и главой региона оказалась судьба башкирских шиханов. Юрий Шевчук ранее неоднократно высказывался против того, чтобы отдать эти объекты в промышленную разработку. Вместе с коллегами по музыкальному цеху они даже выпустили клип на песню «Шиханы должны жить».

В Дом республики фронтмен ДДТ пришел не с пустыми руками. Как он позже рассказал зрителям, с собой у него был пакет документов от ученых, экологов, геологов, к которым он апеллировал, объясняя свою позицию.

- Я говорил, что мы, конечно, не против завода, не за то, чтобы закрыли комбинат, чтобы девять тысяч рабочих остались без зарплаты, а их семьи — без еды. Человек — прежде всего. Но красота Шихан, она ведь невероятная, она уникальная! И можно все-таки сырье брать где-то подальше. Будет себестоимость производства дороже, но можно спасти эти изумительные горы, единственные в своем роде… - рассказал на концерте Шевчук.

По словам музыканта, глава Башкирии тоже приводил свои доводы в пользу разработки, они долго спорили, но к консенсусу так и не пришли, каждый остался при своем мнении.

- Он [глава Башкирии – прим. ред.] обещал встретиться с экологами, учёными отдельно и еще раз обсудить эту тему. И свои доводы, аргументы, высказать им, - пояснил музыкант. – Он переживает за это дело, это видно. Не просто так, не формально к этому относится...

Лидер ДДТ подчеркнул, что разговор вышел интересным и серьезным. Помимо прочего они обсудили вопросы развития гражданского общества, свободу слова, отношение к критике и, конечно, дальнейшие творческие планы музыкального коллектива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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