«Уфа» завершила год победой и запрыгнула на седьмое место

У футбольного клуба «Уфа» перед заключительным матчем в календарном году стояла одна задача – выиграть и как можно дальше оторваться от зоны вылета. Нынешний чемпионат пока получается каким-то совершенно чудовищным по плотности, так как команды с середины таблицы на протяжении всего первого круга находились на расстоянии одной-двух побед от последних мест. Башкирские футболисты всю осень и начало зимы демонстрировали неплохую игру, но отдалиться от опасной зоны никак не получалось.

«АХМАТ» РЕШАЛ ТАКИЕ ЖЕ ЗАДАЧИ

Если бы такой матч проходил в концовке сезона, то про него бы сказали – игра за шесть очков. Важность противостояния переценить невозможно. У себя дома в Грозном «Ахмат» собирался закрыть год на мажорной ноте и уйти в отпуск с хорошим настроением. У «Уфы» было лишь на парочку очков больше, поэтому победа позволяла грозненцам обогнать соперника в таблице.

В подобный сценарий верилось. Насколько сложно играть в столице Чечни, даже напоминать не стоит: пресс местных трибун, обязательное присутствие первых лиц республики – это всегда очень сложно. Плюс внезапно травму получил главный тренер «уфимцев» Вадим Евсеев, который споткнулся на ровном месте во время тренировки. Несмотря на боль, специалист, естественно, не ушел на больничный и продолжил руководить с бровки, но было ему, мягко говоря, не очень комфортно.

БЛИЦКРИГ

Понимая, что ожидается тяжелая игра, тренерский штаб гостей решил обескуражить хозяев в самом дебюте матча. Только прозвучал стартовый свисток, как «уфимцы» забегали словно бешеные. «Ахмат» даже тактически выстроиться еще не успел, как одна атака следовала за другой и приводила к серьезным проблемам во владениях Городова.

Наставник грозненцев Игорь Шалимов осознал, что попахивает жареным, но только-только принялся исправлять ситуацию, как гол все-таки пришел. На 10-й минуте Кротов взорвался на фланге дриблингом и отдал передачу во второй темп. Бизяку бить было неудобно, а вот подоспевший Алиев пробил так пробил – плотно и четко в ближний угол без малейшего шанса для вратаря.

Ну а дальше уже классика от «Уфы». Добившись минимального преимущества, команда перешла на игру вторым номером. А этот стиль отработан у Вадима Евсеева чуть ли не до автоматизма. Ну и в случае чего в экстренных случаях на последнем рубеже всегда прикроет Александр Беленов. Оставшиеся 80 минут выдались непростыми, но победный счет удалось сохранить – 0:1.

- Одержали довольно качественную победу над хорошим соперником. Футболисты притерлись друг к другу и осознали ту ситуацию, которая складывалась в последнее время. Все рядом — от 6 до 16 места там было порядка 4–5 очков разницы. Каждая команда может оказаться как вверху, так и внизу, - сказал после матча Вадим Евсеев.

Следующий официальный матч в рамках чемпионата «Уфа» сыграет только 1 марта в Краснодаре. На зимний перерыв башкирская команда ушла на седьмом месте, оторвавшись от зоны стыковых матчей на шесть очков.