Головокружение — симптом, говорящий о многом

15–16 ноября в Москве на базе Российской медицинской Академии непрерывного профессионального образования прошёл научно-практический цикл, посвящённый головокружениям и расстройствам равновесия. Среди обсуждаемых на нём проблем были вопросы о диагностике, лечении и реабилитации пациентов, страдающих от нарушений равновесия и головокружений.

О последних тенденциях в диагностике и лечении головокружения, освещённых на форуме, о причинах появления этого неприятного симптома нам расскажет врач-невролог клиники «ПроМедицина» Елена Николаевна Шекунова.

Статистика гласит, что около 5% пациентов обращаются к врачам той или иной специализации именно с жалобами на головокружения. На приёме у невролога таких пациентов и того больше — около 30–40%.

Что такое головокружение

Головокружение, вопреки распространённому заблуждению пациентов, это не полноценное заболевание, а симптом. Под ним обычно понимают чувство мнимого вращения пространства вокруг пациента или самого пациента в пространстве. Также в качестве головокружения классифицируют чувство близкой потери сознания, неуверенность походки, шаткость. В первом случае головокружение считается системным, а во втором носит несистемный характер.

Длительное время во врачебном сообществе существовало мнение, что головокружение всегда имеет либо сосудистый, либо «шейный» (связанный с остеохондрозом шейного отдела позвоночника) характер. Из-за этого происходили досадные ошибки в подборе терапии. Например, пациентов лечили только назначением препаратов, улучшающих мозговое кровообращение, ноотропов или и вовсе мануально.

Нередко происходило и так, что человеку с головокружением ставился диагноз инсульта, особенно если симптом появился внезапно и выражен сильно. Последствия были соответственными, начиная от серьёзного стресса из-за диагноза и заканчивая использованием всего спектра возможностей для лечения.

Сегодня подобный подход, к счастью, по большей части остался в прошлом.

Частые причины головокружения

Что на самом деле является причиной головокружения? Факторов, приводящих к появлению неприятного симптома, довольно много.

1. Заболевание периферического вестибулярного аппарата и доброкачественные пароксизмальные головокружения

В неврологической практике встречаются наиболее часто. В этом случае страдает парный орган, расположенный в височной кости и являющийся частью внутреннего уха. В этом случае головокружение зачастую внезапное, связанное с движениями головы.

2. Мигрени

При мигренях головокружение возникает в связке с другими симптомами. Может возрастать светочувствительность, появляться «аура». Также обязательной будет жалоба на головную боль.

3. Инсульт

Опытный невролог всегда исключает инсульт при жалобах на головокружение. Единственное, о чём важно помнить: при инсульте, помимо жалоб на головокружение, появляются и другие симптомы, свидетельствующие о поражении центральной нервной системы (например, проблемы с глотанием, перекошенность лица, нарушение координации и др.).

4. Системные заболевания

Пороки сердца, анемия, сахарный диабет, инфаркт миокарда и ряд других системных заболеваний могут стать причиной для развития головокружения.

5. Приём некоторых лекарственных препаратов

Некоторые медикаменты негативно сказываются на структурах внутреннего уха. Их приём может приводить к головокружениям. Например, таким свойством обладают некоторые противотуберкулёзные медикаменты, антибиотики.

Существует множество причин головокружения. Задача невролога состоит в первую очередь в том, чтобы определить причину появления симптома и подобрать наиболее оптимальное лечение. Сделать это в короткие сроки удаётся не всегда.

Диагностика

Выбор диагностического пути сильно зависит от каждого конкретного случая, от сопутствующих жалоб, с которыми пациент приходит на приём. В некоторых ситуациях достаточно провести манипуляцию в виде последовательных поворотов головы (репозиционный манёвр, который послужит и одной из диагностических проб), чтобы избавить человека от чрезвычайно неприятных и пугающих симптомов головокружения. Тогда можно говорить о том, что оно, скорее всего, связано с заболеванием вестибулярного аппарата.

На приёме врач проведёт тщательный расспрос, уточняя характер головокружения, его особенности, сопутствующие симптомы, наличие провоцирующих факторов. Также доктор поинтересуется дополнительными данными (например, о наличии черепно-мозговой травмы).

Исходя из полученных в ходе опроса данных, невролог высокой квалификации сможет предположить причину появления симптома. Останется только подтвердить её с помощью вестибулярных проб и стандартных исследований, объём которых будет определяться в каждом случае индивидуально.

В 75% случаев данные, полученные в ходе опроса, позволяют правильно предположить природу появления головокружения. Далее может потребоваться аппаратная диагностика.

Современные особенности лечения

Выбор тактики лечения будет зависеть от того, какова причина головокружения. Времена, когда в неврологии боролись с симптомами, давно канули в Лету. Сегодня основная задача врача — понять, почему человек пришёл с жалобами на головокружение, и, исходя из ответа, выбрать наиболее оптимальную тактику лечения.

Например, при головокружении, вызванном заболеванием вестибулярного аппарата, пациенту на несколько дней назначат лекарства, облегчающие неприятные симптомы. Затем врач порекомендует выполнение упражнений, которые помогут организму быстрее адаптироваться после перенесенной патологии.

При подозрении на инсульт потребуется госпитализация в стационар, за которой последует целый комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы ограничить зону поражения мозга.

Если причина головокружения — в используемых препаратах, может подбираться сопутствующая терапия, облегчающая побочные явления или сводящая их к нулю. В крайнем случае, препараты могут и вовсе отменяться.

Тактика доктора может сильно варьироваться в зависимости от причин, сопутствующих симптомов, тяжести общего состояния пациента. В ряде случаев достаточно изменения образа жизни для избавления от симптома головокружения, но порой требуется серьёзная терапия в условиях стационара.

Обращение к специалисту, имеющему профильную подготовку и опыт работы с пациентами, которые страдают головокружением и нарушением равновесия, обеспечит правильное и эффективное лечение и избавит от лишнего стресса.

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