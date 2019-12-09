2019-12-09T14:47:05+03:00
Общество

В Башкирии резко снизилась смертность от отравления алкоголем

Власти республики уверены, что в этом есть их заслуга
Павел КРАЙНОВ
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По мнению башкирских чиновников, ограничения продажи алкоголя помогли спасти множество жизнейПо мнению башкирских чиновников, ограничения продажи алкоголя помогли спасти множество жизнейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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На днях глава Башкирии Радий Хабиров отчитался об успехах правительства в борьбе с алкоголизмом в республике. В своих социальных сетях он написал, что антиалкогольная политика в регионе принесла «первые серьезные плоды». В данном случае, речь идет о введении «сухого закона» на ряд праздников – в этом году в некоторые дни в Башкирии запретили продажу спиртных напитков.

БОРЬБА С ПОВСЕМЕСТНЫМ ПЬЯНСТВОМ

- Смертность от отравления алкоголем у нас в республике уменьшилась с начала года на 70,6%, до 0,5 случаев на 100 тысяч населения (по России - 4,6 случаев). Даже в соседних регионах показатель смертности в два раза больше по сравнению с нашим. Это означает, что все ограничения по продаже алкоголя по праздникам и рейды по ликвидации точек продажи нелегального алкоголя сохранили в Башкирии жизни 47 человек. Это большая победа для всех нас и повод задуматься! – заявил Хабиров.

По словам Радия Хабирова, жители республики поддержали республиканские власти в борьбе с нелегальным алкоголем и согласились, что ограничение торговли спиртным в некоторые праздничные дни – это благо.

- Мне сначала казалось, что эти меры будут непопулярны, но оказалось, что почти 70% наших жителей поддерживают борьбу с пьянством. Мы все подсознательно понимаем, что это зло серьёзно косит наши ряды, и это абсолютно не «боевые» потери, а по глупости, - отметил глава региона.

Также Хабиров в своем посте в социальных сетях отмечает, что во время визитов в районы Башкирии к нему то и дело подходят благодарные женщины и говорят ему «спасибо за борьбу».

- Алкоголь разрушает семьи, поэтому наши женщины говорят мне спасибо за то, что мы делаем в плане борьбы с зеленым змием. И это во всех районах и городах, куда я ездил. Значит, мы на правильном пути! – пишет глава Башкирии.

В завершении своего «монолога» Радий Хабиров призвал жителей республики отказаться от злоупотребления спиртными напитками и пустился в философские размышления.

- Конечно, пить или не пить, каждый вправе решать сам, но та минутная эйфория, которую мы получаем от спиртного, не стоит ни одной человеческой жизни, тем более любая выпивка - это, по сути, хорошее настроение, взятое в кредит, и отдавать его приходится в последующие дни с процентами, - подчеркнул Хабиров.

ЧТО В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

Данные, на которые опирался в своем отчете Хабиров, накануне были опубликованы в ТАСС со ссылкой на Центр разработки национальной алкогольной политики. По данным исследования, за девять месяцев 2019 года смертность от алкогольных отравлений в целом по стране выросла на 11,9% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. В абсолютных цифрах – это 5010 человек.

Эксперты Центра отметили, что смертность от отравлений алкоголем по итогам января-сентября 2019 года значительно выросла в Туве – в 2,6 раза или 19,3 тысячи человек на 100 тысяч населения. Второе место заняла Курганская область – там рост составил всего 6,5%, но в количественном отношении цифра существенная - 18,1 человек на 100 тысяч. Замыкает тройку лидеров Пензенская область – там рост смертности по сравнению с прошлым годом составил 41,1% или 15,1 человек на сто тысяч жителей.

В то же время, например, в Костромской области этот показатель снизился на 90,8%, до 1,1 случая на 100 тыс. населения. Помимо Башкирии, смертность от отравления алкоголем снизилась и в Москве. В столице России за девять месяцев 2019 года «жертвами зеленого змия» стали 77 человек. По сравнению с прошлым годом, количество смертей снизилось на 28% и составило 0,8 случаев на 100 тысяч населения. К слову, в Санкт-Петербурге за это же время был зафиксирован рост в 1,5 раза – в северной столице от отравления скончались 89 человек. Это 2,2 случая на 100 тысяч человек.

В ЭТО ВРЕМЯ

В ближайшие новогодние праздники в Башкирии будет ограничена продажа алкоголя. Закон, который совсем скоро примут депутаты башкирского парламента, полностью запретит продажу спиртного 3 января 2020 года. Кроме того, 4, 5 и 6 января алкоголь в республике можно будет купить только с 10:00 часов до 14:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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